11 दिसंबर को लॉन्च होने से पहले फोक्सवैगन वर्टुस फेसलिफ्ट की झलक दिखाई गई

फोक्सवैगन ने अपडेटेड वर्टुस का पहला टीज़र जारी किया है, जिसमें इसके बाहरी हिस्से में किए गए कुछ बदलाव दिखाई दे रहे हैं. इस फेसलिफ्ट को 11 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा. जून 2022 में भारत में वर्टुस की बिक्री शुरू होने के बाद से, यह इसका पहला बड़ा अपडेट है. इससे पहले इसी साल स्कोडा स्लाविया का भी फेसलिफ्ट वर्ज़न आया था.

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फोक्सवैगन वर्टुस फेसलिफ्ट: बाहर की तरफ क्या नया है?

सामने की तरफ, बम्पर को फिर से डिज़ाइन किया गया है. इसमें नीचे की ओर ग्लॉस-फिनिश वाली हनीकॉम्ब ग्रिल और नए डिज़ाइन वाले फॉग लैंप हाउसिंग दिए गए हैं. ग्रिल में भी कुछ बदलाव किए गए हैं और ऐसा लगता है कि इसमें एक इल्यूमिनेटेड (रोशनी वाला) फोक्सवैगन लोगो लगा है, जो अपडेटेड टाइगुन में देखे गए लोगो जैसा ही है. हेडलाइट्स के डिज़ाइन में भी थोड़े बदलाव किए गए हैं.

टीज़र में GT वेरिएंट पर काले रंग के अलॉय व्हील भी दिखाई दे रहे हैं. व्हील का डिज़ाइन नया है. ORVMs पर कैमरा पॉड्स भी देखे जा सकते हैं, जिसका मतलब है कि इसमें स्लाविया फेसलिफ्ट की तरह ही 360-डिग्री कैमरा सिस्टम मिलेगा.

पीछे के हिस्से में बदलाव काफी मामूली हैं. टेल-लाइट्स की हाउसिंग तो वही है, लेकिन इनमें लगे LED लाइटिंग एलिमेंट्स को अपडेट किया गया है. बंपर समेत पीछे का पूरा हिस्सा मौजूदा मॉडल से ही लिया गया है.

फोक्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट: संभावित कैबिन और फीचर्स

फोक्सवैगन ने अभी तक कैबिन नहीं दिखाया है, लेकिन उम्मीद है कि वर्टुस में कुछ ऐसे फीचर्स दिए जाएंगे जो फेसलिफ्टेड टाइगुन में पेश किए गए थे. इनमें 10.25-इंच का बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और 360-डिग्री कैमरा सिस्टम शामिल हो सकता है, जिसका संकेत एक्सटीरियर टीज़र से मिलता है.

फोक्सवैगन वर्टुस फेसलिफ्ट: पावरट्रेन

वर्टुस में वही इंजन विकल्प मिलते हैं जो टाइगुन, स्कोडा स्लाविया और कुशक में दिए गए हैं. इन मॉडलों में इस साल कुछ अपडेट किए गए हैं, जिनमें 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के लिए एक नया 8-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शामिल है. यह पुराने 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की जगह लेगा और उम्मीद है कि इसे वर्टुस के फेसलिफ्ट मॉडल में भी शामिल किया जाएगा.

फोक्सवैगन वर्टुस फेसलिफ्ट: संभावित कीमत और प्रतिद्वंद्वी

मौजूदा फोक्सवैगन वर्टुस की कीमत रु.10.71 लाख से रु.19.20 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. फेसलिफ्ट के साथ इसकी कीमतों में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. अपडेटेड वर्टस भारत के मिडसाइज सेडान सेगमेंट में स्कोडा स्लाविया, ह्यून्दे वरना और होंडा सिटी को टक्कर देना जारी रखेगी.