क्या बैटरी वारंटी खत्म होते ही आपकी EV हो जाएगी बेकार?

जब भी कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोचता है, एक सवाल लगभग हर बार जरूर पूछा जाता है, "बैटरी वारंटी खत्म होने के बाद क्या होगा?" यह चिंता वाजिब भी है क्योंकि बैटरी किसी भी EV का सबसे महंगा हिस्सा होती है.

अच्छी बात यह है कि वारंटी समाप्त होते ही कोई EV अचानक चलना बंद नहीं कर देता. आधुनिक लिथियम-आयन (Lithium-ion) बैटरियों को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वे वारंटी अवधि के बाद भी कई वर्षों तक चल सकें. आमतौर पर आपको बैटरी फेल होने की बजाय ड्राइविंग रेंज में धीरे-धीरे कमी दिखाई देती है. आइए समझते हैं कि वास्तव में क्या होता है.

EV बैटरी वारंटी में क्या-क्या शामिल होता है?

भारत में अधिकांश EV मैन्युफैक्चरर (निर्माता) बैटरी पर लगभग 8 साल या 1.60 लाख किलोमीटर तक की वारंटी देते हैं, हालांकि यह अवधि मॉडल के अनुसार अलग-अलग हो सकती है.

आमतौर पर यह वारंटी निम्नलिखित चीजों को कवर करती है:

मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स

बैटरी फेलियर

अत्यधिक बैटरी डिग्रेडेशन आमतौर पर तब जब बैटरी हेल्थ 70% से नीचे चली जाए

इसका मतलब यह नहीं है कि 8 साल बाद बैटरी की उम्र खत्म हो जाती है. इसका केवल यह अर्थ है कि वारंटी अवधि समाप्त होने के बाद अगर कोई समस्या आती है, तो उसकी जिम्मेदारी मैन्युफैक्चरर की नहीं रहेगी.

बैटरी अचानक काम करना बंद नहीं करती

यह इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है. EV की बैटरी उस दिन अचानक खराब नहीं हो जाती जिस दिन उसकी वारंटी समाप्त होती है.

इसके बजाय, हर वर्ष इसकी क्षमता में थोड़ी-बहुत गिरावट आती रहती है. ज्यादातर मालिकों के लिए यह प्रक्रिया इतनी धीरे-धीरे होती है कि रोजमर्रा की ड्राइविंग में उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता.

उदाहरण के लिए:

लगभग 400 किलोमीटर की रेंज देने वाली एक नई EV, कई वर्षों के इस्तेमाल के बाद भी 280 से 320 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि वाहन का उपयोग और चार्जिंग कैसे की गई है.

कई शहरी उपयोगकर्ताओं के लिए यह रेंज आज भी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पर्याप्त होती है.

क्या आपको कोई अंतर महसूस होगा?

ज्यादातर मामलों में हां, लेकिन यह कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा. बैटरी की उम्र बढ़ने के साथ आप कुछ बदलाव नोटिस कर सकते हैं:

ड्राइविंग रेंज में हल्की कमी

कुछ परिस्थितियों में चार्जिंग में थोड़ा अधिक समय लगना

बैटरी प्रतिशत का नई कार की तुलना में थोड़ा तेजी से कम होना

हालांकि कार सामान्य रूप से चलती रहती है. जब तक बैटरी में कोई वास्तविक खराबी न हो, तब तक इसकी परफॉर्मेंस, एक्सेलरेशन (Acceleration) और रोजमर्रा की उपयोगिता में आमतौर पर कोई बड़ा बदलाव नहीं आता.

अगर वारंटी खत्म होने के बाद कोई समस्या आ जाए तो क्या होगा?

कुछ साल पहले तक बैटरी से जुड़ी समस्या का मतलब अक्सर पूरी बैटरी पैक बदलना होता था. लेकिन अब हमेशा ऐसा नहीं है.

कई आधुनिक EV बैटरियां कई अलग-अलग मॉड्यूल्स (Modules) से मिलकर बनी होती हैं. यदि इनमें से किसी एक मॉड्यूल में खराबी आ जाती है, तो मैन्युफैक्चरर या स्पेशलाइज़्ड (विशेष) EV रिपेयर सेंटर केवल उसी प्रभावित हिस्से को बदल सकते हैं, बजाय पूरी बैटरी पैक बदलने के.

हालांकि, पूरी बैटरी बदलने की लागत वाहन के अनुसार कई लाखों रुपये तक पहुंच सकती है.

यदि कभी ऐसी स्थिति आती है, तो मरम्मत प्रक्रिया और अनुमानित लागत के लिए अपने वाहन मैन्युफैक्चरर से सलाह लेना सबसे बेहतर होता है.

बैटरी हेल्थ का पता कैसे लगाएं?

यदि आप अपनी EV को लंबे समय तक रखना चाहते हैं, तो नियमित सर्विसिंग के दौरान बैटरी की स्थिति की जांच करवाना फायदेमंद हो सकता है.

अधिकांश मैन्युफैक्चरर निम्नलिखित चीजों की जांच कर सकते हैं:

बैटरी स्टेट ऑफ हेल्थ (State of Health या SoH)

चार्जिंग हिस्ट्री (Charging History)

अलग-अलग बैटरी सेल्स (Battery Cells) की परफॉर्मेंस

बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (Battery Management System या BMS) का डेटा

इन जानकारियों से बैटरी की वास्तविक स्थिति का अधिक सटीक आकलन मिलता है, बजाय केवल डैशबोर्ड पर दिखाई गई रेंज देखने के.

क्या बैटरी वारंटी रीसेल वैल्यू को प्रभावित करती है?

हां, लेकिन यह एकमात्र कारण नहीं है.

कई खरीदार ऐसी EV खरीदने में अधिक भरोसा महसूस करते हैं जिसकी बैटरी वारंटी अभी भी सक्रिय हो. जब वारंटी समाप्त हो जाती है, तो रीसेल वैल्यू में थोड़ी गिरावट आ सकती है क्योंकि भविष्य के खरीदार जानते हैं कि बैटरी से संबंधित किसी भी मरम्मत की जिम्मेदारी उन्हीं पर होगी.

फिर भी, केवल वारंटी से ज्यादा महत्वपूर्ण बैटरी की वास्तविक स्थिति होती है. अच्छी बैटरी हेल्थ वाली और सही तरीके से रखरखाव की गई EV, वारंटी खत्म होने के बाद भी खरीदारों को आकर्षित कर सकती है.

क्या बैटरी को ज्यादा समय तक चलाया जा सकता है?

हां. कुछ आसान आदतें बैटरी की क्षमता में होने वाली गिरावट की गति को कम कर सकती हैं.

जहां संभव हो, AC होम चार्जर का उपयोग करें.

DC फास्ट चार्जिंग का उपयोग मुख्य रूप से लंबी यात्राओं के दौरान करें.

बैटरी को लंबे समय तक पूरी तरह चार्ज या पूरी तरह खाली स्थिति में न छोड़ें.

अत्यधिक गर्म मौसम में जहां संभव हो, वाहन को छाया में पार्क करें.

मैन्युफैक्चरर (निर्माता) द्वारा सुझाए गए सर्विस शेड्यूल का पालन करें.

ये आदतें बैटरी की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को पूरी तरह नहीं रोक सकतीं, लेकिन लंबे समय तक उसकी सेहत बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकती हैं.

बैटरी की उम्र पूरी होने के बाद उसका क्या होता है?

जब किसी EV की बैटरी वाहन में उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं रह जाती, तब भी उसे आमतौर पर फेंका नहीं जाता.

कई पुरानी बैटरियों का इस्तेमाल स्थायी एनर्जी स्टोरेज (Stationary Energy Storage) के लिए किया जाता है, जहां वे घरों, कार्यालयों और रिनुवेबल एनर्जी (Renewable Energy) प्रणालियों के लिए इलेक्ट्रिक सिटी को सेव कर सकती हैं.

जब उनकी उपयोगी उम्र पूरी तरह समाप्त हो जाती है, तो मैन्युफैक्चरर उन्हें रीसाइक्लिंग (Recycling) के लिए भेजते हैं. इस प्रक्रिया में लिथियम (Lithium), निकेल (Nickel) और कोबाल्ट (Cobalt) जैसे महंगे मटेरियल को निकालकर भविष्य की बैटरियों में दोबारा उपयोग किया जा सकता है.

क्या बैटरी वारंटी की वजह से आपको EV खरीदने से पीछे हटना चाहिए?

ज्यादातर खरीदारों के लिए इसका जवाब है, नहीं.

आधुनिक EV बैटरियों को उनकी वारंटी अवधि से काफी अधिक समय तक चलने के लिए डिजाइन किया जाता है और उनकी क्षमता आमतौर पर धीरे-धीरे कम होती है, न कि अचानक खत्म हो जाती है. वारंटी समाप्त होने के बाद भी कई मालिक अपनी EV का कई वर्षों तक बिना किसी बड़ी बैटरी-संबंधी समस्या के उपयोग करते रहते हैं.

यदि आप एक पुरानी EV खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो केवल यह देखने के बजाय कि वारंटी अभी बची है या नहीं, बैटरी की कुल हेल्थ पर अधिक ध्यान दें. अच्छी बैटरी हेल्थ, नियमित सर्विस रिकॉर्ड और सही रखरखाव, केवल वारंटी समाप्त होने की तारीख से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं.