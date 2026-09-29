चार्जर तक पहुंचने से पहले EV की बैटरी खत्म हो जाए तो क्या होगा? जानें ऐसी स्थिति में क्या करें
- पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुकी EV बीच रास्ते में रुक सकती है और आपको फंसा सकती है
- अगर आप चार्जर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो गाड़ी को सुरक्षित जगह पर रोकें और रोडसाइड असिस्टेंस को कॉल करें
- आपकी लोकेशन और EV के आधार पर मोबाइल चार्जिंग या टोइंग की सुविधा मिल सकती है
इस्तेमाल करने लायक बैटरी चार्ज खत्म होने पर EV चलना बंद कर सकती है. लेकिन ऐसा होने से पहले, बैटरी बहुत कम होने पर कई EV अपनी परफ़ॉर्मेंस कम कर देती हैं. बहुत कम चार्ज होने पर मिलने वाली वॉर्निंग, बची हुई रेंज और गाड़ी का व्यवहार, गाड़ी के मॉडल पर निर्भर करता है. इसलिए, डिस्प्ले पर दिखने वाले “0 km” या 0% बैटरी को अपना टारगेट न मानें.
यह भी पढ़ें: Maruti Suzuki e Vitara या Toyota Urban Cruiser Ebella: आपको कौन सी EV खरीदनी चाहिए?
रेंज का अनुमान सिर्फ़ एक अंदाज़ा होता है, कोई गारंटी नहीं. ट्रैफ़िक, रफ़्तार, तापमान, एयर-कंडीशनिंग, गाड़ी चलाने की स्थिति और दूसरी वजहों से बची हुई एनर्जी के इस्तेमाल की रफ़्तार बदल सकती है. कुछ मामलों में, जब बैटरी बहुत कम हो जाती है, तो दिखाई देने वाली रेंज तेज़ी से गिर सकती है, जिससे ड्राइवर को उम्मीद से कम रेंज मिलती है. इसीलिए, बैटरी के बिल्कुल आखिरी कुछ % तक पहुँचने से पहले ही चार्जिंग स्टॉप की योजना बनाना ज़्यादा सुरक्षित रहता है.
अगर आपकी EV की चार्जिंग खत्म होने वाली हो, तो आपको क्या करना चाहिए?
सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि अगर चार्जर तक पहुँचने की कोशिश में आप किसी असुरक्षित जगह पर फँस सकते हैं, तो ऐसी कोशिश न करें. अगर अभी भी कुछ चार्ज बचा है, तो रुकने और स्थिति का दोबारा जायज़ा लेने के लिए आस-पास की किसी सुरक्षित जगह को ढूँढ़ें.
अगर आप हाईवे या व्यस्त सड़क पर हैं:
- अगर कार अभी चल सकती है, तो उसे सुरक्षित जगह पर ले जाकर रोकें
- कार रुकने के बाद हैजर्ड लाइट चालू करें
- चलते ट्रैफिक से दूर रहें
- रोडसाइड असिस्टेंस सर्विस से संपर्क करें
- उन्हें साफ बताएं कि यह EV है और इसकी बैटरी बहुत कम या पूरी तरह खत्म हो गई है
- अपनी सही लोकेशन और सबसे नजदीकी चार्जिंग पॉइंट की जानकारी साझा करें
अगर कार पहले ही रुक गई है, तो उसे बार-बार चलाने की कोशिश न करें, यह सोचकर कि रेंज डिस्प्ले पर एक और किलोमीटर दिखाई देगा.
क्या डेड EV के लिए इमरजेंसी चार्जिंग मिल सकती है?
भारत में, खासकर बड़े शहरों और EV वाले ज़्यादा मार्केट में, इमरजेंसी मोबाइल चार्जिंग सर्विस मौजूद हैं. कुछ सर्विस मोबाइल चार्जिंग यूनिट का इस्तेमाल करके फंसी हुई गाड़ी को इतनी एनर्जी देती हैं कि वह किसी सही चार्जिंग स्टेशन तक पहुँच सके. लेकिन हर EV मालिक यह नहीं मान सकता कि ऐसी सर्विस हर जगह उपलब्ध होगी.
इसकी उपलब्धता आपके शहर, रोडसाइड-असिस्टेंस देने वाली कंपनी, आपकी गाड़ी और लोकल चार्जिंग सिस्टम पर निर्भर करती है. इसलिए, जब आप मदद के लिए कॉल करें, तो खास तौर पर पूछें कि क्या वे इमरजेंसी EV चार्जिंग की सुविधा दे सकते हैं, या क्या वे कोई सही रिकवरी गाड़ी भेजेंगे.
अगर मोबाइल चार्जिंग की सुविधा न हो तो क्या करें?
अगर मोबाइल चार्जिंग की सुविधा नहीं है, तो अगला विकल्प गाड़ी को रिकवर करना (यानी उसे खींचकर ले जाना) है. यह न सोचें कि आम टो-ट्रक आपकी EV को ठीक वैसे ही संभाल सकता है जैसे पेट्रोल या डीज़ल कार को. हर गाड़ी के लिए रिकवरी का तरीका अलग-अलग होता है, और कुछ EV में ट्रांसपोर्ट के दौरान पहियों को घूमने से रोकने के लिए खास तरीकों की ज़रूरत होती है.
इसीलिए ट्रक के आने से पहले ही रिकवरी ऑपरेटर को बता दें कि आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक है. अगर गाड़ी के मैनुअल में फ़्लैटबेड रिकवरी के बारे में बताया गया है, तो सही इक्विपमेंट की मांग करें. अगर बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई है, गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त है या उसमें कोई इलेक्ट्रिकल खराबी है, तो किसी ऐसे व्यक्ति को हाई-वोल्टेज सिस्टम पर काम न करने दें जिसे इसकी ट्रेनिंग न मिली हो.
क्या आप EV को धक्का देकर नज़दीकी चार्जर तक ले जा सकते हैं?
क्या किसी EV को धक्का देकर, लुढ़काकर या न्यूट्रल में करके आगे बढ़ाया जा सकता है, यह उसके डिज़ाइन और बनाने वाली कंपनी के निर्देशों पर निर्भर करता है. गाड़ी को तुरंत किसी खतरे से बाहर निकालने के लिए थोड़ी दूर तक खिसकाने और उसे चार्जिंग स्टेशन तक कई सौ मीटर तक धक्का देकर ले जाने में भी बहुत फ़र्क होता है.
इसलिए, अगर आपकी EV रुक गई है, तो सिर्फ़ इसलिए कि चार्जर पास में है, उसे सड़क पर धक्का देने के लिए लोगों का ग्रुप इकट्ठा न करें. सबसे पहले रोडसाइड असिस्टेंस को कॉल करें और गाड़ी के लिए बताए गए रिकवरी प्रोसेस को देखें.
अगर हाईवे पर EV रुक जाए तो क्या होगा?
ऐसे में चार्ज खत्म होना सिर्फ़ चार्जिंग की असुविधा नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए खतरा बन जाता है. मदद का इंतज़ार करते हुए ट्रैफ़िक लेन में कार के पास खड़े न रहें. सुरक्षित रूप से रुकने के बाद, अपनी हज़ार्ड लाइटें जलाएँ और चलती गाड़ियों से दूर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएँ. रोडसाइड असिस्टेंस से संपर्क करें और उन्हें अपनी सही लोकेशन, यात्रा की दिशा और आस-पास की जानी-पहचानी जगहों (लैंडमार्क) के बारे में बताएँ. अगर गाड़ी की वजह से ट्रैफ़िक में रुकावट आ रही है या आपको तुरंत कोई खतरा महसूस हो रहा है, तो संबंधित इमरजेंसी सर्विस से संपर्क करें.
क्या आप शुरू से ही चार्ज खत्म होने से बच सकते हैं?
हाँ, और यहीं पर EV ट्रिप की अच्छी प्लानिंग, सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा रेंज के दावे के पीछे भागने से कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है. भारत में पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क बढ़ रहा है. जुलाई 2026 तक, सरकार ने 52,718 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन होने की जानकारी दी थी, जिनमें से 16,561 में कारों के लिए फ़ास्ट चार्जर लगे थे.
लेकिन बड़े नेशनल चार्जिंग नेटवर्क का मतलब यह नहीं है कि हर सड़क पर ठीक वहीं चार्जर मिल जाएगा जहाँ आपको ज़रूरत हो. लंबी यात्रा के लिए, सिर्फ़ गाड़ी की ज़्यादा से ज़्यादा रेंज के दावे के बजाय, असल चार्जिंग स्टॉप्स को ध्यान में रखकर प्लानिंग करें। सरकार का EV चार्जिंग फ़्रेमवर्क एक कनेक्टेड चार्जिंग नेटवर्क और पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों का नेशनल डेटाबेस भी उपलब्ध कराता है.
EV से लंबी यात्राओं के लिए एक आसान नियम
- पहली तय जगह तक पहुंचने के लिए पर्याप्त बैटरी चार्ज रखें
- मौजूदा चार्जिंग पॉइंट से निकलने से पहले अगले चार्जर की जानकारी देख लें
- बैटरी को 0% तक पहुंचाने की योजना न बनाएं, थोड़ा चार्ज बचाकर रखें
- जांच लें कि चार्जर आपके EV के लिए सही और कंपैटिबल है
- यात्रा शुरू करने से पहले रोडसाइड असिस्टेंस की जानकारी सर्विस कर लें
- अनजान रास्तों पर जाते समय एक वैकल्पिक चार्जिंग पॉइंट भी पहले से तय कर लें
आखिरी बात इसलिए जरूरी है क्योंकि मैप पर दिखने वाला चार्जर जरूरी नहीं कि उस समय आपके इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो.
अलग-अलग बैटरी लेवल पर आपको क्या करना चाहिए?
ऐसा कोई तय बैटरी प्रतिशत नहीं है जिस पर हर EV को रेस्क्यू करना ज़रूरी हो. सबसे सुरक्षित सीमा गाड़ी, हालात और किसी पक्के चार्जिंग पॉइंट की दूरी पर निर्भर करती है.
बैटरी की स्थिति
|आपको क्या करना चाहिए
|20% या उससे ज़्यादा
|बैटरी के बहुत कम होने का इंतज़ार करने के बजाय, सबसे पास के सही चार्जर को ढूंढें और उसके लिए योजना बनाएं
|लगभग 10%
|दिखाई जा रही रेंज पर निर्भर रहना बंद करें और किसी जाने-पहचाने चार्जिंग पॉइंट तक पहुँचने को प्राथमिकता दें
बहुत कम बैटरी
|बिना ज़रूरत के गाड़ी चलाने से बचें और अगर चार्जर अभी भी बहुत दूर है, तो मदद का इंतज़ाम करें
|0% / गाड़ी रुक गई है
|अगर हो सके तो सुरक्षित जगह पर जाएँ, रोडसाइड असिस्टेंस को कॉल करें और EV रिकवरी या इमरजेंसी चार्जिंग के लिए अनुरोध करें
|0% + दुर्घटना या दिखाई देने वाला नुकसान
गाड़ी को खुद से दोबारा चालू करने या हटाने की कोशिश न करें; रिकवरी सर्विस देने वाले को नुकसान के बारे में बताएं
आस-पास कोई चार्जर नहीं है
|रोडसाइड असिस्टेंस को कॉल करें और खास तौर पर मोबाइल चार्जिंग या सही टोइंग सुविधा के बारे में पूछें
क्या EV को 0% तक चलाने से बैटरी खराब होती है?
ड्राइवर को जो प्रतिशत दिखाया जाता है, वह बैटरी के अंदर मौजूद हर एक केमिकल एनर्जी का साधारण माप नहीं होता है। EV बैटरी-मैनेजमेंट सिस्टम बैटरी की इस्तेमाल करने लायक रेंज पर नज़र रखते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं.
हालांकि, बार-बार बहुत कम चार्ज पर गाड़ी चलाना, नॉर्मल चार्जिंग की आदतों का सही विकल्प नहीं है. इससे भी ज़रूरी बात यह है कि सिर्फ़ इसलिए जान-बूझकर 0% तक पहुँचने की योजना बनाना क्योंकि बताई गई रेंज के हिसाब से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, आपको ट्रैफ़िक, रास्ते में बदलाव, मौसम या चार्जर के उपलब्ध न होने जैसी स्थितियों से निपटने के लिए लगभग कोई गुंजाइश नहीं देता है.
अगर आपकी EV की चार्जिंग खत्म हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए?
कार को सुरक्षित जगह पर ले जाएं, रोडसाइड असिस्टेंस को कॉल करें और उन्हें बताएं कि यह एक EV है जिसकी ट्रैक्शन बैटरी खत्म हो गई है. आप कहाँ हैं, इसके आधार पर समाधान इमरजेंसी मोबाइल चार्जिंग या गाड़ी को सही तरीके से रिकवर करना हो सकता है.
इस स्थिति से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि रेंज के आखिरी कुछ किलोमीटर को चेतावनी मानें, न कि कोई चुनौती. ईवी के मामले में, चार्जिंग के लिए सबसे समझदारी भरा स्टॉप वह है जो आप तब करते हैं, जब कार आपके लिए यह फ़ैसला ले, उससे पहले ही.
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