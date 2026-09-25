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अगर पुरानी कार बेचने वाले की मौत आधिकारिक RC ट्रांसफर से पहले हो जाए, तो क्या होगा?

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 25, 2026, 05:28 PM
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अगर पुरानी कार बेचने वाले की मौत आधिकारिक RC ट्रांसफर से पहले हो जाए, तो क्या होगा?
हाइलाइट्स
  • विक्रेता की मृत्यु के बाद पहले से साइन किए गए फ़ॉर्म 29 और 30 शायद इस्तेमाल न हो पाएं
  • कानूनी वारिसों को सबसे पहले गाड़ी पर अपना अधिकार साबित करना होगा
  • इसके बाद खरीदार के नाम पर RC ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की जाती है

पुरानी कार खरीदने में आम तौर पर पेमेंट, गाड़ी की डिलेवरी, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) का ट्रांसफर शामिल होता है. अगर RTO के आधिकारिक तौर पर ट्रांसफर को रिकॉर्ड करने से पहले ही रजिस्टर्ड मालिक की मौत हो जाती है, तो यह लेन-देन मुश्किल हो जाता है.

यह भी पढ़ें: अगर आप एक्सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 30 दिन से ज़्यादा समय तक गाड़ी चलाते हैं, तो क्या होगा?

ऐसी स्थिति में, खरीदार को सिर्फ़ पुराने कागज़ात का इस्तेमाल करके ट्रांसफर पूरा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. गाड़ी मृतक मालिक की संपत्ति का हिस्सा बन जाती है, और आम तौर पर कानूनी वारिसों को इसमें शामिल करना ज़रूरी होता है. सही प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि क्या बेचने वाले की मौत से पहले RC ट्रांसफर की अर्ज़ी जमा कर दी गई थी या नहीं.

विक्रेता की मृत्यु का RC ट्रांसफर पर क्या असर पड़ता है?

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जब तक RTO इसे बदल नहीं देता, तब तक RC में मृत सेलर का नाम ही रजिस्टर्ड मालिक के तौर पर दिखता रहता है. भले ही खरीदार ने कार के पैसे दे दिए हों और चाबियाँ भी ले ली हों, RC अपने-आप उनके नाम पर ट्रांसफर नहीं होती. अगर खरीदार बाद में गाड़ी बेचना चाहे, इंश्योरेंस का क्लेम करना चाहे या मालिकाना हक साबित करना चाहे, तो इससे दिक्कतें हो सकती हैं.

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 50 के तहत, रजिस्टर्ड मालिक की मृत्यु के बाद वाहन को ट्रांसफर करने की एक प्रक्रिया है. कानूनी उत्तराधिकारियों को मृत्यु प्रमाण पत्र और उत्तराधिकार का प्रमाण जैसे दस्तावेज़ देने पड़ सकते हैं.

क्या आप पहले से साइन किए हुए फ़ॉर्म 29 और 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं?

यह इस बात पर निर्भर करता है कि ट्रांसफर किस स्टेज पर है. अगर सेलर ने फ़ॉर्म 29 और 30 पर साइन कर दिए थे, लेकिन उनकी मौत से पहले RTO में एप्लीकेशन जमा नहीं की गई थी, तो बायर को बाद में सिर्फ़ पुराने फ़ॉर्म जमा नहीं करने चाहिए.

विक्रेता अब व्यक्तिगत रूप से लेन-देन पूरा या कन्फर्म नहीं कर सकता है. इसी तरह, विक्रेता द्वारा दी गई पावर ऑफ़ अटॉर्नी (POA) आम तौर पर मृत्यु के बाद मान्य नहीं रहती है.


बेहतर विकल्प यह है कि कानूनी वारिसों को शामिल किया जाए और मालिक की मौत के बाद गाड़ी ट्रांसफर करने के लिए RTO की प्रक्रिया का पालन किया जाए.

अगर खरीदार ने कार के लिए पहले ही पेमेंट कर दिया हो, तो क्या होगा?

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पेमेंट का सबूत बहुत ज़रूरी हो सकता है. अगर आपने सेलर को पहले ही पेमेंट कर दिया है, तो सेल एग्रीमेंट, बैंक ट्रांसफ़र का रिकॉर्ड, पेमेंट की रसीद, डिलीवरी का सबूत और खरीद से जुड़े मैसेज संभालकर रखें. ये डॉक्यूमेंट यह साबित करने में मदद कर सकते हैं कि सेलर की मौत से पहले ही असली बिक्री का सौदा तय हो गया था.

हालांकि, सिर्फ़ पेमेंट करने से RC अपने-आप नहीं बदलती. अगर कानूनी वारिस ट्रांज़ैक्शन पूरा करने के लिए सहमत हों, तो यह प्रक्रिया आम तौर पर सही कानूनी और RTO के रास्ते से आगे बढ़ाई जा सकती है.

अगर वारिस बिक्री पर कोई विवाद करते हैं, तो खरीदार को पैसे वापस पाने या मृतक विक्रेता की संपत्ति पर अपना दावा साबित करने के लिए कानूनी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है.

अलग-अलग स्थितियों में क्या होता है?

RC ट्रांसफर के लिए पहले ही आवेदन किया जा चुका है, सेलर ने सिर्फ़ फ़ॉर्म पर साइन किए हैं, या बायर ने सिर्फ़ पेमेंट किया है—इन स्थितियों के आधार पर प्रक्रिया अलग-अलग हो सकती है.


परिस्थिति		खरीदार को क्या करना चाहिए
मौत से पहले ही RC ट्रांसफर के लिए आवेदन जमा कर दिया गया था.
RTO के साथ एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करें और मांगे गए कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज़ जमा करें.
फॉर्म 29 और 30 पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन जमा नहीं किए गए.सिर्फ़ पुराने फ़ॉर्म पर ही निर्भर न रहें कानूनी वारिसों को भी शामिल करें
पेमेंट कर दिया गया है, लेकिन कोई ट्रांसफर फ़ॉर्म साइन नहीं किया गया है.पेमेंट और बिक्री के सभी रिकॉर्ड संभालकर रखें और कानूनी वारिसों से संपर्क करें.
कानूनी वारिस बिक्री पर आपत्ति जताते हैं.गाड़ी को ट्रांसफर या बेचने की कोशिश करने से पहले कानूनी सलाह लें.

विक्रेता की मृत्यु के बाद RC कैसे ट्रांसफर करें

अगर आप सोच रहे हैं कि कार बेचने वाले की मौत हो जाने पर RC कैसे ट्रांसफर करें, तो इस प्रोसेस में आम तौर पर ये स्टेप्स शामिल होते हैं.

1. RTO को मौत के बारे में सूचित करें

रजिस्टर्ड मालिक की मौत के बारे में संबंधित RTO को जानकारी दी जानी चाहिए. आधिकारिक डेथ सर्टिफिकेट और गाड़ी के कागज़ात तैयार रखें. इससे मालिक की मौत का रिकॉर्ड बन जाता है और RTO कानूनी वारिसों को मालिकाना हक ट्रांसफर करने की प्रक्रिया के बारे में गाइड कर पाता है.

2. कानूनी वारिस का अधिकार स्थापित करें

परिवार को 'लीगल हेयर सर्टिफ़िकेट' (कानूनी वारिस का प्रमाण-पत्र), 'सक्सेशन सर्टिफ़िकेट' (उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र), वसीयत का 'प्रोबेट' या RTO द्वारा स्वीकार किए जाने वाले अन्य दस्तावेज़ देने पड़ सकते हैं. अगर एक से ज़्यादा कानूनी वारिस हैं, तो RTO दूसरे वारिसों की सहमति या घोषणा-पत्र भी मांग सकता है.

3. कानूनी उत्तराधिकारी के नाम ट्रांसफर के लिए आवेदन करें कानूनी

उत्तराधिकारी RTO फ़ॉर्म 31 का इस्तेमाल करके और ज़रूरी डेथ और सक्सेशन (उत्तराधिकार) से जुड़े दस्तावेज़ों के साथ गाड़ी को अपने नाम ट्रांसफर करने के लिए आवेदन कर सकता है. RC को अपडेट करने से पहले RTO इन दस्तावेज़ों की जाँच करेगा.

4. खरीदार को एक नई बिक्री पूरी करें

एक बार जब गाड़ी कानूनी वारिस के नाम ट्रांसफर हो जाती है, तो वारिस ही उसका रजिस्टर्ड मालिक बन जाता है. इसके बाद खरीदार वारिस के साथ गाड़ी की सामान्य बिक्री की प्रक्रिया पूरी कर सकता है. RC को खरीदार के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए नए फॉर्म 29 और 30 जमा किए जा सकते हैं.

इंश्योरेंस क्या है?

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जब रजिस्टर्ड मालिक की मौत हो जाती है, तो इंश्योरेंस पर भी ध्यान देना ज़रूरी होता है. खरीदार को यह नहीं मान लेना चाहिए कि इंश्योरेंस और मालिकाना हक के रिकॉर्ड अपने-आप बदल जाएंगे. मालिक की मौत और कब्ज़े या मालिकाना हक में बदलाव के बारे में जितनी जल्दी हो सके, इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करें.

गाड़ी को रेगुलर रूप से चलाने से पहले यह ज़रूरी है. अगर किसी गाड़ी का RC और इंश्योरेंस रिकॉर्ड मौजूदा स्थिति से मेल नहीं खाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्लेम और लायबिलिटी से जुड़ी बेवजह की परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं.


खरीदार को कौन से दस्तावेज़ अपने पास रखने चाहिए?

मूल खरीद से जुड़े सभी रिकॉर्ड रखें, जिनमें शामिल हैं:

  • बिक्री समझौता
  • भुगतान की रसीद या बैंक स्टेटमेंट
  • विक्रेता की RC की कॉपी
  • साइन किए हुए फॉर्म 29 और 30, अगर उपलब्ध हों
  • वाहन की डिलीवरी का प्रमाण
  • इंश्योरेंस दस्तावेज
  • बिक्री की पुष्टि करने वाला विक्रेता का मैसेज/कम्युनिकेशन
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • कानूनी वारिस या उत्तराधिकार से जुड़े दस्तावेज

अगर कानूनी उत्तराधिकारी, RTO या बीमा कंपनी ओरिजिनल ट्रांज़ैक्शन का सबूत मांगते हैं, तो ये रिकॉर्ड काम आ सकते हैं.

क्या खरीदार RC ट्रांसफर होने से पहले कार बेच सकता है?

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ऐसा न करना ही बेहतर है. अगर RC अभी भी गुज़र चुके सेलर के नाम पर है, तो खरीदार के पास ओनरशिप का साफ़ रिकॉर्ड नहीं होगा. जब तक RC ठीक से ट्रांसफर नहीं हो जाती, तब तक कोई पुरानी कार का डीलर या खरीदार गाड़ी लेने से मना भी कर सकता है.

सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि पहले कानूनी उत्तराधिकारी के नाम पर ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की जाए और उसके बाद गाड़ी को खरीदार के नाम पर ट्रांसफर किया जाए.

सुरक्षित रूप से बिक्री कैसे पूरी करें

अगर पुरानी कार बेचने वाले की RC ट्रांसफर से पहले मौत हो जाती है, तो खरीदार को पहले से साइन किए गए फ़ॉर्म को शॉर्टकट नहीं समझना चाहिए. गाड़ी अभी भी मरने वाले मालिक की संपत्ति से जुड़ी होती है, इसलिए ओनरशिप ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कानूनी वारिसों और RTO को शामिल करना ज़रूरी है.


सबसे सही तरीका यह है कि फ़ॉर्म 31 और ज़रूरी दस्तावेज़ों के ज़रिए गाड़ी पर कानूनी वारिस का अधिकार तय किया जाए, ज़रूरत पड़ने पर वारिस के नाम RC ट्रांसफर की जाए, और फिर फ़ॉर्म 29 और 30 का इस्तेमाल करके गाड़ी की नई बिक्री पूरी की जाए. पेमेंट और बिक्री का साफ़ रिकॉर्ड रखने से किसी भी तरह का विवाद होने पर खरीदार का बचाव भी हो सकता है.

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