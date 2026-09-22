logo
Select City

अगर आप एक्सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 30 दिन से ज़्यादा समय तक गाड़ी चलाते हैं, तो क्या होगा?

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़ें
Sep 22, 2026, 12:04 PM
हमें फॉलो करें
अगर आप एक्सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 30 दिन से ज़्यादा समय तक गाड़ी चलाते हैं, तो क्या होगा?
हाइलाइट्स
  • 30 दिन की रिन्यूअल विंडो का मतलब यह नहीं है कि आप एक्सपायर हो चुके लाइसेंस के साथ कानूनी रूप से गाड़ी चला सकते हैं
  • वैलिड लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर MV एक्ट की धारा 181 के तहत ₹5,000 का जुर्माना लग सकता है
  • दोबारा गाड़ी चलाने से पहले 'परिवहन' (Parivahan) के ज़रिए अपना एक्सपायर हो चुका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवा लें

ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ़ उस तारीख़ तक ही मान्य होता है जो उस पर लिखी होती है. इसके एक्सपायर होने के बाद, आप सार्वजनिक सड़कों पर कानूनी रूप से कार नहीं चला सकते. अक्सर लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद मिलने वाले 30 दिनों के समय को लेकर कन्फ्यूज़न होता है. यह समय रिन्यूअल प्रोसेस और उससे जुड़ी रिन्यूअल फ़ीस से संबंधित होता है। इसे 'ग्रेस पीरियड' नहीं समझना चाहिए जिसके दौरान आप सामान्य रूप से गाड़ी चलाना जारी रख सकें.

यह भी पढ़ें: खराब सड़कों और गड्ढों पर चलाने के लिए रु.10 लाख से कम कीमत वाली सबसे आरामदायक कारें

उदाहरण के लिए, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस 10 अगस्त को एक्सपायर हो रहा है, तो सिर्फ़ इसलिए यह न सोचें कि आप 9 सितंबर तक कानूनी तौर पर गाड़ी चला सकते हैं क्योंकि आप एक्सपायरी डेट के 30 दिनों के अंदर हैं. अगर लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि गाड़ी चलाना बंद कर दें और उसे रिन्यू कराने के लिए अप्लाई करें.

Maruti Suzuki Grand Vitara Driving shot

क्या भारत में एक्सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है?

हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल (नवीनीकरण) के लिए 30 दिन की अवधि होती है, लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि असल में इसका क्या मतलब है. यह अवधि आपको लाइसेंस की एक्सपायरी के बाद भी उसे रिन्यू करने का मौका देती है, बिना इसके कि रिन्यूअल को बहुत ज़्यादा देरी के तौर पर देखा जाए. इससे गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की वैलिडिटी (वैधता) नहीं बढ़ती है.

इसीलिए, 'एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस' और 'ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी' (वैधता) के बीच भ्रमित नहीं होना चाहिए. अगर आप इस दौरान गाड़ी चलाते हैं और ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है, तो एक्सपायर्ड लाइसेंस होने की वजह से आप पर चालान का खतरा हो सकता है.

Toyota Innova Hycross Driving Shot 2022 12 06 T03 55 29 474 Z

भारत में एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना लगता है?

अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है और आप फिर भी गाड़ी चला रहे हैं, तो मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 181 के तहत बिना वैलिड लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है. यह जुर्माना ₹5,000 तक हो सकता है.

जुर्माने की रकम और की जाने वाली कार्रवाई, हालात और उस राज्य पर निर्भर कर सकती है जहाँ आपको रोका गया है. बार-बार नियम तोड़ने पर ज़्यादा जुर्माना लग सकता है, और अगर और भी उल्लंघन किए जाते हैं, तो जेल या गाड़ी ज़ब्त करने जैसी कार्रवाई भी हो सकती है.

kjn47d0g traffic challan generic 625x300 10 September 19

जुर्माना तो समस्या का बस एक हिस्सा है. अगर ड्राइविंग लाइसेंस की समय-सीमा खत्म होने के बाद आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपके इंश्योरेंस क्लेम की भी जांच हो सकती है. इसलिए, पकड़े जाने का इंतज़ार करने के बजाय, सड़क पर दोबारा गाड़ी चलाने से पहले ही अपना लाइसेंस रिन्यू करवा लेना बेहतर है.

अगर आपका लाइसेंस 30 दिनों से ज़्यादा समय से एक्सपायर हो गया है, तो क्या होगा?

अगर आपका लाइसेंस 30 दिनों से ज़्यादा समय से एक्सपायर हो गया है, तो उसे रिन्यू कराए बिना गाड़ी न चलाएं. आप 'परिवहन सारथी' पोर्टल के ज़रिए रिन्यूअल की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके लाइसेंस के लिए कौन से नियम लागू होते हैं.

थोड़ी देर होने पर शायद सिर्फ़ ज़रूरी रिन्यूअल फ़ीस देनी पड़े. अगर लाइसेंस की मियाद काफ़ी समय पहले ही खत्म हो चुकी है, तो RTO इसे रिन्यू करने से पहले अतिरिक्त दस्तावेज़ मांग सकता है, RTO आने के लिए कह सकता है या ड्राइविंग टेस्ट ले सकता है.


इसलिए, अगर 30 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है, तो कार को दोबारा सड़क पर लाने से पहले अपना रिन्यूअल स्टेटस चेक करें और लाइसेंस रिन्यू करवा ले.

car insurance image 2 2022 08 01 T07 43 48 493 Z

क्या एक्सपायर हो चुका लाइसेंस आपके कार इंश्योरेंस पर असर डाल सकता है?

एक्सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस को नज़रअंदाज़ न करने का यह एक अहम कारण है. अगर आप वैलिड लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते समय किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, तो इंश्योरेंस क्लेम के मामले में आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी मायने रख सकती है. इंश्योरेंस कंपनी यह जांच सकती है कि दुर्घटना के समय आपके पास गाड़ी चलाने का कानूनी अधिकार था या नहीं.

थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस के मामले में कानूनी स्थिति ज़्यादा पेचीदा हो सकती है, क्योंकि थर्ड-पार्टी मुआवज़े से जुड़े नियम और अदालती फ़ैसले अलग-अलग होते हैं. कुछ स्थितियों में, इंश्योरेंस कंपनी को पहले थर्ड पार्टी को मुआवज़ा देना पड़ सकता है और बाद में वह रकम गाड़ी के मालिक या ड्राइवर से वसूलनी पड़ सकती है.

आपकी अपनी गाड़ी के नुकसान के मामले में, इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी की शर्तों और इस बात की जांच कर सकती है कि दुर्घटना के समय ड्राइवर के पास वैलिड लाइसेंस था या नहीं. इसलिए, एक्सपायर हो चुका ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ़ RTO या ट्रैफ़िक पुलिस से जुड़ा मामला नहीं है. दुर्घटना के बाद यह इंश्योरेंस से जुड़ा मसला भी बन सकता है.

how to download your e driving license online in india7

एक्सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन कैसे रिन्यू करें

आप आम तौर पर परिवहन सारथी पोर्टल के ज़रिए रिन्यूअल की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं.

बुनियादी प्रक्रिया यह है:

  1. परिवहन वेबसाइट पर जाएं और संबंधित राज्य का चयन करें
  2. ड्राइविंग लाइसेंस सर्विसेज का विकल्प चुनें
  3. DL Renewal का विकल्प चुनें
  4. अपने ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी और जन्मतिथि दर्ज करें
  5. जरूरी आवेदन पूरा करें और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें
  6. लागू रिन्यूअल फीस का भुगतान करें
  7. अगर RTO जाना या टेस्ट देना जरूरी है, तो अपॉइंटमेंट बुक करके प्रक्रिया पूरी करें


ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस आपकी उम्र, लाइसेंस की कैटेगरी, राज्य और लाइसेंस की एक्सपायरी की अवधि के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं. अगर आपका लाइसेंस हाल ही में एक्सपायर हुआ है, तो नया लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई करने के बजाय पहले उसे रिन्यू कराने का ऑप्शन देखें.

how to download your e driving license online in india5

DL रिन्यूअल के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है?

आम प्राइवेट कार लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए, आपसे ये दस्तावेज़ मांगे जा सकते हैं:

  • मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस
  • पहचान प्रमाण
  • पता प्रमाण, जहां जरूरी हो
  • हाल की पासपोर्ट साइज फोटो, जहां लागू हो
  • मेडिकल सर्टिफिकेट, जहां उम्र या लाइसेंस की कैटेगरी के आधार पर जरूरी हो

कुछ आवेदकों, जिनमें खास उम्र के ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट-गाड़ी का लाइसेंस रखने वाले लोग शामिल हैं, के लिए 'फॉर्म 1A' मेडिकल सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत पड़ सकती है.

क्योंकि एप्लीकेशन के आधार पर ज़रूरतें अलग-अलग हो सकती हैं, इसलिए आम चेकलिस्ट पर भरोसा करने के बजाय परिवहन एप्लीकेशन से बनी डॉक्यूमेंट लिस्ट का पालन करना बेहतर है.

driving test

अगर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस एक साल से ज़्यादा समय पहले एक्सपायर हो गया हो, तो क्या होगा?

अगर आपका लाइसेंस एक साल से ज़्यादा समय से एक्सपायर हो चुका है, तो RTO की अतिरिक्त औपचारिकताओं की ज़रूरत पड़ सकती है. रिन्यूअल की प्रक्रिया, लाइसेंस के एक्सपायर होने की अवधि और राज्य के लागू नियमों पर निर्भर कर सकती है. कुछ मामलों में, रिन्यूअल मंज़ूर होने से पहले आवेदक को RTO जाना पड़ सकता है या ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ सकता है.

अगर आपका लाइसेंस कई सालों से एक्सपायर है, तो यह न मानें कि सामान्य ऑनलाइन रिन्यूअल प्रक्रिया ही काफ़ी होगी. गाड़ी चलाने से पहले 'परिवहन' (Parivahan) पोर्टल पर या संबंधित RTO से अपनी पात्रता की जाँच कर लें.

क्या मैं DL रिन्यूअल के लिए अप्लाई करने के बाद गाड़ी चला सकता हूँ?

अभी नहीं. ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए अप्लाई करने से एक्सपायर हो चुका लाइसेंस फिर से वैलिड नहीं हो जाता. आपको तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक रिन्यूअल मंज़ूर न हो जाए और सरकारी रिकॉर्ड में आपका लाइसेंस अपडेट न हो जाए.

आप एप्लीकेशन की रसीद और पेमेंट की जानकारी अपने पास रख सकते हैं, लेकिन इन्हें वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए. अगर आपका पुराना लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो बेहतर होगा कि आप रिन्यूअल पूरा होने तक गाड़ी न चलाएं.

अगर आपका लाइसेंस पहले ही एक्सपायर हो गया है, तो आपको क्या करना चाहिए?

सबसे पहले, अपने लाइसेंस की एक्सपायरी डेट चेक करें. अगर यह पहले ही एक्सपायर हो चुका है, तो परिवहन सारथी पोर्टल पर जाएं और अपने लाइसेंस के रिन्यूअल का ऑप्शन चेक करें.

अगर एक्सपायरी में 30 दिन से कम समय बचा है, तो सामान्य रिन्यूअल प्रक्रिया का पालन करें. अगर 30 दिन से ज़्यादा समय बीत चुका है, तो आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है या कुछ अतिरिक्त कदम उठाने पड़ सकते हैं.

जब तक लाइसेंस रिन्यू न हो जाए, तब तक कार न चलाएं. बाद में चालान या दूसरी परेशानियों का सामना करने से बेहतर है कि इसे अभी रिन्यू करवा लिया जाए.

# driving licence# DL# drivers licence# drivers license# cars# Cars# Auto Industry# Features# Cars# Auto Industry# Cover Story

संबंधित समाचार

2027 Mahindra Thar 3-Door Facelift Launch Tomorrow: What To Expect?
1 मिनट पढ़ें
2027 महिंद्रा थार 3-डोर फेसलिफ्ट कल होगी लॉन्च, क्या उम्मीद करें?
7 Most Reliable Naturally Aspirated Petrol Cars You Can Buy in India
1 मिनट पढ़ें
भारत में खरीदी जा सकने वाली 7 सबसे भरोसेमंद नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल कारें
New Tata Aeris Launch On September 25, To Replace Tigor Sedan
1 मिनट पढ़ें
नई टाटा एरिस 25 सितंबर को लॉन्च होगी, टिगोर सेडान की लेगी जगह
Škoda CEO Klaus Zellmer To Take Charge At Volvo Cars
1 मिनट पढ़ें
स्कोडा के सीईओ क्लाउस ज़ेलमर वॉल्वो कार्स का कार्यभार संभालेंगे
Ferrari Brings Universo Ferrari Exhibition To India; Commences October 17
1 मिनट पढ़ें
फेरारी भारत में करेगी 'यूनिवर्सो फेरारी' एग्ज़िबिशन, 17 अक्टूबर से होगी शुरू

नई कारें

आने वाली कारें

अन्य विषय देखें
ट्रेंडिंग समाचारकार समाचारइलेक्ट्रिक कार समाचारबाइक समाचारतुलनामोटरस्पोर्ट्सआने वाली कार समाचार

ताज़ा ख़बरें और रिव्यू

कार से जुड़ी ताज़ा ख़बरें
  • पत्रिका
  • News
  • अगर आप एक्सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 30 दिन से ज़्यादा समय तक गाड़ी चलाते हैं, तो क्या होगा?