फोक्सवैगन वर्टुस फेसलिफ्ट का बाहरी डिज़ाइन आया सामने, दिसंबर में होगी लॉन्च

फोक्सवैगन ने आने वाली वर्टुस फेसलिफ्ट के बाहरी हिस्से का खुलासा किया है. इस सेडान के फ्रंट बम्पर और बाहरी हिस्सों में कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए गए हैं. इसे आधिकारिक तौर पर 11 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा. इंजन लाइनअप में कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन इसके कैबिन में कई बदलाव मिल सकते हैं, जिनमें 360-डिग्री कैमरा, अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और अन्य चीजें शामिल हैं.

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सामने की तरफ, फेसलिफ्टेड वर्टुस के बंपर पर एक नया मेश पैटर्न दिया गया है, साथ ही फॉग लैंप हाउसिंग को भी नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है. हेडलाइट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है; इनमें पहले की तरह ही LED सेटअप और LED DRLs दिए गए हैं.

दिखाया गया मॉडल सबसे महंगे GT लाइन वेरिएंट है. इसके साइड प्रोफाइल में लाल ब्रेक कैलीपर और पूरी तरह से काले अलॉय व्हील दिए गए हैं, जिनमें वही 16-इंच के टायर लगे हैं जो पिछले मॉडल में थे.

पीछे की तरफ, फेसलिफ्टेड वर्टुस में एक ब्लैक बूट-लिप स्पॉइलर और तिकोने डिज़ाइन वाले अपडेटेड लोअर बम्पर सेक्शन दिए गए हैं. इस सेडान में अलग-अलग टेल-लैंप यूनिट्स ही दी गई हैं, और इसमें पूरी चौड़ाई को कवर करने वाली कनेक्टिंग लाइट बार नहीं है.

नंबर प्लेट की जगह के नीचे दूर-दूर लिखे 'VIRTUS' अक्षर मौजूद हैं, जबकि बूट के दाईं ओर एक लाल रंग का 'GT' बैज लगा है. टेल-लैंप का बाहरी ढांचा तो वही है, लेकिन इनमें LED लाइटिंग एलिमेंट्स को अपडेट किया गया है.

फीचर्स की बात करें तो, ORVMs के नीचे लगा कैमरा मॉड्यूल यह संकेत देता है कि फेसलिफ्टेड वर्टुस में 360-डिग्री कैमरे मिल सकते हैं. इसके अलावा, इस सेडान में 10.25-इंच का बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले भी दिए जाने की उम्मीद है.

पावरट्रेन की बात करें तो, वर्टुस फेसलिफ्ट में मौजूदा 1.0-लीटर और 1.5-लीटर TSI पेट्रोल इंजन ही दिए जाने की उम्मीद है. हालांकि, वर्टस 1.0 TSI में 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की जगह 8-स्पीड ऑटोमैटिक यूनिट दी जाएगी.