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वॉल्वो XC60 और XC90 लॉन्ग-रेंज प्लग-इन हाइब्रिड से पर्दा उठा

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 15, 2026, 06:29 PM
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वॉल्वो XC60 और XC90 लॉन्ग-रेंज प्लग-इन हाइब्रिड से पर्दा उठा
हाइलाइट्स
  • दोनों SUV को यूरोप और अमेरिका में पेश किया गया
  • XC60 और XC90 में एक ही पावरट्रेन सेटअप है
  • XC60 का बाहरी लुक नया है और इंटीरियर में कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं

वॉल्वो कार्स ने यूरोप और अमेरिका में वॉल्वो XC60 और XC90 के लिए लॉन्ग-रेंज प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन पेश किए हैं. XC60 की अधिकतम इलेक्ट्रिक रेंज 200 किमी तक है, जबकि XC90 160 किमी तक चल सकती है.

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वॉल्वो मौजूदा प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल की तुलना में बड़ी, फ़्लोर में लगी बैटरी और ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करती है. कंपनी का कहना है कि इलेक्ट्रिक रेंज अब मौजूदा PHEV वैरिएंट्स की तुलना में 2.5 गुना से ज़्यादा है. PHEV पावरट्रेन को माइल्ड-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ पेश किया जाएगा.

पावरट्रेन की जानकारी


XC60 दो ट्रिम्स में आती है: T6 AWD और T8 AWD। लॉन्ग-रेंज वर्शन में 2.0-लीटर, फोर-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंजन है, जिसके साथ 41.2kWh का बैटरी पैक और 130kW की इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। यह SUV कुल मिलाकर 454bhp की पावर और 669Nm का पीक टॉर्क देती है। इसकी इलेक्ट्रिक रेंज 200km तक है और कुल रेंज 1,240km तक है। XC60 0 से 100km/h की रफ़्तार सिर्फ़ 4.8 सेकंड में पकड़ सकती है। चार्जिंग की बात करें तो, 16A चार्जर से बैटरी को चार घंटे में पूरी तरह चार्ज किया जा सकता है.

XC90 माइल्ड-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ-साथ एक ही PHEV ट्रिम में उपलब्ध है. इसमें XC60 वाला ही पावरट्रेन इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिक रेंज 40km कम है (160km तक) और कंबाइंड रेंज 1,100km तक है। पावर और टॉर्क के आंकड़े भी वही हैं.

वॉल्वो XC60 के बाहरी हिस्से में बदलाव

Volvo XC 60

PHEV पावरट्रेन ऑप्शन के अलावा, XC60 में रीडिज़ाइन की गई ग्रिल, फ्रंट बंपर, बोनट, फ्रंट विंग्स और नए व्हील्स दिए गए हैं.


इसके आगे के हिस्से में 'थॉर हैमर' मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स हैं, जिन्हें फिर से डिज़ाइन किया गया है, जबकि टेलगेट, पिछले LED लैंप और पिछले बंपर की स्टाइलिंग में बदलाव किया गया है, जिसमें हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स पर ज़ोर दिया गया है.

Volvo XC 60 1

अंदर के फ़ीचर्स की बात करें तो, XC60 में नए डिज़ाइन वाला डैशबोर्ड और डोर पैनल दिए गए हैं, साथ ही वुड ट्रिम और हवादार नैपा लेदर अपहोल्स्ट्री भी है. इस एसयूवी में 11.2-इंच का डिस्प्ले भी है जो वॉल्वो के लेटेस्ट इंफोटेनमेंट इंटरफ़ेस पर चलता है.

अपडेटेड XC60 में अतिरिक्त एक्टिव सेफ्टी और ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स भी शामिल किए गए हैं. इनमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी स्टीयरिंग, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, साइकिलिस्ट अलर्ट, लेन चेंज असिस्ट और 3D व्यू वाला 360-डिग्री कैमरा शामिल हैं.

एक और नई सुविधा गूगल का Gemini AI असिस्टेंट है, जो गाड़ी में बैठे लोगों को यात्रा की योजना बनाने, स्टॉप खोजने और मैसेज मैनेज करने जैसे कामों के लिए आम बोलचाल की भाषा में गाड़ी के साथ बातचीत करने की सुविधा देता है.

वॉल्वो XC90 अपडेट्स

Volvo XC 90 1

XC90 में सात सीटों वाला लेआउट जारी है और यह सुरक्षा, आराम और स्कैंडिनेवियाई-प्रेरित डिज़ाइन पर अपना फ़ोकस बनाए हुए है. इस एसयूवी में प्रीमियम मटीरियल, वुड ट्रिम और नैचुरल लाइट पर सेंट्रल कैबिन एलिमेंट्स शामिल हैं.

इसके अलावा, इसमें ऑप्शनल बोवर्स & विल्किंसन प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है, जबकि XC90 के टेक्नोलॉजी पैकेज में गूगल Gemini को भी शामिल किया गया है.

XC60 और XC90 दोनों में ओवर-द-एयर सॉफ़्टवेयर अपडेट मिलेंगे. वॉल्वो ने चुनिंदा बाज़ारों में नई एसयूवी (ब्लैक एडिशन वैरिएंट्स सहित) के लिए ऑर्डर लेना शुरू कर दिया है और इनका प्रोडक्शन इस पतझड़ के आखिर में शुरू होगा.

# Volvo India# Cars# Auto Industry# Cover Story

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