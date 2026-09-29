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फोक्सवैगन टिगुआन इलेक्ट्रिक अक्टूबर में होगी पेश

ऋषभ परमार
last published date : 29 September 2026, 18:38 IST
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फोक्सवैगन टिगुआन इलेक्ट्रिक अक्टूबर में होगी पेश

ID.4 और ID.5 के बाद अब पूरी तरह से नई ID.टिगुआन आएगी. फोक्सवैगन की मिड-साइज़ SUV का यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वर्शन अगले महीने लॉन्च होगा और ID.पोलो व ID.क्रॉस के बाद यह तीसरा इलेक्ट्रिक मॉडल होगा. उम्मीद है कि अगले साल इसकी ग्लोबल बिक्री शुरू हो जाएगी, जहाँ इसे मौजूदा पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन के साथ बेचा जाएगा.

यह भी पढ़ें: फोक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट की लॉन्च से पहले दिखी झलक

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टिगुआन नाम वाला मॉडल अभी दुनिया भर में फोक्सैगन का सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है और सिर्फ़ पिछले साल ही टिगुआन (और इसके तीन-रो वाले वर्जन, टैरॉन) की डिलेवरी दस लाख यूनिट से ज़्यादा रही. टिगुआन इलेक्ट्रिक, ID.4 और इसके फ़ास्टबैक वर्जन ID.5 की जगह लेगी.

DB 2026 AU 00705 medium

दिखने में, यह स्टैंडर्ड टिगुआन और ID लाइन-अप का एक बेहतरीन मेल लगता है; इसमें स्लीक LED लाइट्स, मज़बूत, चौड़ा और भारी-भरकम लुक, साथ ही ढलान वाला C-पिलर और सीधा टेलगेट है.

DB 2026 AU 00707 medium

इसकी डिटेल्स अभी भी छिपी हुई हैं – ठीक वैसे ही जैसे तस्वीरों में दिख रही टेस्टिंग मॉडल – लेकिन ऑफिशियल तस्वीरों में दिखाए गए दो थोड़े अलग प्रोटोटाइप्स को देखकर, हमें उम्मीद है कि अक्टूबर की शुरुआत में जब ID.टिगुआन से पर्दा उठेगा, तो इसमें अलग-अलग पावरट्रेन ऑप्शन, बैटरी साइज़ और मोटर कैपेसिटी देखने को मिलेंगी.

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ऋषभ परमार
Rishabh Parmar
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