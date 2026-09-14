अगर आपका FASTag ब्लैकलिस्ट हो जाए तो क्या होगा?
- ब्लैकलिस्टेड फास्टैग टोल प्लाज़ा पर काम नहीं कर सकता है, जिससे आपको किसी दूसरे तरीके से टोल का भुगतान करना पड़ सकता है
- कम बैलेंस, अधूरी KYC, गाड़ी की जानकारी में अंतर और दूसरी वजहों से फास्टैग ब्लॉक हो सकता है
- यात्रा करने से पहले अपने जारी करने वाले बैंक से संपर्क करके और स्टेटस चेक करके समस्याओं से बचा जा सकता है
फास्टैग ने हाईवे पर टोल पेमेंट को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन जब टैग ब्लैकलिस्ट हो जाता है, तो यह एक समस्या बन सकता है. टोल सिस्टम टैग को स्वीकार नहीं कर सकता है, जिसका मतलब है कि बैरियर सामान्य रूप से नहीं खुल सकता है. कुछ मामलों में, यदि आप बिना किसी वैध, काम करने वाले टैग के FASTag लेन में प्रवेश करते हैं, तो आपको अधिक टोल राशि का भुगतान भी करना पड़ सकता है.
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फास्टैग ID कई वजहों से ब्लैकलिस्ट हो सकती है, इसलिए सिर्फ़ अकाउंट में पैसे डालने से हमेशा समस्या ठीक नहीं हो सकती. सबसे पहले यह पता लगाना ज़रूरी है कि टैग क्यों ब्लॉक किया गया है.
फास्टैग ब्लैकलिस्ट क्यों हो जाता है?
फास्टैग के इनएक्टिव होने का सिर्फ़ एक कारण नहीं है। कुछ आम कारणों में ये शामिल हैं:
कम या नेगेटिव बैलेंस
टोल पेमेंट के लिए FASTag अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस होना ज़रूरी है. अगर बार-बार टोल कटने से बैलेंस ज़रूरी लिमिट से कम हो जाता है, तो टैग को 'लो बैलेंस' या 'ब्लैकलिस्ट' किया जा सकता है. इसीलिए लंबी यात्रा पर निकलने से पहले FASTag बैलेंस चेक करना अच्छा रहता है. अगर जारी करने वाले बैंक की मिनिमम बैलेंस की कोई शर्त है, तो अकाउंट में थोड़ा-बहुत पॉज़िटिव बैलेंस होने का मतलब यह नहीं है कि टैग काम करेगा ही.
KYC अपडेट नहीं किया गया
फास्टैग अकाउंट कस्टमर और गाड़ी की जानकारी से जुड़े होते हैं. अगर ज़रूरी फास्टैग KYC पूरी नहीं है या उसे अपडेट करने की ज़रूरत है, तो जारी करने वाला बैंक डॉक्यूमेंट्स के वेरिफ़ाई होने तक टैग पर रोक लगा सकता है. अगर आपको KYC अपडेट करने के लिए कोई मैसेज मिलता है, तो हाईवे की अगली यात्रा से पहले इसे पूरा कर लेना बेहतर है.
गलत वाहन विवरण या टैग मिसमैच
आपका FASTag किसी खास गाड़ी से जुड़ा होता है. अगर इस टैग का इस्तेमाल किसी दूसरी गाड़ी पर किया जाता है या फास्टैग के साथ रजिस्टर की गई गाड़ी की जानकारी असल गाड़ी से मेल नहीं खाती है, तो समस्याएँ हो सकती हैं. इससे जानकारी में अंतर ठीक होने तक टैग ब्लॉक किया जा सकता है.
अकाउंट या गाड़ी से जुड़ी अन्य समस्याएँ
जारी करने वाले बैंक या टोल नेटवर्क की तरफ़ से बताई गई दिक्कतों के कारण भी FASTag को रोका जा सकता है. अगर आपको पक्का नहीं पता कि आपका टैग क्यों ब्लैकलिस्ट किया गया है, तो यह मान लेने के बजाय कि रिचार्ज करने से समस्या हल हो जाएगी, अपने FASTag जारी करने वाले के ज़रिए उसका स्टेटस चेक करें.
जब आपका FASTag ब्लैकलिस्ट हो जाता है, तो क्या होता है?
सबसे साफ़ समस्या तब आती है जब आप टोल प्लाज़ा पर पहुँचते हैं. FASTag रीडर यह दिखा सकता है कि टैग इनएक्टिव या ब्लैकलिस्टेड है, और बैरियर अपने-आप नहीं खुल सकता है.
अगर आप बिना काम करने वाले टैग के साथ FASTag लेन में जाते हैं, तो FASTag ट्रांज़ैक्शन के नियमों के तहत आपको दोगुना टोल देना पड़ सकता है. उदाहरण के लिए, अगर सामान्य टोल ₹100 है, तो आपको ₹200 देने पड़ सकते हैं.
इसे कैसे हैंडल किया जाएगा, यह टोल प्लाज़ा और टैग के इनएक्टिव होने की वजह पर निर्भर कर सकता है. इसलिए, यह मान लेना सही नहीं होगा कि आखिरी समय में रिचार्ज करने से समस्या तुरंत हल हो जाएगी.
यह कैसे पता करें कि आपका FASTag ब्लैकलिस्टेड है या नहीं
हाईवे की यात्रा शुरू करने से पहले आप अपने FASTag का स्टेटस चेक कर सकते हैं. अपने FASTag जारी करने वाले बैंक के ऐप या ऑनलाइन पोर्टल पर लॉग इन करें और अपनी गाड़ी से जुड़े टैग को चेक करें. स्टेटस चेक करने के लिए आप NETC इकोसिस्टम के ज़रिए उपलब्ध ऑफिशियल FASTag सेवाओं का भी इस्तेमाल कर सकते है.
इन जैसी जानकारियाँ देखें:
- फास्टैग में मौजूदा बैलेंस
- फास्टैग एक्टिव है या इनएक्टिव
- KYC की स्थिति
- फास्टैग से जुड़ी वाहन की जानकारी
- कोई बकाया राशि या प्रतिबंध
मौजूदा FASTag बैलेंस एक्टिव या इनएक्टिव स्टेटस KYC स्टेटस टैग से जुड़ी गाड़ी की जानकारी कोई बकाया राशि या पाबंदियां.
ब्लैकलिस्टेड FASTag को अनब्लॉक कैसे करें
इसका समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि FASTag को ब्लैकलिस्ट क्यों किया गया है.
- अगर समस्या कम बैलेंस की है: FASTag अकाउंट को रिचार्ज करें और जारी करने वाले बैंक द्वारा दिखाई गई किसी भी नेगेटिव राशि का भुगतान करें.
- अगर KYC पेंडिंग है: तो अपने FASTag जारी करने वाली संस्था के ज़रिए KYC प्रोसेस पूरा करें और ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करें.
- अगर गाड़ी की जानकारी गलत है: तो जारी करने वाले बैंक से संपर्क करें और गाड़ी की जानकारी ठीक करवाएं.
ज़रूरी काम पूरा होने के बाद, सिस्टम को अपडेट होने के लिए कुछ समय दें. यह न मानें कि सफल रिचार्ज का मतलब है कि टैग तुरंत एक्टिव हो गया है. अगले टोल प्लाज़ा पर जाने से पहले स्टेटस दोबारा चेक करें.
अगर आप पहले से ही हाईवे पर हैं, तो टोल लेन में इंतज़ार करते हुए समस्या को सुलझाने की कोशिश करने के बजाय, किसी सही जगह पर रुककर उसे ठीक करना ज़्यादा सुरक्षित है.
अगर आप टोल प्लाज़ा पर अपना FASTag रिचार्ज करवाते हैं, तो क्या होगा?
अक्सर ऐसा होता है कि टोल बूथ पर पहुँचने पर पता चलता है कि FASTag ब्लैकलिस्ट हो गया है और फिर तुरंत UPI से पैसे भरने पड़ते हैं. पेमेंट तो कुछ ही सेकंड में हो सकता है, लेकिन टोल नेटवर्क पर FASTag का स्टेटस अपडेट होने में कुछ समय लग सकता है. इस वजह से, जब आप बैरियर पर पहुँचते हैं, तो भी टैग 'इनएक्टिव' (inactive) ही दिख सकता है.
अगर सिस्टम अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि आपको उस प्लाज़ा पर स्वीकार किए जाने वाले तरीके से टोल का भुगतान करना पड़े. इसलिए, टोल बूथ पर पहुँचने का इंतज़ार करने के बजाय, यात्रा शुरू करने से पहले ही अपने FASTag को रिचार्ज कर लेना बेहतर है.
क्या ब्लैकलिस्टेड FASTag आपकी गाड़ी पर असर डाल सकता है?
ब्लैकलिस्टेड फास्टैग का असर मुख्य रूप से टोल पेमेंट पर पड़ता है, लेकिन गाड़ी से जुड़ी अनसुलझी समस्याओं के कारण कभी-कभी दूसरी प्रशासनिक दिक्कतें भी हो सकती हैं.
उदाहरण के लिए, अगर पाबंदी गलत गाड़ी की जानकारी, बकाया रकम या गाड़ी के रिकॉर्ड से जुड़ी किसी और समस्या की वजह से है, तो FASTag या गाड़ी से जुड़ी कुछ सेवाओं का लाभ उठाने से पहले आपको उस मूल समस्या को ठीक करना पड़ सकता है. ज़रूरी बात यह है कि बार-बार अकाउंट रिचार्ज करने के बजाय, ब्लैकलिस्ट होने की असली वजह का पता लगाया जाए.
हाईवे पर यात्रा करने से पहले आपको क्या करना चाहिए?
यात्रा पर निकलने से पहले एक बार जाँच कर लेने से FASTag से जुड़ी ज़्यादातर समस्याओं से बचा जा सकता है. पक्का कर लें कि आपके FASTag में यात्रा के लिए काफ़ी बैलेंस हो और टैग 'एक्टिव' (चालू) दिख रहा हो। यह भी जाँच लें कि टैग विंडस्क्रीन पर ठीक से लगा हो और गाड़ी की जानकारी व KYC की जानकारी सही हो.
अगर आपका FASTag पहले ही ब्लैकलिस्ट हो चुका है, तो टोल रोड पर जाने से पहले उसे ठीक करवा लें. अगर आप समय रहते इसे ठीक नहीं कर पाते हैं, तो पेमेंट का कोई दूसरा तरीका साथ रखें ताकि आपको टोल प्लाज़ा पर इंतज़ार न करना पड़े. ब्लैकलिस्टेड FASTag की समस्या आमतौर पर ठीक हो सकती है, लेकिन इसके बारे में तब पता चलना सबसे बुरा होता है जब आप पहले से ही टोल बैरियर पर पहुँच चुके हों.
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