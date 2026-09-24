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रोज़ EV चार्ज करने पर कितना बढ़ जाता है बिजली का बिल? जानें महीने का पूरा खर्च

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 24, 2026, 11:19 AM
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रोज़ EV चार्ज करने पर कितना बढ़ जाता है बिजली का बिल? जानें महीने का पूरा खर्च
हाइलाइट्स
  • रोज़ाना EV चार्ज करने से आपका बिजली का बिल बढ़ जाएगा
  • आपकी गाड़ी चलाने का खर्च उसके इस्तेमाल और लोकल टैरिफ़ पर निर्भर करता है
  • फिर भी, घर पर चार्ज करना प्रति किलोमीटर सस्ता पड़ सकता है

एक EV असल में कितनी बिजली इस्तेमाल करती है?

बिजली का बिल ज़्यादा आने का कारण समझने का सबसे आसान तरीका है बिजली की यूनिट के हिसाब से सोचना. एक यूनिट का मतलब है एक किलोवाट-घंटा (kWh). आपकी EV कितनी बिजली इस्तेमाल करती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कितनी दूर तक चलाते हैं और वह कितनी कुशलता से बिजली का इस्तेमाल करती है.

यह भी पढ़ें: फास्ट चार्जिंग vs स्लो चार्जिंग: कार बैटरी के लिए क्या बेहतर है?

भारतीय सरकार की रिसर्च में इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के लिए बिजली की खपत का अनुमान लगभग 7.69 km प्रति kWh माना गया है, जो हर 100 km के लिए लगभग 13 kWh के बराबर है. असल खपत कारों और ड्राइविंग की स्थितियों के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है, इसलिए आपकी अपनी गाड़ी की क्षमता (एफिशिएंसी) का आंकड़ा इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा.

बुनियादी हिसाब-किताब आसान है:


रोज़ाना बिजली की खपत = रोज़ाना तय की गई दूरी ÷ EV की क्षमता

तो, अगर कोई EV रोज़ 40 km चलती है और प्रति kWh लगभग 7.69 km का माइलेज देती है, तो उसे रोज़ाना लगभग 5.2 kWh बिजली की ज़रूरत होगी. अगर आप रोज़ 40 km गाड़ी चलाते हैं, तो यह महीने में लगभग 156 kWh के बराबर होगा.

tata motors mobile charging pilot upi payment for community chargers carandbike 1

इससे आपके बिजली के बिल में कितना और जुड़ेगा?

पूरे भारत में EV मालिकों के लिए बिजली की कोई एक तय कीमत नहीं है. घर पर चार्जिंग के लिए घरेलू बिजली की दरें लागू होती हैं, और ये दरें अलग-अलग राज्यों और टैरिफ कैटेगरी के हिसाब से बदलती रहती हैं. इसलिए, आपको कोई एक भ्रामक "औसत" आंकड़ा बताने के बजाय, इस उदाहरण पर गौर करें. अगर आपकी EV महीने में 156 यूनिट बिजली इस्तेमाल करती है, तो सिर्फ़ चार्जिंग का खर्च लगभग इतना होगा:


लागू बिजली दर		लगभग मासिक EV चार्जिंग लागत
₹6 per यूनिट₹936
₹8 per यूनिट₹1,248
₹10 per यूनिट₹1,560
₹12 per यूनिट₹1,872


ये सिर्फ़ उदाहरण के लिए की गई कैलकुलेशन हैं, न कि देश भर में लागू बिजली की दरें. आपका असल बिल अलग हो सकता है क्योंकि घरों के लिए बिजली की दरों में स्लैब, फ़िक्स्ड चार्ज, टैक्स, सब्सिडी और राज्य के हिसाब से अलग-अलग चीज़ें शामिल हो सकती हैं. ज़रूरी बात यह है कि आपकी EV की वजह से बिल में कोई अलग से “EV फ़्यूल चार्ज” नहीं जुड़ता. अतिरिक्त खर्च आपके घर में इस्तेमाल होने वाली बिजली की ज़्यादा यूनिट्स की वजह से आता है.


रोज़ाना गाड़ी चलाने का असल में कितना खर्च आता है?

ईवी को देखने का एक बेहतर तरीका सिर्फ़ महीने के बिजली के बिल के बजाय 'प्रति किलोमीटर लागत' को देखना है. मान लीजिए कि आपकी कार हर 100 किलोमीटर पर लगभग 13 kWh बिजली इस्तेमाल करती है. बिजली की ₹8 प्रति kWh की अनुमानित दर पर.

13 × ₹8 = ₹104 प्रति 100 किमी

बिजली के लिए यह लगभग ₹1.04 प्रति km है. ₹10 प्रति kWh की दर से, उसी कार का खर्च 100 km के लिए लगभग ₹130, यानी ₹1.30 प्रति km होगा. आपका असल खर्च गाड़ी, गाड़ी चलाने की स्थितियों और बिजली की दरों पर निर्भर करेगा.


क्या होगा अगर आप अपनी EV को हर रात चार्ज करें?

ज़रूरी नहीं कि आप हर रात बैटरी को पूरी तरह चार्ज करें. अगर आपने उस दिन सिर्फ़ 20 km गाड़ी चलाई है, तो आपको बस उतनी ही बिजली की भरपाई करनी होगी जितनी उन किलोमीटर के लिए इस्तेमाल हुई थी. इसलिए, आपके बिजली के बिल में जुड़ने वाली रकम इस बात पर ज़्यादा निर्भर करती है कि आप कितनी दूर गाड़ी चलाते हैं, न कि इस बात पर कि आप कितनी बार कार को प्लग-इन करते हैं.

उदाहरण के लिए:

  • 20 किमी/दिन: लगभग 78 kWh/महीना
  • 40 किमी/दिन: लगभग 156 kWh/महीना
  • 60 किमी/दिन: लगभग 234 kWh/महीना
  • 100 किमी/दिन: लगभग 390 kWh/महीना

इन उदाहरणों में लगभग 7.69 km/kWh की एक जैसी एफिशिएंसी (दक्षता) का अनुमान लगाया गया है. इसलिए, दो EV मालिकों के बिजली के बिल पूरी तरह से अलग-अलग हो सकते हैं, भले ही वे एक ही कार चलाते हों.

EV Charging 1

क्या घर पर चार्ज करने से EVs को चलाना महंगा हो जाता है?

ज़रूरी नहीं. ईवी आपके ट्रांसपोर्ट के खर्च का कुछ हिस्सा पेट्रोल या डीज़ल से हटाकर बिजली पर ले आती है. बिजली का बिल तो बढ़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी गाड़ी चलाने का कुल खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा. सरकार ने खास तौर पर बताया है कि घर पर EV चार्ज करने का खर्च बैटरी की क्षमता और उस राज्य में लागू EV टैरिफ के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है.

महीने के बिजली बिल में हुई बढ़ोतरी की तुलना सीधे अपने पुराने महीने के फ्यूल खर्च से करने की भी ज़रूरत नहीं है. बेहतर तुलना 'प्रति किलोमीटर खर्च' के आधार पर की जा सकती है. अगर आपकी पेट्रोल कार में फ्यूल का खर्च ₹6–₹8 प्रति किलोमीटर है और आपकी EV में बिजली का खर्च लगभग ₹1–₹2 प्रति किलोमीटर है, तो भी EV का एनर्जी खर्च बहुत कम हो सकता है, भले ही आपका बिजली का बिल ज़्यादा हो. असल बचत आपकी कार, फ्यूल की कीमतों, बिजली की दरों और गाड़ी चलाने के तरीके पर निर्भर करती है.

रात में चार्ज करने के बारे में क्या?

यह न मानें कि घर पर रात में चार्ज करना अपने आप सस्ता होता है. जो घर पहले से मौजूद घरेलू कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए लागू घरेलू टैरिफ ही यह तय करता है कि उन्हें कितना भुगतान करना होगा. कुछ बिजली टैरिफ में समय के आधार पर कीमत तय हो सकती है, लेकिन यह उस राज्य या बिजली वितरण कंपनी के लागू टैरिफ पर निर्भर करता है.

इसलिए, सिर्फ़ पैसे बचाने के लिए अपना चार्जिंग शेड्यूल बदलने से पहले, यह देख लें कि क्या आपके घर में 'टाइम-ऑफ़-डे टैरिफ' लागू है, जिससे वाकई कोई फ़र्क पड़ता है.

क्या EV आपके घर का इलेक्ट्रिकल लोड बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है?

ऐसा हो सकता है, खासकर तब जब आपके घर का बिजली का लोड पहले से ही ज़्यादा हो. मौजूदा नियम EV मालिकों को घर पर चार्जिंग के लिए पहले से मौजूद घरेलू बिजली कनेक्शन का इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं, लेकिन अगर चार्जिंग सेटअप के लिए मंज़ूर किए गए लोड से ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होती है, तो ग्राहक को लोड बढ़वाने के लिए अप्लाई करना पड़ सकता है.

भारतीय घरों में यह बात मायने रखती है, जहाँ एक तरफ़ EV चार्ज हो रही हो सकती है और दूसरी तरफ़ एयर-कंडीशनर, गीज़र, वॉशिंग मशीन और ज़्यादा बिजली खपत वाले दूसरे उपकरण चल रहे हो सकते हैं. समस्या सिर्फ़ यह नहीं है कि आप महीने में कितनी यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं. बात यह भी हो सकती है कि आपके घर को एक ही समय पर कितने इलेक्ट्रिकल लोड की ज़रूरत है.

आप अपनी EV चार्जिंग की लागत का अनुमान कैसे लगा सकते हैं?

आपको बस तीन नंबरों की ज़रूरत है:

  • आपकी रोजाना ड्राइविंग दूरी
  • आपकी EV की बिजली खपत
  • आपकी लागू बिजली दर

तब:

मासिक EV यूनिट्स = मासिक किलोमीटर ÷ km प्रति kWh

मासिक चार्जिंग लागत = मासिक EV यूनिट × लागू बिजली दर

ज़्यादा सही अंदाज़ा लगाने के लिए, आम राष्ट्रीय दर का इस्तेमाल करने के बजाय अपने असली बिजली बिल और अपने घर पर लागू टैरिफ़ को देखें.

रोज़ाना EV चार्ज करने से आपके बिजली के बिल पर क्या असर पड़ेगा?

इससे बिल बढ़ेगा, लेकिन यह बढ़ोतरी आमतौर पर उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी पहली नज़र में लगती है. आपका अतिरिक्त बिल मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी दूर गाड़ी चलाते हैं, आपकी EV कितनी कुशलता से बिजली का इस्तेमाल करती है और उन अतिरिक्त यूनिट्स के लिए आपके घर का टैरिफ़ चार्ज क्या है.

इसलिए, सिर्फ़ ज़्यादा बिजली के बिल को देखकर ही EV के बारे में कोई राय न बनाएं. प्रति किलोमीटर आने वाले खर्च की तुलना पेट्रोल या डीज़ल पर होने वाले मौजूदा खर्च से करें. इसमें फ़्यूल पंप का झंझट तो नहीं रहता, लेकिन मीटर से खर्च का हिसाब ज़रूर रखा जाता है.

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