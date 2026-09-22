अगर आप एक्सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 30 दिन से ज़्यादा समय तक गाड़ी चलाते हैं, तो क्या होगा?

ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ़ उस तारीख़ तक ही मान्य होता है जो उस पर लिखी होती है. इसके एक्सपायर होने के बाद, आप सार्वजनिक सड़कों पर कानूनी रूप से कार नहीं चला सकते. अक्सर लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद मिलने वाले 30 दिनों के समय को लेकर कन्फ्यूज़न होता है. यह समय रिन्यूअल प्रोसेस और उससे जुड़ी रिन्यूअल फ़ीस से संबंधित होता है। इसे 'ग्रेस पीरियड' नहीं समझना चाहिए जिसके दौरान आप सामान्य रूप से गाड़ी चलाना जारी रख सकें.

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उदाहरण के लिए, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस 10 अगस्त को एक्सपायर हो रहा है, तो सिर्फ़ इसलिए यह न सोचें कि आप 9 सितंबर तक कानूनी तौर पर गाड़ी चला सकते हैं क्योंकि आप एक्सपायरी डेट के 30 दिनों के अंदर हैं. अगर लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि गाड़ी चलाना बंद कर दें और उसे रिन्यू कराने के लिए अप्लाई करें.

क्या भारत में एक्सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है?

हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल (नवीनीकरण) के लिए 30 दिन की अवधि होती है, लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि असल में इसका क्या मतलब है. यह अवधि आपको लाइसेंस की एक्सपायरी के बाद भी उसे रिन्यू करने का मौका देती है, बिना इसके कि रिन्यूअल को बहुत ज़्यादा देरी के तौर पर देखा जाए. इससे गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की वैलिडिटी (वैधता) नहीं बढ़ती है.

इसीलिए, 'एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस' और 'ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी' (वैधता) के बीच भ्रमित नहीं होना चाहिए. अगर आप इस दौरान गाड़ी चलाते हैं और ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है, तो एक्सपायर्ड लाइसेंस होने की वजह से आप पर चालान का खतरा हो सकता है.

भारत में एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना लगता है?

अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है और आप फिर भी गाड़ी चला रहे हैं, तो मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 181 के तहत बिना वैलिड लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है. यह जुर्माना ₹5,000 तक हो सकता है.

जुर्माने की रकम और की जाने वाली कार्रवाई, हालात और उस राज्य पर निर्भर कर सकती है जहाँ आपको रोका गया है. बार-बार नियम तोड़ने पर ज़्यादा जुर्माना लग सकता है, और अगर और भी उल्लंघन किए जाते हैं, तो जेल या गाड़ी ज़ब्त करने जैसी कार्रवाई भी हो सकती है.

जुर्माना तो समस्या का बस एक हिस्सा है. अगर ड्राइविंग लाइसेंस की समय-सीमा खत्म होने के बाद आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपके इंश्योरेंस क्लेम की भी जांच हो सकती है. इसलिए, पकड़े जाने का इंतज़ार करने के बजाय, सड़क पर दोबारा गाड़ी चलाने से पहले ही अपना लाइसेंस रिन्यू करवा लेना बेहतर है.

अगर आपका लाइसेंस 30 दिनों से ज़्यादा समय से एक्सपायर हो गया है, तो क्या होगा?

अगर आपका लाइसेंस 30 दिनों से ज़्यादा समय से एक्सपायर हो गया है, तो उसे रिन्यू कराए बिना गाड़ी न चलाएं. आप 'परिवहन सारथी' पोर्टल के ज़रिए रिन्यूअल की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके लाइसेंस के लिए कौन से नियम लागू होते हैं.

थोड़ी देर होने पर शायद सिर्फ़ ज़रूरी रिन्यूअल फ़ीस देनी पड़े. अगर लाइसेंस की मियाद काफ़ी समय पहले ही खत्म हो चुकी है, तो RTO इसे रिन्यू करने से पहले अतिरिक्त दस्तावेज़ मांग सकता है, RTO आने के लिए कह सकता है या ड्राइविंग टेस्ट ले सकता है.



इसलिए, अगर 30 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है, तो कार को दोबारा सड़क पर लाने से पहले अपना रिन्यूअल स्टेटस चेक करें और लाइसेंस रिन्यू करवा ले.

क्या एक्सपायर हो चुका लाइसेंस आपके कार इंश्योरेंस पर असर डाल सकता है?

एक्सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस को नज़रअंदाज़ न करने का यह एक अहम कारण है. अगर आप वैलिड लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते समय किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, तो इंश्योरेंस क्लेम के मामले में आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी मायने रख सकती है. इंश्योरेंस कंपनी यह जांच सकती है कि दुर्घटना के समय आपके पास गाड़ी चलाने का कानूनी अधिकार था या नहीं.

थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस के मामले में कानूनी स्थिति ज़्यादा पेचीदा हो सकती है, क्योंकि थर्ड-पार्टी मुआवज़े से जुड़े नियम और अदालती फ़ैसले अलग-अलग होते हैं. कुछ स्थितियों में, इंश्योरेंस कंपनी को पहले थर्ड पार्टी को मुआवज़ा देना पड़ सकता है और बाद में वह रकम गाड़ी के मालिक या ड्राइवर से वसूलनी पड़ सकती है.

आपकी अपनी गाड़ी के नुकसान के मामले में, इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी की शर्तों और इस बात की जांच कर सकती है कि दुर्घटना के समय ड्राइवर के पास वैलिड लाइसेंस था या नहीं. इसलिए, एक्सपायर हो चुका ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ़ RTO या ट्रैफ़िक पुलिस से जुड़ा मामला नहीं है. दुर्घटना के बाद यह इंश्योरेंस से जुड़ा मसला भी बन सकता है.

एक्सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन कैसे रिन्यू करें

आप आम तौर पर परिवहन सारथी पोर्टल के ज़रिए रिन्यूअल की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं.

बुनियादी प्रक्रिया यह है:

परिवहन वेबसाइट पर जाएं और संबंधित राज्य का चयन करें ड्राइविंग लाइसेंस सर्विसेज का विकल्प चुनें DL Renewal का विकल्प चुनें अपने ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी और जन्मतिथि दर्ज करें जरूरी आवेदन पूरा करें और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें लागू रिन्यूअल फीस का भुगतान करें अगर RTO जाना या टेस्ट देना जरूरी है, तो अपॉइंटमेंट बुक करके प्रक्रिया पूरी करें



ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस आपकी उम्र, लाइसेंस की कैटेगरी, राज्य और लाइसेंस की एक्सपायरी की अवधि के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं. अगर आपका लाइसेंस हाल ही में एक्सपायर हुआ है, तो नया लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई करने के बजाय पहले उसे रिन्यू कराने का ऑप्शन देखें.

DL रिन्यूअल के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है?

आम प्राइवेट कार लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए, आपसे ये दस्तावेज़ मांगे जा सकते हैं:

मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस

पहचान प्रमाण

पता प्रमाण, जहां जरूरी हो

हाल की पासपोर्ट साइज फोटो, जहां लागू हो

मेडिकल सर्टिफिकेट, जहां उम्र या लाइसेंस की कैटेगरी के आधार पर जरूरी हो

कुछ आवेदकों, जिनमें खास उम्र के ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट-गाड़ी का लाइसेंस रखने वाले लोग शामिल हैं, के लिए 'फॉर्म 1A' मेडिकल सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत पड़ सकती है.

क्योंकि एप्लीकेशन के आधार पर ज़रूरतें अलग-अलग हो सकती हैं, इसलिए आम चेकलिस्ट पर भरोसा करने के बजाय परिवहन एप्लीकेशन से बनी डॉक्यूमेंट लिस्ट का पालन करना बेहतर है.

अगर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस एक साल से ज़्यादा समय पहले एक्सपायर हो गया हो, तो क्या होगा?

अगर आपका लाइसेंस एक साल से ज़्यादा समय से एक्सपायर हो चुका है, तो RTO की अतिरिक्त औपचारिकताओं की ज़रूरत पड़ सकती है. रिन्यूअल की प्रक्रिया, लाइसेंस के एक्सपायर होने की अवधि और राज्य के लागू नियमों पर निर्भर कर सकती है. कुछ मामलों में, रिन्यूअल मंज़ूर होने से पहले आवेदक को RTO जाना पड़ सकता है या ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ सकता है.

अगर आपका लाइसेंस कई सालों से एक्सपायर है, तो यह न मानें कि सामान्य ऑनलाइन रिन्यूअल प्रक्रिया ही काफ़ी होगी. गाड़ी चलाने से पहले 'परिवहन' (Parivahan) पोर्टल पर या संबंधित RTO से अपनी पात्रता की जाँच कर लें.

क्या मैं DL रिन्यूअल के लिए अप्लाई करने के बाद गाड़ी चला सकता हूँ?

अभी नहीं. ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए अप्लाई करने से एक्सपायर हो चुका लाइसेंस फिर से वैलिड नहीं हो जाता. आपको तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक रिन्यूअल मंज़ूर न हो जाए और सरकारी रिकॉर्ड में आपका लाइसेंस अपडेट न हो जाए.

आप एप्लीकेशन की रसीद और पेमेंट की जानकारी अपने पास रख सकते हैं, लेकिन इन्हें वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए. अगर आपका पुराना लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो बेहतर होगा कि आप रिन्यूअल पूरा होने तक गाड़ी न चलाएं.

अगर आपका लाइसेंस पहले ही एक्सपायर हो गया है, तो आपको क्या करना चाहिए?

सबसे पहले, अपने लाइसेंस की एक्सपायरी डेट चेक करें. अगर यह पहले ही एक्सपायर हो चुका है, तो परिवहन सारथी पोर्टल पर जाएं और अपने लाइसेंस के रिन्यूअल का ऑप्शन चेक करें.

अगर एक्सपायरी में 30 दिन से कम समय बचा है, तो सामान्य रिन्यूअल प्रक्रिया का पालन करें. अगर 30 दिन से ज़्यादा समय बीत चुका है, तो आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है या कुछ अतिरिक्त कदम उठाने पड़ सकते हैं.

जब तक लाइसेंस रिन्यू न हो जाए, तब तक कार न चलाएं. बाद में चालान या दूसरी परेशानियों का सामना करने से बेहतर है कि इसे अभी रिन्यू करवा लिया जाए.