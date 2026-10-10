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Volkswagen Tiguan इलेक्ट्रिक से पर्दा उठा, 300 bhp के साथ मिलेगी 600 किमी की रेंज

कारएंडबाइक-टीम
last published date : 11 October 2026, 01:26 IST
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Volkswagen Tiguan इलेक्ट्रिक से पर्दा उठा, 300 bhp के साथ मिलेगी 600 किमी की रेंज
हाइलाइट्स
  • कार 2027 में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी
  • Tiguan के दूसरे तीन पावरट्रेन के साथ बेची जाएगी
  • इसकी ज़्यादा से ज़्यादा टोइंग क्षमता दो टन है

Volkswagen Tiguan का इलेक्ट्रिक मॉडल आ गया है जिसे ID.Tiguan नाम दिया गया है. यह ID.4 और ID.5 के बाद नई इलेक्ट्रिक लाइन-अप का तीसरा नया मॉडल है. यह अगले साल दुनिया भर में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी और उम्मीद है कि इसे भारत में भी लॉन्च किया जाएगा.

दिखने में, ID.Tiguan अपने बड़े आकार के साथ शानदार लगती है. ID.Polo और ID.Cross जैसे इसमें भी सामने और टेलगेट पर पतले LED बार दिए गए हैं. चेहरा दमदार है और कार में ऊँचे दरवाज़ों के साथ बड़े पहिए और लगभग सीधा टेलगेट है. कैबिन में तीन स्क्रीन लगी है और टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है. डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले में 'रेट्रो' डिस्प्ले का विकल्प भी है जो पुरानी VW कारों की याद दिलाता है.

यह भी पढ़ें: रेनॉ डस्टर हाइब्रिड का ARAI माइलेज का आंकड़ा आया सामने, 17 अक्टूबर को लॉन्च से पहले बुकिंग भी शुरू

MEB+ प्लेटफ़ॉर्म पर बनी ID.Tiguan में दो बैटरी पैक मिलते हैं – 58 kWh और 77 kWh. पहले वाले के साथ 185 bhp और 2WD मिलता है, जबकि दूसरे वाले में 285 bhp 2WD या 300bhp और AWD के विकल्प है. WLTP के हिसाब से इसकी रेंज लगभग 600 km बताई गई है.

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