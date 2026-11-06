फोक्सवैगन वर्टुस फेसलिफ्ट का बाहरी डिज़ाइन आया सामने, दिसंबर में होगी लॉन्च
- इंजन लाइनअप में कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है
- कैबिन और फीचर्स में बड़े बदलाव मिलने की उम्मीद है
- इसमें नए डिज़ाइन वाला फ्रंट बंपर दिया गया है
फोक्सवैगन ने आने वाली वर्टुस फेसलिफ्ट के बाहरी हिस्से का खुलासा किया है. इस सेडान के फ्रंट बम्पर और बाहरी हिस्सों में कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए गए हैं. इसे आधिकारिक तौर पर 11 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा. इंजन लाइनअप में कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन इसके कैबिन में कई बदलाव मिल सकते हैं, जिनमें 360-डिग्री कैमरा, अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और अन्य चीजें शामिल हैं.
यह भी पढ़ें: 11 दिसंबर को लॉन्च होने से पहले फोक्सवैगन वर्टुस फेसलिफ्ट की झलक दिखाई गई
सामने की तरफ, फेसलिफ्टेड वर्टुस के बंपर पर एक नया मेश पैटर्न दिया गया है, साथ ही फॉग लैंप हाउसिंग को भी नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है. हेडलाइट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है; इनमें पहले की तरह ही LED सेटअप और LED DRLs दिए गए हैं.
दिखाया गया मॉडल सबसे महंगे GT लाइन वेरिएंट है. इसके साइड प्रोफाइल में लाल ब्रेक कैलीपर और पूरी तरह से काले अलॉय व्हील दिए गए हैं, जिनमें वही 16-इंच के टायर लगे हैं जो पिछले मॉडल में थे.
पीछे की तरफ, फेसलिफ्टेड वर्टुस में एक ब्लैक बूट-लिप स्पॉइलर और तिकोने डिज़ाइन वाले अपडेटेड लोअर बम्पर सेक्शन दिए गए हैं. इस सेडान में अलग-अलग टेल-लैंप यूनिट्स ही दी गई हैं, और इसमें पूरी चौड़ाई को कवर करने वाली कनेक्टिंग लाइट बार नहीं है.
नंबर प्लेट की जगह के नीचे दूर-दूर लिखे 'VIRTUS' अक्षर मौजूद हैं, जबकि बूट के दाईं ओर एक लाल रंग का 'GT' बैज लगा है. टेल-लैंप का बाहरी ढांचा तो वही है, लेकिन इनमें LED लाइटिंग एलिमेंट्स को अपडेट किया गया है.
फीचर्स की बात करें तो, ORVMs के नीचे लगा कैमरा मॉड्यूल यह संकेत देता है कि फेसलिफ्टेड वर्टुस में 360-डिग्री कैमरे मिल सकते हैं. इसके अलावा, इस सेडान में 10.25-इंच का बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले भी दिए जाने की उम्मीद है.
पावरट्रेन की बात करें तो, वर्टुस फेसलिफ्ट में मौजूदा 1.0-लीटर और 1.5-लीटर TSI पेट्रोल इंजन ही दिए जाने की उम्मीद है. हालांकि, वर्टस 1.0 TSI में 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की जगह 8-स्पीड ऑटोमैटिक यूनिट दी जाएगी.
लोकप्रिय फॉक्सवैगन मॉडल
- फॉक्सवैगन
वर्टसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.71 - 19.2 Lakh
- फॉक्सवैगन
ताइगुनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11 - 19.3 Lakh
- फॉक्सवैगन
गोल्फ जीटीआईएक्स-शोरूम प्राइस₹ 50.91 Lakh
- फॉक्सवैगन
टायरोनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 41.99 - 46.99 Lakh
- फॉक्सवैगन
टिगुआन आर-लाइनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 47.11 Lakh
नई कारें
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
आने वाली कारें
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- फोक्सवैगन वर्टुस फेसलिफ्ट का बाहरी डिज़ाइन आया सामने, दिसंबर में होगी लॉन्चस्पेसिफिकेशन्स अभी भी गुप्त रखे गए हैं, लेकिन बाहरी हिस्से में कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए गए हैं.1 मिनट पढ़ें
- ट्रायम्फ ट्रैकर 400 को TFT डिस्प्ले और क्रूज़ कंट्रोल के साथ देखा गयाट्रायम्फ ट्रैकर 400 को 4-इंच के गोल TFT डिस्प्ले के साथ देखा गया है, जो बोनविले T40 में भी देखने को मिलता है.1 मिनट पढ़ें
- आंध्र प्रदेश में पुरानी गाड़ी का ट्रांसफर सबसे आसान, उत्तर प्रदेश में सबसे मुश्किल: अध्ययनIndiaTech.org ने Consumer VOICE के साथ मिलकर 'ईज़ ऑफ़ व्हीकल ओनरशिप इंडेक्स' (वाहन स्वामित्व में आसानी सूचकांक) तैयार किया है. इसमें 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस आधार पर रैंक दी गई है कि वहां कोई नागरिक या डीलर कितनी आसानी से पहले से इस्तेमाल किए गए (सेकंड हैंड) वाहन को खरीद, बेच या ट्रांसफर कर सकता है.1 मिनट पढ़ें
- भारत की टॉप 6 कारें, जिनमें लंबी हाईवे यात्राओं के लिए बेहतरीन अंडर-थाई सपोर्ट मिलासही सीट लंबी सड़क यात्रा को कहीं अधिक आनंददायक बना सकती है. अगर आपकी प्राथमिकता सूची में 'अंडर-थाई सपोर्ट' (जांघों के नीचे का सहारा) ऊपर है, तो यहाँ छह ऐसी लोकप्रिय कारें हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं.1 मिनट पढ़ें
- फ्लीट खरीदारों के लिए टोयोटा इनोवा क्रिस्टा लिमो एडिशन लॉन्च किया गयाGX फ्लीट 7-सीटर और 8-सीटर वेरिएंट्स की कीमतें रु.19.95 लाख से शुरू होती हैं.1 मिनट पढ़ें
- 11 दिसंबर को लॉन्च होने से पहले फोक्सवैगन वर्टुस फेसलिफ्ट की झलक दिखाई गईअपडेट की गई सेडान के बाहरी हिस्से में कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए गए हैं और साथ ही इसमें कई नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं.2 मिनट पढ़े
- लेम्बॉर्गिनी टेमेरारियो टेटोनेरो से पर्दा उठा, सेंट्रो स्टाइल की सहायता से किया गया तैयारलैम्बॉर्गिनी ने एक खास, लिमिटेड-एडिशन, टू-टोन 'टेमेरारियो' पेश की है, जिसे इस इटैलियन कंपनी के डिज़ाइन सेंटर—जिसे 'सेंट्रो स्टाइल' (Centro Stile) कहा जाता है—ने तैयार किया है.1 मिनट पढ़ें
- EICMA 2026: होंडा अपनी मोटरसाइकिलों में ADAS पेश करेगीहोंडा ने अपनी मोटरसाइकिलों में 10 राइडर-असिस्टेंस फीचर जोड़े हैं, जिनमें एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ब्लाइंड-स्पॉट अलर्ट और इमरजेंसी ब्रेकिंग असिस्टेंस शामिल हैं.1 मिनट पढ़ें
- भारत में लॉन्च से पहले डेंज़ा Z9 GT की झलक दिखीZ9 GT उन कम से कम दो कारों में से एक होगी, जिन्हें डेन्ज़ा 13 नवंबर को भारत में पेश करने की योजना बना रहा है.1 मिनट पढ़ें