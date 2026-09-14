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आपकी कार का AC आइडल स्पीड पर गर्म हवा क्यों देता है, लेकिन गाड़ी चलाते समय ठीक से ठंडा करता है?

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 14, 2026, 03:31 PM
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आपकी कार का AC आइडल स्पीड पर गर्म हवा क्यों देता है, लेकिन गाड़ी चलाते समय ठीक से ठंडा करता है?
हाइलाइट्स
  • गाड़ी चलाते समय हवा ठंडी और गाड़ी खड़ी होने पर गर्म आना, आमतौर पर एयरफ़्लो या AC-सिस्टम की समस्या की ओर इशारा करता है
  • सबसे पहले कूलिंग-फ़ैन की समस्या की जाँच करनी चाहिए
  • रेफ्रिजरेंट कम होने, कंप्रेसर की दिक्कतों और कंडेंसर में रुकावट के कारण भी ऐसे लक्षण दिख सकते हैं

आपकी कार का AC सिर्फ़ ठंडी हवा ही नहीं देता. यह कैबिन से गर्मी निकालता है और रेफ्रिजरेशन साइकल के ज़रिए उस गर्मी को बाहर भेजता है. जब रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर से गुज़रता है, तो यह कैबिन की हवा से गर्मी सोख लेता है. फिर यह कंप्रेसर में वापस आता है, जो कंडेंसर में भेजने से पहले इसका प्रेशर और तापमान बढ़ा देता है. कंडेंसर उस गर्मी को आस-पास की हवा में छोड़ देता है और रेफ्रिजरेंट को वापस लिक्विड में बदल देता है.

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यहीं पर गाड़ी की रफ़्तार अहम हो जाती है. जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, तो गाड़ी की गति से कूलिंग मॉड्यूल के सामने और कंडेंसर के ऊपर से हवा का बहाव बनता है. गाड़ी के रुके होने पर, वह 'रैम-एयर' असर काफ़ी कम हो जाता है, इसलिए कंडेंसर से हवा गुज़ारने के लिए गाड़ी ज़्यादातर अपने कंडेंसर या रेडिएटर-फ़ैन सिस्टम और सामने से हवा के बहाव के मैनेजमेंट पर निर्भर करती है.

क्या खराब कूलिंग फ़ैन इसकी वजह हो सकता है?

हाँ, और यह उन शुरुआती चीज़ों में से एक है जिनकी जाँच की जानी चाहिए. आइडल (गाड़ी खड़ी होने) की स्थिति में भी, गर्मी बाहर निकालने के लिए कंडेंसर को हवा के बहाव की ज़रूरत होती है. अगर कूलिंग फ़ैन काम नहीं कर रहा है, ठीक से नहीं चल रहा है, या काफ़ी हवा नहीं दे रहा है, तो AC सिस्टम को कूलिंग बनाए रखने में मुश्किल हो सकती है.

हो सकता है कि समस्या AC रेफ्रिजरेंट की जगह फ़ैन मोटर, उसकी बिजली सप्लाई या कंट्रोल सिस्टम में हो. गाड़ी चलाते समय लक्षण के गायब होने का कारण यह है कि सड़क पर गाड़ी की रफ़्तार से हवा का बहाव फिर से कंडेंसर से होकर गुज़रने लगता है. इससे ऐसा लग सकता है कि गाड़ी चलने पर AC "अपने आप ठीक" हो गया है, जबकि असल समस्या बनी रहती है.

आप क्या देख सकते हैं

फैन से जुड़ी समस्या की संभावना तब ज्यादा होती है, जब:

कार खड़ी रहने पर AC की ठंडक कम हो जाती है.

कार चलने के तुरंत बाद AC की कूलिंग वापस आने लगती है.

धीमे ट्रैफिक में AC की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है.

AC की समस्या के साथ इंजन का तापमान भी बढ़ने लगता है.

आखिरी बात पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि कई गाड़ियों में कूलिंग सिस्टम और AC कंडेंसर एयरफ़्लो के पार्ट्स को शेयर कर सकते हैं.

अगर AC की कूलिंग कम होने के साथ-साथ इंजन का तापमान भी बढ़ रहा है, तो सामान्य रूप से गाड़ी चलाना जारी न रखें और यह न सोचें कि यह सिर्फ़ AC की समस्या है.

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क्या रेफ्रिजरेंट कम होने से भी गाड़ी के आइडल (रुके हुए) होने पर गर्म हवा आ सकती है?

हाँ, लेकिन आइडल (गाड़ी खड़ी होने) पर AC से गर्म हवा आने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि रेफ्रिजरेंट कम है. रेफ्रिजरेंट की गलत मात्रा से कूलिंग परफॉर्मेंस कम हो सकती है, लेकिन यही लक्षण एयरफ़्लो की समस्याओं, कंडेंसर में गंदगी, कंप्रेसर की खराबी या सिस्टम की दूसरी दिक्कतों की वजह से भी हो सकते हैं.

हालांकि, सिर्फ़ इसलिए रेफ्रिजरेंट डालना कि AC गर्म हवा दे रहा है, कोई भरोसेमंद तरीका नहीं है. गाड़ियों के AC सिस्टम एक खास तरह के रेफ्रिजरेंट के लिए बनाए जाते हैं, और अलग-अलग रेफ्रिजरेंट की काम करने और सर्विसिंग की ज़रूरतें भी अलग-अलग होती हैं.

अगर रेफ्रिजरेंट कम हो गया है, तो ज़्यादा ज़रूरी सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों. सिस्टम में कहीं लीकेज होने से रेफ्रिजरेंट बाहर निकल सकता है, जिसका मतलब है कि बार-बार टॉप-अप करने से कूलिंग में सिर्फ़ कुछ समय के लिए ही सुधार हो सकता है. इसलिए, अगर टेक्नीशियन को रेफ्रिजरेंट कम होने का शक हो, तो रेफ्रिजरेंट को रूटीन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ मानने के बजाय सिस्टम की ठीक से जाँच करना बेहतर तरीका है.

AC कंप्रेसर का क्या?

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कंप्रेसर में भी खराबी हो सकती है, खासकर तब जब उसका परफॉर्मेंस खराब हो रहा हो. AC साइकिल के हिस्से के तौर पर कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को घुमाता है और उस पर दबाव बनाता है. कंप्रेसर की खराबी से कूलिंग खराब हो सकती है, लेकिन सिर्फ़ आइडल-स्पीड के लक्षण के आधार पर ही यह मान लेने के बजाय, सही सिस्टम टेस्टिंग के ज़रिए इसकी पुष्टि की जानी चाहिए.

लेकिन ठीक इसी वजह से, "कंप्रेसर खराब है" - यह पहला नतीजा नहीं होना चाहिए. कूलिंग-फैन की समस्या, रेफ्रिजरेंट की दिक्कत, कंडेंसर में रुकावट या कंट्रोल में खराबी की वजह से भी वैसी ही शिकायत हो सकती है. इसलिए, असली वजह का पता लगाए बिना महंगा कंप्रेसर बदलने से एक आसान सी जांच-पड़ताल, बिना वजह महंगी मरम्मत में बदल सकती है.

क्या गंदा या ब्लॉक हुआ कंडेंसर इसकी वजह हो सकता है?

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हाँ, क्योंकि कंडेंसर को आस-पास की हवा में गर्मी पहुँचाने के लिए हवा के बहाव की ज़रूरत होती है. सामने वाले कूलिंग मॉड्यूल के आस-पास गंदगी, कचरा या रुकावटें इस गर्मी के ट्रांसफर में बाधा डाल सकती हैं. कम स्पीड पर इसका असर ज़्यादा साफ़ तौर पर दिख सकता है, क्योंकि इसकी भरपाई के लिए हवा का नैचुरल बहाव कम होता है.

एक और समस्या भी है जो उतनी साफ़ तौर पर दिखाई नहीं देती: गाड़ी के सामने गर्म हवा का घूमना (रीसर्क्युलेशन). रिसर्च से पता चला है कि गर्म हवा के घूमने से गाड़ी के खड़े होने या धीमी गति पर चलने के दौरान AC की परफ़ॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है, क्योंकि कंडेंसर तक ज़्यादा गर्म हवा पहुँचने से उसकी गर्मी को ठीक से बाहर निकालने की क्षमता कम हो जाती है.

यह बात खासकर गर्मी के मौसम में बहुत मायने रखती है, जब AC पहले से ही ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है. भारत में गाड़ी चलाने की स्थितियों—जैसे गर्मी में ट्रैफ़िक, बाहर का ज़्यादा तापमान और लंबे समय तक गाड़ी को चालू हालत में खड़े रखना (idling)—में यह फ़र्क साफ़ तौर पर महसूस किया जा सकता है.

क्या समस्या केबिन के अंदर हो सकती है?

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AC से जुड़ी हर समस्या रेफ्रिजरेंट या कंडेंसर की वजह से नहीं होती. कैबिन की तरफ वाले HVAC सिस्टम में भी ऐसे पार्ट्स होते हैं जो यह कंट्रोल करते हैं कि हवा आप तक कैसे पहुँचे; इनमें ब्लोअर और हवा पहुँचाने वाले मैकेनिज़्म शामिल हैं.

उदाहरण के लिए, अगर हवा का बहाव ही कमज़ोर है, तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम के ठीक से काम करने के बावजूद ऐसा लग सकता है कि कूलिंग ठीक से नहीं हो रही है. शुरुआत में समझने के लिए एक काम की बात यह है:

तेज़ हवा लेकिन गर्म हवा: AC के कूलिंग वाले हिस्से में गड़बड़ होने का शक बढ़ जाता है. कमज़ोर हवा का बहाव: केबिन में हवा का रास्ता, ब्लोअर और फ़िल्टर भी चेक करें.

अगर कैबिन एयर फ़िल्टर जाम हो जाए, ब्लोअर में कोई समस्या हो या हवा के बहाव में कोई रुकावट आए, तो कैबिन तक पहुँचने वाली कंडीशन वाली हवा की मात्रा कम हो सकती है, खासकर तब जब वेंट से हवा का बहाव भी कम हो गया हो.

ऐसा होने पर आपको क्या चेक करना चाहिए?

यह मान लेने से पहले कि किसी महंगे पुर्ज़े को बदलने की ज़रूरत है, इस बात पर ध्यान दें कि समस्या ठीक कब होती है.


हर जगह धीरे-धीरे ठंडक कम होती जाती है		रेफ्रिजरेंट, कंप्रेसर या AC-सिस्टम से जुड़ी अन्य समस्या
वेंट से कमज़ोर हवाकेबिन एयरफ़्लो/ब्लोअर/फ़िल्टर की समस्या
AC की समस्या और इंजन का तापमान बढ़नाकूलिंग-सिस्टम/फ़ैन की समस्या, जिस पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है
हिलने-डुलने के तुरंत बाद ही ठंडक वापस आ जाती है।एयरफ़्लो से जुड़ी समस्या और भी संदिग्ध हो जाती है

क्या गाड़ी खड़ी होने पर AC से गर्म हवा आने पर भी गाड़ी चलाते रहना चाहिए?

अगर गाड़ी के खड़े होने पर AC का असर कम हो जाता है, तो यह AC सिस्टम की कोई खराबी हो सकती है जिसकी जांच की ज़रूरत है. लेकिन इंजन का तापमान बढ़ने पर उसे नज़रअंदाज़ न करें. गाड़ी के डिज़ाइन के आधार पर, कूलिंग फ़ैन इंजन के कूलिंग मॉड्यूल और AC कंडेंसर, दोनों में हवा के बहाव को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है. इसलिए, इस हिस्से में खराबी होने पर सिर्फ़ कैबिन के आराम पर ही नहीं, बल्कि और भी चीज़ों पर असर पड़ सकता है.

साथ ही, इंजन बे की जांच करते समय अपने हाथों या औज़ारों को कूलिंग फ़ैन के पास न ले जाएं. फ़ैन अपने-आप चल सकते हैं. और अगर AC सिस्टम में रेफ्रिजरेंट से जुड़ा कोई काम करवाना हो, तो उसे सही रेफ्रिजरेंट और सही सर्विस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके ही करवाएं.

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असली सुराग यह है कि जब आप रुकते हैं, तो क्या होता है

अगर गाड़ी चलाते समय AC ठंडी हवा दे रहा है लेकिन गाड़ी खड़ी होने पर गर्म हवा देने लगता है, तो तुरंत कंप्रेसर को दोष न दें और न ही यह सोचें कि बस और रेफ्रिजरेंट की ज़रूरत है. यह बदलाव आपको एक ज़रूरी बात बताता है: कम स्पीड पर सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पा रहा है.

इसलिए, कंडेंसर में हवा का बहाव और कूलिंग-फ़ैन का काम करना शुरू करने के लिए सही जगहें हैं, साथ ही रेफ्रिजरेंट चार्ज, कंप्रेसर की परफ़ॉर्मेंस, कंडेंसर की हालत और केबिन में हवा के बहाव पर भी ध्यान देना चाहिए. दूसरे शब्दों में, ट्रैफ़िक सिग्नल की वजह से शायद यह समस्या नहीं हुई, बल्कि उसने इस समस्या को सामने ला दिया.

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