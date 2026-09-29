क्या होगा अगर आप पेट्रोल कार में डीज़ल डाल दें? आपको क्या करना चाहिए?

गलती से पेट्रोल कार में डीज़ल भरा जा सकता है, हालांकि ड्राइवर पेट्रोल कार में डीज़ल भरने की गलती, डीज़ल कार में पेट्रोल भरने की तुलना में कम करते हैं. डीज़ल डिस्पेंसर नोज़ल आमतौर पर बड़े होते हैं, इसलिए वे पेट्रोल कार के फिलर नेक में आसानी से फिट नहीं हो पाते. हालांकि, बनावट में अंतर होने के बावजूद गलत फ्यूल भरने की संभावना बनी रहती है.

सबसे ज़रूरी बात यह है कि गलती का पता चलने के बाद आप क्या करते हैं. अगर आपने इंजन स्टार्ट नहीं किया है, तो गलत फ्यूल ज़्यादातर टैंक में ही रहता है. इससे आपको सबसे अच्छा मौका मिलता है कि इंजन के फ्यूल सिस्टम तक पहुंचने से पहले इसे टैंक से निकलवा लें.

पेट्रोल कार में डीज़ल जाने पर क्या होता है?

पेट्रोल और डीज़ल इंजन अलग-अलग तरीकों से फ्यूल को जलाते हैं. पेट्रोल इंजन फ्यूल-एयर मिक्सचर को जलाने के लिए स्पार्क प्लग का इस्तेमाल करता है, जबकि डीज़ल इंजन बहुत ज़्यादा कंप्रेस की हुई गर्म हवा में फ्यूल इंजेक्ट करता है, जिससे फ्यूल जलता है. डीज़ल में लुब्रिसिटी ज़्यादा होती है और यह कंप्रेशन-इग्निशन इंजन के साथ काम करता है, जबकि पेट्रोल स्पार्क-इग्निशन इंजन के लिए सही रहता है.

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नतीजतन, पेट्रोल इंजन अपनी प्रक्रिया से डीज़ल को ठीक से नहीं जला पाता. सामान्य रूप से चलने के बजाय, इंजन मिसफायर कर सकता है, पावर खो सकता है, बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ सकता है, बंद हो सकता है या दोबारा स्टार्ट होने से मना कर सकता है.

अगर आप पेट्रोल कार में डीज़ल डाल दें तो आपको क्या करना चाहिए?

सबसे पहले, इंजन स्टार्ट न करें. अगर आपको फ्यूल स्टेशन पर ही गलती का पता चल जाए, तो कार को बंद रखें और स्टेशन के कर्मचारियों को बताएं कि क्या हुआ है.

सिर्फ़ बाकी टैंक में पेट्रोल भरकर और गाड़ी चलाकर समस्या को हल करने की कोशिश न करें. डीज़ल की मात्रा समस्या का सिर्फ़ एक हिस्सा है. एक बार जब खराब फ़्यूल, फ़्यूल सिस्टम में घूम जाता है, तो यह और भी पार्ट्स को नुकसान पहुँचा सकता है.

इसके बजाय, कार चलाने से पहले किसी प्रोफ़ेशनल से खराब फ़्यूल को निकलवा लें. रिकवरी सर्विस या कोई क्वालिफ़ाइड वर्कशॉप यह तय कर सकती है कि टैंक और फ़्यूल सिस्टम को खाली करने, साफ़ करने या और जाँच करने की ज़रूरत है या नहीं

अगर आपने पेट्रोल कार स्टार्ट कर ली है, तो क्या करें?

घबराएं नहीं, लेकिन सुरक्षित होते ही गाड़ी चलाना बंद कर दें. डीज़ल पर चलने वाला पेट्रोल इंजन मिसफायर कर सकता है, उसकी पावर कम हो सकती है, बहुत ज़्यादा धुआं निकल सकता है या इंजन बंद हो सकता है. गलत फ्यूल के सिस्टम में घूमने के बाद, डीज़ल फ्यूल फ़िल्टर और स्पार्क प्लग जैसे पार्ट्स को भी खराब कर सकता है.

स्थिति के आधार पर, गाड़ी को दोबारा सामान्य रूप से इस्तेमाल करने से पहले मैकेनिक को फ्यूल सिस्टम और इग्निशन पार्ट्स की जांच करनी पड़ सकती है. सिर्फ़ इसलिए कि कार स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप खराब फ्यूल के साथ सुरक्षित रूप से गाड़ी चलाना जारी रख सकते हैं.

अगर आपने कई किलोमीटर गाड़ी चलाई है, तो क्या होगा?

गलत फ्यूल भरने के बाद कई किलोमीटर गाड़ी चलाना, इंजन स्टार्ट करने से पहले गलती का पता चलने की तुलना में ज़्यादा गंभीर स्थिति पैदा करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपने इंजन खराब कर दिया है. कार को कितनी देखभाल की ज़रूरत है, यह कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे टैंक में कितना डीज़ल गया, पहले से कितना पेट्रोल मौजूद था और खराब मिक्सचर के साथ इंजन कितनी देर तक चला.

लगातार मिसफायरिंग, बहुत ज़्यादा धुआं, पावर कम होना या इंजन बंद होने जैसे लक्षण बताते हैं कि आपको गाड़ी चलाना बंद कर देना चाहिए और इसकी जांच करवानी चाहिए. सिर्फ़ इसलिए गाड़ी चलाना जारी न रखें कि कार अभी भी चल रही है. खराब फ्यूल का सर्कुलेशन जारी रखने से एक ऐसी समस्या, जिसे आसानी से फ्यूल निकालकर ठीक किया जा सकता था, एक बड़ी मरम्मत वाली समस्या में बदल सकती है.