अगर भारतीय एक्सप्रेसवे पर आपकी गाड़ी किसी आवारा जानवर से टकरा जाए, तो क्या होता है? जानिए

एक्सप्रेसवे पर अचानक कोई आवारा कुत्ता या गाय सामने आ सकती है. तेज़ रफ़्तार में, हल्की सी टक्कर भी आपके बंपर, हेडलाइट्स, रेडिएटर और फ्रंट ग्रिल के पीछे के अन्य हिस्सों को नुकसान पहुँचा सकती है. जानवर को बचाने के लिए अचानक गाड़ी मोड़ने से भी खतरा हो सकता है, क्योंकि इससे आपका गाड़ी पर से नियंत्रण खो सकता है या आप डिवाइडर से टकरा सकते हैं.

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आपकी पहली प्राथमिकता सुरक्षा होनी चाहिए. अगर सुरक्षित हो, तो कार को चलती हुई गाड़ियों के रास्ते से हटा लें, हैज़र्ड लाइट्स (hazard lights) चालू करें और देखें कि कहीं कोई घायल तो नहीं है. अगर कार से कूलेंट लीक हो रहा है या इंजन में खराबी के संकेत दिख रहे हैं, तो गाड़ी चलाना जारी न रखें. जब सभी सुरक्षित हो जाएं, तो आपको दो बातों पर ध्यान देना चाहिए: क्या आपका इंश्योरेंस इस नुकसान को कवर करता है, और क्या इस दुर्घटना के लिए हाईवे अथॉरिटी या टोल ऑपरेटर ज़िम्मेदार हो सकते हैं.

क्या कार इंश्योरेंस में किसी आवारा जानवर से टकराने पर मिलने वाला नुकसान कवर होता है?



हाँ, यदि आपके पास कॉम्प्रिहेन्सिव या स्टैंडअलोन 'ओन-डैमेज' (खुद के नुकसान वाली) पॉलिसी है, तो आपकी कार की मरम्मत का खर्च कवर हो सकता है. अंतिम भुगतान आपकी पॉलिसी की शर्तों, हुए नुकसान और लागू होने वाली किसी भी कटौती (डिडक्शन) पर निर्भर करेगा.

बीमा का प्रकार इसमें क्या-क्या शामिल है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस

इसमें आपकी अपनी कार की मरम्मत शामिल नहीं है

कंप्रोहेंसिव इंश्योरेंस आपकी कार को हुए आकस्मिक नुकसान को कवर कर सकता है स्टैंडअलोन ओन-डैमेज पॉलिसी पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, आपकी कार को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकती है ज़ीरो डेप्रिसिएशन ऐड-ऑन पात्र पुर्जों पर मूल्यह्रास कटौती को कम किया जा सकता है इंजन सुरक्षा ऐड-ऑन इसमें इंजन के कुछ ऐसे नुकसान शामिल हो सकते हैं जो स्टैंडर्ड पॉलिसी के तहत कवर नहीं होते रोडसाइड असिस्टेंस ऐड-ऑन टोइंग या ब्रेकडाउन सहायता की व्यवस्था करने में मदद मिल सकती है

अगर बंपर, हेडलाइट्स या रेडिएटर डैमेज हो जाएं तो क्या होगा?

किसी जानवर से टक्कर होने पर केवल बाहर से दिखने वाले हिस्से ही नहीं, बल्कि और भी कई चीजें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं. इस टक्कर से बंपर या हेडलाइट टूट सकती हैं, और रेडिएटर, एयर-कंडीशनिंग कंडेंसर या ग्रिल के पीछे लगे सेंसर भी खराब हो सकते हैं. पार्किंग सेंसर और ADAS उपकरणों वाली आधुनिक कारों में कुछ अतिरिक्त मरम्मत की भी जरूरत पड़ सकती है.

आपकी बीमा कंपनी आपकी स्वयं की क्षति बीमा पॉलिसी के तहत इन मरम्मतों को कवर कर सकती है. हालांकि, आपको अनिवार्य कटौती राशि और लागू मूल्यह्रास का भुगतान करना पड़ सकता है. शून्य मूल्यह्रास का विकल्प योग्य पुर्जों पर कटौती को कम कर सकता है, लेकिन यह गारंटी नहीं देता कि हर मरम्मत पूरी तरह से कवर होगी.

क्या इंश्योरेंस इंजन के नुकसान को कवर करेगा?

यह इस बात पर निर्भर करता है कि नुकसान कैसे हुआ और आपकी पॉलिसी में क्या-क्या कवर होता है. उदाहरण के लिए, किसी जानवर से टकराने पर रेडिएटर में दरार आ सकती है और कूलेंट लीक हो सकता है. अगर आप गाड़ी चलाना जारी रखते हैं, तो इंजन ओवरहीट हो सकता है और उसे गंभीर नुकसान पहुँच सकता है. आपकी बीमा कंपनी टक्कर से हुए सीधे नुकसान को तो कवर कर सकती है, लेकिन कूलेंट लीक होने के बाद भी गाड़ी चलाते रहने की वजह से इंजन को हुए नुकसान के लिए क्लेम खारिज कर सकती है.

'इंजन प्रोटेक्शन' ऐड-ऑन, अपनी शर्तों के आधार पर, इस तरह के कुछ नुकसानों की भरपाई कर सकता है. अगर आपको कहीं से लीकेज दिखे, इंजन का तापमान बढ़ने की चेतावनी मिले या असामान्य धुआं निकलता दिखे, तो गाड़ी को सुरक्षित जगह पर रोकें, इंजन बंद करें और टोइंग (गाड़ी खींचने) का इंतजाम करें. सिर्फ सबसे पास के टोल प्लाजा तक पहुंचने के चक्कर में इंजन की किसी बड़ी खराबी का जोखिम न उठाएं.

क्या इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए FIR की ज़रूरत होती है?

जानवरों से टकराने की हर घटना में अपने आप FIR की ज़रूरत नहीं होती. इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज़ इस बात पर निर्भर करते हैं कि दुर्घटना कैसी थी, बीमा कंपनी की प्रक्रिया क्या है, और क्या कोई घायल हुआ है या किसी और संपत्ति को नुकसान पहुँचा है.

अगर दुर्घटना में कोई घायल हो जाता है, कोई दूसरा वाहन शामिल होता है, या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचता है, तो पुलिस से संपर्क करें और उनके निर्देशों का पालन करें. अपनी इंश्योरेंस कंपनी को तुरंत सूचित करें और पूछें कि क्लेम प्रोसेस करने के लिए उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी.

इससे निम्नलिखित चीजों को बनाए रखने में भी मदद मिलती है:

वाहन को हुए नुकसान और दुर्घटना वाली जगह की तस्वीरें

अगर उपलब्ध हो, तो डैशकैम की रिकॉर्डिंग

एक्सप्रेसवे का नाम, यात्रा की दिशा और सबसे नजदीकी किलोमीटर का निशान

अगर सुरक्षित हो, तो टूटी हुई बाड़ या सड़क के क्षतिग्रस्त बैरियर की तस्वीरें

हाईवे हेल्पलाइन पर कॉल करने के बाद मिला शिकायत नंबर

मरम्मत का अनुमानित खर्च और बीमा कंपनी द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज

यह सबूत यह तय करने में मदद कर सकता है कि क्या हुआ था, और आपके दावे का समर्थन कर सकता है.

अगर कोई आवारा जानवर एक्सप्रेसवे पर आ जाए, तो क्या NHAI जिम्मेदार है?

सड़कों पर घूम रहे आवारा जानवरों की समस्या को दूर करना राजमार्ग प्राधिकरणों की जिम्मेदारी है. सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित प्राधिकरणों को निर्देश दिए हैं कि वे राजमार्गों से आवारा जानवरों को हटाएं और निगरानी तथा समन्वय में सुधार करें.

हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी जानवर से टकराने वाले हर ड्राइवर को NHAI अपने आप भुगतान कर दे. जिम्मेदारी इस बात पर निर्भर करती है कि सड़क कैसी है, हालात क्या हैं, और क्या दुर्घटना में अथॉरिटी या टोल ऑपरेटर की कोई चूक शामिल थी.

आप मुआवज़े की मांग कब कर सकते हैं?

मान लीजिए कि आप किसी एक्सेस-कंट्रोल एक्सप्रेसवे पर जा रहे हैं और आपकी गाड़ी किसी आवारा गाय से टकरा जाती है, और बाद में पता चलता है कि वहां लगी बाड़ टूटी हुई थी. इससे यह सवाल उठ सकता है कि क्या ऑपरेटर ने सड़क का ठीक से रखरखाव किया था, या जानवरों को अंदर आने से रोकने के लिए उचित कदम उठाए थे.

सबूतों में डैशकैम फुटेज, क्षतिग्रस्त बाड़ और दुर्घटना वाली जगह की तस्वीरें, पहले की गई शिकायतों का रिकॉर्ड, और हाईवे पेट्रोल की कार्रवाई का विवरण शामिल हो सकते हैं. टोल रसीद से यह साबित हो सकता है कि आपने उस सड़क का इस्तेमाल किया था, लेकिन सिर्फ टोल चुका देने से लापरवाही साबित नहीं होती और न ही इससे मुआवजे की गारंटी मिलती है.

अगर आपको लगता है कि खराब रखरखाव की वजह से यह दुर्घटना हुई है, तो संबंधित हाईवे अथॉरिटी या टोल ऑपरेटर को लिखित रूप में इसकी शिकायत करें. अपनी शिकायत, इंश्योरेंस क्लेम और मरम्मत के बिलों की प्रतियां अपने पास रखें. अगर नुकसान काफी बड़ा है, तो एक वकील की मदद से आप यह समझ सकते हैं कि कानूनी दावा (लीगल क्लेम) करना सही रहेगा या नहीं.

अगर आप किसी जानवर को बचाने के लिए गाड़ी मोड़ते हैं और डिवाइडर से टकरा जाते हैं, तो क्या होगा?

किसी जानवर से बचने की कोशिश करना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन एक्सप्रेसवे की तेज़ रफ़्तार पर अचानक गाड़ी मोड़ने से एक गंभीर दुर्घटना हो सकती है.

अक्टूबर 2026 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक ऐसे मामले पर विचार किया जिसमें एक ड्राइवर ने कुत्ते को बचाने की कोशिश में गाड़ी डिवाइडर से टकरा दी. अदालत ने कहा कि अचानक किसी जानवर के सामने आ जाने से ड्राइवर की लापरवाही की संभावना अपने आप खत्म नहीं हो जाती. सड़क पर ड्राइवरों से अब भी उचित सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है.

इसका मतलब यह नहीं है कि गाड़ी को अचानक मोड़ने वाले हर ड्राइवर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। दुर्घटना के हालात मायने रखते हैं.

अगर सामने कोई जानवर आ जाए, तो जहाँ तक हो सके, स्टीयरिंग को अचानक या ज़ोर से न घुमाएँ. गाड़ी पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हुए मज़बूती से ब्रेक लगाएँ, और टक्कर से बचने की कोशिश में खुद को या सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों को और ज़्यादा ख़तरे में न डालें.

आपकी 'ओन-डैमेज' (खुद के नुकसान वाली) पॉलिसी में डिवाइडर से टकराने पर होने वाला नुकसान कवर हो सकता है, जो पॉलिसी की शर्तों पर निर्भर करेगा. लापरवाही या चोट लगने की ज़िम्मेदारी से जुड़े अन्य सवाल, मामले के तथ्यों पर निर्भर करेंगे.

अगर आपकी गाड़ी किसी जानवर से टकरा जाए, तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए?

टक्कर के बाद, जब तक ऐसा करना सुरक्षित हो, इन चरणों का पालन करें

1. सुरक्षित जगह पर जाएं: अगर संभव हो, तो कार को इमरजेंसी लेन में खड़ा करें, हैजार्ड लाइट जलाएं और चलते हुए ट्रैफिक से दूर रहें.

2. अपनी चोटें देखें: अगर किसी को चोट लगी है, तो मेडिकल सहायता के लिए कॉल करें. घायल जानवर के पास तभी जाएं, जब ऐसा करना सुरक्षित हो.

3. 1033 पर कॉल करें: नेशनल हाईवे पर मदद के लिए NHAI की हेल्पलाइन पर संपर्क करें. अपनी लोकेशन बताएं और जरूरी सहायता मांगें.

4. नुकसान के संकेतों पर ध्यान दें: अगर कूलेंट या इंजन ऑयल लीक हो रहा है या इंजन का तापमान बढ़ रहा है, तो इंजन बंद कर दें और टोइंग की व्यवस्था करें.

5. सबूत सुरक्षित रखें: अगर सुरक्षित हो, तो वाहन को हुए नुकसान और दुर्घटना वाली जगह की तस्वीरें लें. डैशकैम की रिकॉर्डिंग भी सेव कर लें, ताकि वह नई रिकॉर्डिंग से डिलीट न हो जाए.

6. बीमा कंपनी को जानकारी दें: दुर्घटना की सूचना जल्द से जल्द अपनी बीमा कंपनी को दें और मरम्मत शुरू कराने से पहले उसके निर्देशों का पालन करें.

NHAI हेल्पलाइन सड़क उपयोगकर्ताओं को हाईवे सहायता से जोड़ने में मदद कर सकती है, लेकिन उपलब्ध सेवाएं स्थान और स्थिति पर निर्भर कर सकती हैं.

किसी जानवर से टक्कर होने के बाद आप किन खर्चों की भरपाई कर सकते हैं?

आपका इंश्योरेंस क्लेम और हाईवे ऑपरेटर के खिलाफ क्लेम, ये दोनों अलग-अलग मामले हैं. आपकी 'ओन-डैमेज' (खुद के नुकसान वाली) पॉलिसी, अपनी शर्तों के अनुसार, आपकी कार की मरम्मत का खर्च उठाने में मदद कर सकती है. वहीं, NHAI या टोल ऑपरेटर के खिलाफ क्लेम करने के लिए, उन्हें जिम्मेदार ठहराने का एक अलग आधार होना जरूरी है.

अगर दुर्घटना में भारी नुकसान या चोट आई है और आपको लगता है कि सड़क के रखरखाव में कोई कमी थी, तो सभी सबूत अपने पास रखें और आगे क्या करना है, यह तय करने से पहले कानूनी सलाह लें. सबसे अहम बात यह है कि आप यह मानकर न चलें कि बीमा से हर खर्च की भरपाई हो जाएगी, या हाईवे अथॉरिटी अपने आप आपको मुआवजा दे देगी.

आवारा जानवर से दुर्घटना होने पर भुगतान कौन करता है?

अगर भारतीय एक्सप्रेसवे पर आपकी गाड़ी किसी आवारा जानवर से टकरा जाती है, तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि सभी लोग सुरक्षित हैं और गाड़ी को और नुकसान पहुंचने का कोई खतरा नहीं है. 'कॉम्प्रिहेंसिव' या 'ओन-डैमेज' (खुद की गाड़ी के नुकसान का) इंश्योरेंस में मरम्मत का खर्च कवर हो सकता है, जबकि केवल 'थर्ड-पार्टी' इंश्योरेंस होने पर आपकी अपनी गाड़ी को हुए नुकसान का खर्च नहीं मिलेगा.

अगर कोई टूटी हुई बाड़ या रखरखाव में किसी कमी की वजह से जानवर एक्सप्रेसवे पर आ गया हो, तो इसकी रिपोर्ट करें और सबूत संभाल कर रखें. आवारा जानवरों के प्रबंधन की जिम्मेदारी NHAI और अन्य राजमार्ग प्राधिकरणों की होती है, लेकिन मुआवजा इस बात पर निर्भर करता है कि हालात क्या हैं और क्या लापरवाही साबित की जा सकती है.