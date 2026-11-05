11 दिसंबर को लॉन्च होने से पहले फोक्सवैगन वर्टुस फेसलिफ्ट की झलक दिखाई गई
- 2022 के बाद से वर्टुस में पहला बड़ा अपडेट
- बाहरी बदलावों में नई लाइटिंग, नए डिज़ाइन वाला बम्पर और अन्य चीज़ें शामिल हैं
- 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन में नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिल सकता है
फोक्सवैगन ने अपडेटेड वर्टुस का पहला टीज़र जारी किया है, जिसमें इसके बाहरी हिस्से में किए गए कुछ बदलाव दिखाई दे रहे हैं. इस फेसलिफ्ट को 11 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा. जून 2022 में भारत में वर्टुस की बिक्री शुरू होने के बाद से, यह इसका पहला बड़ा अपडेट है. इससे पहले इसी साल स्कोडा स्लाविया का भी फेसलिफ्ट वर्ज़न आया था.
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फोक्सवैगन वर्टुस फेसलिफ्ट: बाहर की तरफ क्या नया है?
सामने की तरफ, बम्पर को फिर से डिज़ाइन किया गया है. इसमें नीचे की ओर ग्लॉस-फिनिश वाली हनीकॉम्ब ग्रिल और नए डिज़ाइन वाले फॉग लैंप हाउसिंग दिए गए हैं. ग्रिल में भी कुछ बदलाव किए गए हैं और ऐसा लगता है कि इसमें एक इल्यूमिनेटेड (रोशनी वाला) फोक्सवैगन लोगो लगा है, जो अपडेटेड टाइगुन में देखे गए लोगो जैसा ही है. हेडलाइट्स के डिज़ाइन में भी थोड़े बदलाव किए गए हैं.
टीज़र में GT वेरिएंट पर काले रंग के अलॉय व्हील भी दिखाई दे रहे हैं. व्हील का डिज़ाइन नया है. ORVMs पर कैमरा पॉड्स भी देखे जा सकते हैं, जिसका मतलब है कि इसमें स्लाविया फेसलिफ्ट की तरह ही 360-डिग्री कैमरा सिस्टम मिलेगा.
पीछे के हिस्से में बदलाव काफी मामूली हैं. टेल-लाइट्स की हाउसिंग तो वही है, लेकिन इनमें लगे LED लाइटिंग एलिमेंट्स को अपडेट किया गया है. बंपर समेत पीछे का पूरा हिस्सा मौजूदा मॉडल से ही लिया गया है.
फोक्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट: संभावित कैबिन और फीचर्स
फोक्सवैगन ने अभी तक कैबिन नहीं दिखाया है, लेकिन उम्मीद है कि वर्टुस में कुछ ऐसे फीचर्स दिए जाएंगे जो फेसलिफ्टेड टाइगुन में पेश किए गए थे. इनमें 10.25-इंच का बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और 360-डिग्री कैमरा सिस्टम शामिल हो सकता है, जिसका संकेत एक्सटीरियर टीज़र से मिलता है.
फोक्सवैगन वर्टुस फेसलिफ्ट: पावरट्रेन
वर्टुस में वही इंजन विकल्प मिलते हैं जो टाइगुन, स्कोडा स्लाविया और कुशक में दिए गए हैं. इन मॉडलों में इस साल कुछ अपडेट किए गए हैं, जिनमें 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के लिए एक नया 8-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शामिल है. यह पुराने 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की जगह लेगा और उम्मीद है कि इसे वर्टुस के फेसलिफ्ट मॉडल में भी शामिल किया जाएगा.
फोक्सवैगन वर्टुस फेसलिफ्ट: संभावित कीमत और प्रतिद्वंद्वी
मौजूदा फोक्सवैगन वर्टुस की कीमत रु.10.71 लाख से रु.19.20 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. फेसलिफ्ट के साथ इसकी कीमतों में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. अपडेटेड वर्टस भारत के मिडसाइज सेडान सेगमेंट में स्कोडा स्लाविया, ह्यून्दे वरना और होंडा सिटी को टक्कर देना जारी रखेगी.
लोकप्रिय फॉक्सवैगन मॉडल
- फॉक्सवैगन
वर्टसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.71 - 19.2 Lakh
- फॉक्सवैगन
ताइगुनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11 - 19.3 Lakh
- फॉक्सवैगन
गोल्फ जीटीआईएक्स-शोरूम प्राइस₹ 50.91 Lakh
- फॉक्सवैगन
टायरोनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 41.99 - 46.99 Lakh
- फॉक्सवैगन
टिगुआन आर-लाइनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 47.11 Lakh
नई कारें
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
आने वाली कारें
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
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