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ब्राज़ील में फोक्सवैगन Tukan पिकअप ट्रक से उठा पर्दा

Tukan, MQB प्लेटफ़ॉर्म पर बनने वाला फोक्सवैगन का पहला पिकअप है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 24, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • फोक्सवैगन Tukan, ब्राज़ील और साउथ अमेरिका के लिए ब्रांड का नया पिकअप है
  • यह सिंगल-कैब और डबल-कैब वर्जन में उपलब्ध है
  • यह MQB प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करने वाला फोक्सवैगन का पहला पिकअप है

फोक्सवैगन ने 'टुकन' (Tukan) से पर्दा उठाया है, जो खास तौर पर ब्राज़ील और दक्षिण अमेरिका के लिए बनाया गया एक नया पिकअप ट्रक है. यह नया मॉडल पहली बार है जब फोक्सवैगन किसी पिकअप के लिए अपने MQB प्लैटफ़ॉर्म का इस्तेमाल कर रही है. टुकन को दो वर्जन में पेश किया गया है. डबल-कैब वर्शन को सबसे महंगे 'एक्सट्रीम' (Extreme) ट्रिम में दिखाया गया है, जो 'कैनरी येलो' रंग में है, जबकि सिंगल-कैब मॉडल को एंट्री-लेवल 'रोबस्ट' (Robust) ट्रिम में पेश किया गया है, जो खास तौर पर कमर्शियल इस्तेमाल करने वालों के लिए है.

Volkswagen Tukan Pickup Truck Revealed In Brazil 6

फोक्सवैगन का कहना है कि 'टुकन' को पूरी तरह से ब्राज़ील में ही डिज़ाइन और डेवलप किया गया है और इसे वहीं बनाया भी जाएगा. इसका प्रोडक्शन पराना के साओ जोस डॉस पिन्हाइस में मौजूद कंपनी के प्लांट में होगा और इस पिकअप को 2027 की पहली छमाही में ब्राज़ील के बाज़ार में लॉन्च किया जाएगा. कंपनी ने बताया कि इसके लगभग 76% पार्ट्स स्थानीय स्तर पर ही लिए जाएंगे.

 

यह भी पढ़ें: फोक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट की लॉन्च से पहले दिखी झलक

 

डबल-कैब Tukan को प्राइवेट खरीदारों के लिए एक लाइफ़स्टाइल कॉम्पैक्ट ट्रक के तौर पर डिज़ाइन किया गया है, जबकि सिंगल-कैब वर्जन में सामान ढोने की क्षमता और काम से जुड़े इस्तेमाल पर ज़ोर दिया गया है. सिंगल-कैब वर्शन में छोटा केबिन और लंबा कार्गो बेड होता है.

Volkswagen Tukan Pickup Truck Revealed In Brazil 1

फोक्सवैगन का कहना है कि कार्गो बेड को अलग-अलग तरह के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है और इसके साथ कई तरह की एक्सेसरीज़ भी मिलेंगी. इस पिकअप में एक इंटीग्रेटेड टूलबॉक्स और ऐसा कार्गो एरिया होगा जिसमें अलग-अलग साइज़ के पैलेट रखे जा सकें. अलग-अलग बॉडी स्टाइल होने के बावजूद, दोनों वर्शन का बेसिक डिज़ाइन एक जैसा ही है.

 

हालांकि टुकन (Tukan) का डिज़ाइन T-Cross जैसा ही है, लेकिन फोक्सवैगन ने इस पिकअप को अपनी अलग पहचान दी है. इसके सामने का हिस्सा ऊंचा और सीधा है, जिसमें LED हेडलैंप्स को ऊपर की तरफ लगाया गया है और बंपर के निचले हिस्से के आस-पास एक साफ़ दिखने वाला काला हिस्सा दिया गया है.

Volkswagen Tukan Pickup Truck Revealed In Brazil 2

गाड़ी के साइड में साफ़ दिखने वाले व्हील आर्च और ऊंची वेस्टलाइन है, साथ ही कई लाइनें बॉडी के सेंटर की ओर मिलती हैं. टुकन (Tukan) की निचली बॉडी के चारों ओर मज़बूत सुरक्षात्मक हिस्से भी दिए गए हैं. पीछे की तरफ, LED टेल-लैंप, टेलगेट और बंपर मिलकर एक जैसा लुक बनाते हैं. डबल-कैब वर्शन में टेल-लैंप को जोड़ने वाला एक काला हिस्सा है, जबकि सिंगल-कैब मॉडल में यह नहीं है.

 

टुकन, MQB प्लैटफ़ॉर्म पर आधारित फोक्सवैगन का पहला पिकअप है, लेकिन इसके नए रोल के लिए इसके आर्किटेक्चर में काफ़ी बदलाव किए गए हैं. बदलावों में से एक है लीफ़-स्प्रिंग रियर सस्पेंशन को जोड़ना, जिसे खास तौर पर इस पिकअप के लिए बनाया गया है. फोक्सवैगन का कहना है कि यह सेटअप ज़्यादा सामान ढोने की क्षमता और मज़बूती के लिए बनाया गया है. जिस गाड़ी के आर्किटेक्चर पर इसे बनाया गया है, उसकी तुलना में इसका व्हीलबेस भी बढ़ाया गया है.

Volkswagen Tukan Pickup Truck Revealed In Brazil 3

कंपनी का कहना है कि 'टुकन' ने पहले ही 20 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की टेस्टिंग पूरी कर ली है; इसमें असल हालात में पिकअप का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के साथ किया गया मूल्यांकन भी शामिल है.

 

फोक्सवैगन ने अभी तक 'टुकन' (Tukan) के इंजन और ट्रांसमिशन की फ़ाइनल जानकारी नहीं दी है. हालांकि, उम्मीद है कि इस पिकअप में फोक्सवैगन के 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन का माइल्ड-हाइब्रिड वर्जन इस्तेमाल किया जाएगा. आने वाले महीनों में पावरट्रेन और दूसरी खासियतों के बारे में और जानकारी मिलने की उम्मीद है.

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