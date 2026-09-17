फोक्सवैगन ID.3 GTI से उठा पर्दा: 321 bhp की ताकत वाली इलेक्ट्रिक हैचबैक देगी 600 किमी तक की रेंज

फोक्सवैगन ने अपनी ID.3 इलेक्ट्रिक हैचबैक का सबसे तेज़ और सबसे पावरफुल वर्जन, GTI पेश किया है. 321 bhp की पीक ताकत और 545 एनएम का टॉर्क देने वाली ID.3 GTI, GTI बैज वाली सबसे पावरफुल हैचबैक है और ऐसा करने वाली पहली इलेक्ट्रिक कार भी है. इसके अलावा, अपने (पेट्रोल/डीज़ल इंजन वाले) पुराने मॉडल्स के उलट, नई इलेक्ट्रिक GTI अपनी सारी ताकत पिछले पहियों तक पहुंचाती है.

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पावरट्रेन की जानकारी

ID.3 GTI में 79kWh का लिथियम-आयन बैटरी पैक है, जो पीछे लगी इलेक्ट्रिक मोटर को ताकत देता है. दावा किया गया है कि यह हॉट हैच 601km तक की अधिकतम रेंज देती है. इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 321bhp की ताकत और 545Nm का पीक टॉर्क पैदा करती है, जिससे यह इलेक्ट्रिक हैच 5.6 सेकंड में 100 kmph की रफ़्तार पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड 200 kmph है.

चार्जिंग की बात करें तो, ID.3 GTI 183kW तक की DC फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और इसे 10 से 80% तक चार्ज होने में लगभग 29 मिनट लगते हैं.

इसके अलावा, इसके स्टीयरिंग व्हील पर एक GTI बटन दिया गया है जो GTI ड्राइविंग प्रोफ़ाइल को एक्टिवेट करता है. यह ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस-फ़ोकस्ड अनुभव के लिए इलेक्ट्रिक मोटर की पावर डिलीवरी, स्टीयरिंग और DCC अडैप्टिव स्पोर्ट्स चेसिस को एडजस्ट करता है. GTI मोड 'लॉन्च कंट्रोल' को भी एक्टिवेट करता है और कैबिन के अंदर एक नकली पेट्रोल-इंजन साउंड भी जोड़ता है.

ID.3 GTI के बाहरी हिस्से की जानकारी

ID.3 निओ पर आधारित, GTI में एक ज़्यादा स्पोर्टी स्टाइलिंग पैकेज दिया गया है, जिसमें पहले के पेट्रोल-डीज़ल GTI वाले मशहूर लाल डिज़ाइन एलिमेंट्स शामिल हैं. बंद ग्रिल में अब चौड़ाई में फैली एक पतली लाल पट्टी और GTI की लिखावट है, जबकि नीचे बंपर को थोड़ा ज़्यादा चौकोर लुक दिया गया है और इसमें लाल एक्सेंट के साथ मेश पैटर्न वाला एयर इनटेक है.

प्रोफ़ाइल की बात करें तो, GTI में 20-इंच के Wörthersee अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि मिरर कैप्स और साइड सिल्स ग्लॉस ब्लैक फ़िनिश में हैं. पिछले ID.3 GTX के उलट, इसकी छत, स्पॉइलर और बूट लिड बॉडी के रंग में ही रखे गए हैं.

GTI पांच बाहरी रंग विकल्प में उपलब्ध है, जिसमें टोर्नेडो रेड, मूनस्टोन ग्रे, स्केल सिल्वर, ग्रेनाडिला ब्लैक और ग्लेशियर व्हाइट शामिल हैं.

फोक्सवैगन ID.3 GTI का कैबिन और फ़ीचर्स

दिखने में, इसके कैबिन में पूरी तरह से ब्लैक फ़िनिश है, जिसमें लाल रंग की डिटेलिंग और स्टिचिंग दी गई है. इसमें डैशबोर्ड पर एक स्ट्राइप और स्पोर्ट्स स्टीयरिंग व्हील पर 12 o’clock की पोज़िशन पर लाल रंग का निशान भी शामिल है. सीटों पर 'सुपरक्लार्क' पैटर्न है, जो ओरिजिनल गोल्फ GTI की टार्टन-स्टाइल सीटों से प्रेरित है.

वहीं, स्टैंडर्ड ID.3 के मुकाबले डैशबोर्ड के डिज़ाइन और लेआउट में कोई बदलाव नहीं किया गया है; इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन और 12.9-इंच की टचस्क्रीन जैसी चीज़ें वैसी ही रखी गई हैं, हालांकि अब इनमें GTI-स्पेसिफिक ग्राफ़िक्स का इस्तेमाल किया गया ह. खरीदारों को GTI पैकेज के हिस्से के तौर पर ऑगमेंटेड रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले भी मिलता है.

ID.3 GTI में एक ऑप्शनल पॉवरसॉकेट एडैप्टर के ज़रिए V2L (व्हीकल-टू-लोड) फ़ंक्शन मिलता है. इससे बाहरी डिवाइस को पावर या चार्ज किया जा सकता है.

ऑटोमेटेड ड्राइविंग के लिए, इसमें ट्रैवल असिस्ट सिस्टम और मेमोरी फ़ंक्शन के साथ पार्क असिस्ट प्रो मिलता है. ट्रैवल असिस्ट ट्रैफ़िक लाइट के हिसाब से भी काम कर सकता है और रेड सिग्नल दिखने पर गाड़ी को अपने-आप रोक देता है.

फोक्सवैगन का कहना है कि ID.3 GTI 2027 की शुरुआत में ग्लोबल मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी.