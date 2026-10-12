वॉल्वो EX90 इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में रु.1.26 करोड़ में हुई लॉन्च

वॉल्वो इंडिया ने अपनी खास EX90 इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.1.26 करोड़ (एक्स-शोरूम) है. EX90, XC90 का पूरी तरह से इलेक्ट्रिक विकल्प है; यह वोल्वो की नई मिनिमलिस्ट डिज़ाइन फिलॉसफी पर आधारित है और इसमें टेक्नोलॉजी पर सैंट्रिक कैबिन दिया गया है.

पावरट्रेन डिटेल

वॉल्वो EX90 में 106 kWh की बैटरी और ट्विन-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) पावरट्रेन दिया गया है, जो 449 bhp की ताकत और 670 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. वॉल्वो का दावा है कि WLTP साइकिल के तहत एक बार चार्ज करने पर यह 625 km तक की रेंज देती है. कंपनी ने EX90 को इंडियन टेस्ट साइकिल पर भी टेस्ट किया है, जिसमें इसकी रेंज बढ़कर 724 km हो जाती है.

EX90 में 350kW तक की DC फ़ास्ट चार्जिंग की सुविधा है. वॉल्वो का कहना है कि खास स्थितियों में इसकी बैटरी लगभग 22 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज हो सकती है.

डिज़ाइन और तकनीक

EX90 में बंद फ्रंट-एंड, T-शेप की LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स और C-शेप की LED टेल-लैंप्स दी गई हैं.

वॉल्वो EX90 की लंबाई 5,037mm, चौड़ाई 1,964mm और ऊंचाई 1,744mm है, और इसका व्हीलबेस 2,985mm है. ES90 की लंबाई 5,000mm है और इसका व्हीलबेस 3,102mm है.

इसके अंदर EX90 में एक सेंट्रल टचस्क्रीन, कनेक्टेड-कार फ़ंक्शन और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) दिए गए हैं. EX90 में 14.5-इंच की पोर्ट्रेट-ओरिएंटेड टचस्क्रीन है जिसमें Google पहले से ही मौजूद है, साथ ही ओवर-द-एयर अपडेट के लिए 5G कनेक्टिविटी और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है. इसके डिजिटल सिस्टम और ड्राइवर असिस्टेंस टेक्नोलॉजी को NVIDIA कंप्यूटिंग हार्डवेयर और Qualcomm Snapdragon कॉकपिट प्लेटफ़ॉर्म का सपोर्ट मिलता है.