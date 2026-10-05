ज़्यादा गर्मी और कड़ाके की ठंड में इलेक्ट्रिक कारों की ड्राइविंग रेंज क्यों कम हो जाती है?
- गर्मी में बैटरी को ठंडा रहने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है
- ठंड से बैटरी धीमी हो जाती है और ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है
- कैबिन को ठंडा या गर्म करने से गाड़ी की रेंज और कम हो सकती है
इलेक्ट्रिक कार में बैटरी का इस्तेमाल सिर्फ़ पहियों को घुमाने के लिए ही नहीं होता है. बैटरी का तापमान भी सही रेंज में रहना ज़रूरी है. मॉडर्न EV में थर्मल-मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जो ज़रूरत पड़ने पर बैटरी को गर्म या ठंडा रखते हैं, और इसके लिए ज़रूरी एनर्जी उसी बैटरी से आती है जो कार को चलाती है.
यह भी पढ़ें: ₹8 लाख से कम में रोज़ाना ऑफिस आने-जाने के लिए ये 8 कारें, Wagon R से Punch तक
यही वजह है कि एक ही EV मौसम के हिसाब से – जैसे हल्के मौसम वाले दिन, चिलचिलाती गर्मी की दोपहर या कड़ाके की ठंड वाली सुबह – अलग-अलग असल रेंज दे सकती है. भारतीय ड्राइवरों के लिए भीषण गर्मी एक आम समस्या है, जबकि कड़ाके की ठंड मुख्य रूप से लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और ऊँचाई वाले या उत्तरी इलाकों में ही देखने को मिलती है. लेकिन ये दोनों स्थितियाँ EV पर अलग-अलग तरह से असर डालती हैं.
बहुत ज़्यादा गर्मी में EV का क्या होता है?
बहुत अधिक गर्मी EV पर दो मुख्य प्रभाव डालती है: बैटरी को अधिक तापीय लचीलेपन की बर्बादी होती है और केबिन को अधिक ठंडा करने की.
- बैटरी को कूलिंग की जरूरत पड़ सकती है: तापमान बढ़ने पर EV बैटरी को सही तापमान सीमा में रखने के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकती है. यह ऊर्जा ड्राइविंग के लिए उपलब्ध नहीं होती, इसलिए रेंज कम हो सकती है.
- गर्मी लंबे समय में बैटरी को प्रभावित कर सकती है: लगातार ज्यादा तापमान बैटरी की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है. इसलिए भारत जैसे गर्म मौसम वाले देशों में तापमान मैनेजमेंट खास तौर पर जरूरी है.
- AC से ऊर्जा की खपत बढ़ती है: पेट्रोल या डीजल इंजन के विपरीत EV में कैबिन को गर्म करने के लिए इंजन की बेकार गर्मी उपलब्ध नहीं होती. इसका क्लाइमेट-कंट्रोल सिस्टम बैटरी से बिजली लेता है.
- शहर में ड्राइविंग से असर ज्यादा दिख सकता है: बार-बार रुकने, कम स्पीड और लगातार AC चलाने से प्रति किलोमीटर ऊर्जा की खपत बढ़ सकती है.
- नतीजा: वास्तविक रेंज कम हो सकती है: गर्म भारतीय शहर में लगातार AC के साथ चलने वाली EV, सामान्य मौसम की तुलना में प्रति किलोमीटर ज्यादा ऊर्जा इस्तेमाल कर सकती है.
क्या ठंडे मौसम में EV की रेंज ज़्यादा कम हो जाती है?
आमतौर पर हाँ, और बहुत ज़्यादा ठंड का इस पर काफ़ी असर पड़ सकता है. बहुत कम तापमान पर लिथियम-आयन बैटरी उतनी अच्छी तरह काम नहीं करतीं. इससे बैटरी की काम की एनर्जी देने की क्षमता पर असर पड़ता है, और साथ ही बैटरी को गर्म करने के लिए कार को अतिरिक्त एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ सकती है.
पेट्रोल या डीज़ल इंजन चलने के दौरान काफ़ी ज़्यादा बेकार गर्मी पैदा करते हैं. EV में इंजन से गर्मी पैदा करने वाला ऐसा कोई सोर्स नहीं होता, इसलिए केबिन को गर्म करने के लिए अतिरिक्त बिजली की ज़रूरत होती है. कंट्रोल किए गए टेस्ट की स्थितियों में, ठंडे तापमान में गाड़ियों की फ़्यूल इकॉनमी लगभग 40% तक कम हो सकती है. असल नतीजे गाड़ी, तापमान और गाड़ी चलाने की स्थितियों के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं.
इसका मतलब यह नहीं है कि हर EV की रेंज हर सर्दी में 40% कम हो जाएगी. इससे पता चलता है कि मौसम के सामान्य तापमान में बदलाव की तुलना में बहुत ज़्यादा ठंड का असर कितना ज़्यादा हो सकता है.
गर्मी की तपिश बनाम सर्दी की ठंड: कौन ज़्यादा बुरा है?
हर इलेक्ट्रिक कार के लिए कोई एक तय प्रतिशत लागू नहीं होता. बैटरी की केमिस्ट्री, थर्मल-मैनेजमेंट सिस्टम, गाड़ी का साइज़, ड्राइविंग की स्पीड, AC या हीटिंग का इस्तेमाल, टायर का प्रेशर और बाहर का तापमान - ये सभी बातें मायने रखती हैं.
हालांकि, भारत में EV के मालिक के लिए व्यावहारिक तुलना कुछ इस तरह दिखती है:
|स्थिति
|क्या होता है
|रेंज कम
|अत्यधिक गर्मी
|बैटरी को ठंडा करने की ज़रूरत है
|बैटरी थर्मल मैनेजमेंट + AC
सामान्य गर्मी
|हल्के मौसम की तुलना में ज़्यादा ठंडक
|मुख्य रूप से केबिन एसी
|हल्का मौसम
|बैटरी अपनी पसंदीदा स्थितियों के ज़्यादा करीब काम करती है
|आमतौर पर क्लाइमेट-कंट्रोल की ज़रूरत कम होती है
|कड़ाके की ठंड
|बैटरी का प्रदर्शन कम हो जाता है और उसे गर्म करने की आवश्यकता पड़ सकती है
|बैटरी हीटिंग + केबिन हीटिंग
क्या गर्मी का मौसम EV बैटरी को हमेशा के लिए खराब कर देता है?
सिर्फ़ इसलिए नहीं कि आपने गर्मी के दिनों में कार चलाई. मॉडर्न EVs में बैटरी का तापमान कंट्रोल करने के लिए बैटरी-मैनेजमेंट और थर्मल-मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं.
हालांकि, लंबे समय तक ज़्यादा तापमान रहने से बैटरी की उम्र तेज़ी से कम हो सकती है. नीति आयोग ने ज़्यादा तापमान को उन वजहों में से एक माना है जिनसे बैटरी की क्वालिटी तेज़ी से गिर सकती है. यह रेंज में होने वाली अस्थायी कमी से अलग बात है.
आज रेंज कम होने का मतलब यह नहीं है कि बैटरी की क्षमता हमेशा के लिए कम हो गई है. अगर कार बैटरी या केबिन को ठंडा रखने के लिए ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करती है, तो हालात बेहतर होने पर रेंज वापस आ सकती है.
भारतीय गर्मियों में आप EV की रेंज को कैसे बचा सकते हैं?
आप मौसम को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप यह कम कर सकते हैं कि मौसम का सामना करने में कार कितनी एनर्जी खर्च करती है.
- जब संभव हो, EV को छांव या कवर्ड पार्किंग में पार्क करें। इससे कार और केबिन सीधे धूप से बचे रहते हैं और शुरुआत में उन्हें ठंडा करने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है.
- अगर आपकी EV में यह सुविधा है, तो प्लग-इन रहते हुए केबिन को पहले से ठंडा कर लें। इससे ड्राइविंग शुरू करने के बाद बहुत गर्म केबिन को ठंडा करने के लिए बैटरी से ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं होती.
- डिस्प्ले पर दिखने वाली रेंज को तय आंकड़ा न मानें। अनुमानित रेंज हाल की ड्राइविंग कंडीशन और ऊर्जा खपत के आधार पर बदल सकती है
और गर्मी के मौसम में हाईवे पर लंबी यात्रा पर निकलने से पहले, सामान्य मौसम की तुलना में थोड़ी ज़्यादा चार्जिंग मार्जिन रखें.
भारत में सर्दियों का मौसम कैसा होता है?
ज़्यादातर भारतीय EV मालिकों के लिए, सर्दियों में रेंज कम होने की समस्या उतनी गंभीर नहीं होगी जितनी कनाडा या उत्तरी यूरोप के कुछ हिस्सों जैसी बहुत ज़्यादा ठंड वाली जगहों पर होती है. लेकिन ज़्यादा ऊंचाई वाले और बहुत ठंडे इलाकों में स्थिति बदल जाती है.
अगर आपकी EV में बैटरी प्री-कंडीशनिंग की सुविधा है, तो गाड़ी चलाने से पहले बैटरी को गर्म करने से ठंडे मौसम में उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है. इसलिए, जब भी मुमकिन हो, आप अपनी कार को चार्जर से कनेक्ट रहने के दौरान ही प्री-कंडीशन करने की कोशिश कर सकते हैं. यह इसलिए भी बहुत काम का है क्योंकि गाड़ी चलाने के बाद बैटरी से पूरी एनर्जी खर्च करने के बजाय, आप कार को तैयार करने के लिए बाहरी बिजली का इस्तेमाल कर रहे होते हैं.
इसका आपकी EV की रेंज पर क्या असर होगा?
गर्मी या सर्दी आने से कोई EV अचानक कम कुशल नहीं हो जाती. बहुत ज़्यादा तापमान के कारण बैटरी और क्लाइमेट-कंट्रोल सिस्टम को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे गाड़ी को चलाने के लिए कम ऊर्जा बचती है.
भारत के मौसम में, ज़्यादातर मालिकों के लिए गर्मियों की तेज़ गर्मी रोज़ाना की एक बड़ी चिंता होती है. बहुत ठंडे उत्तरी और ऊँचे इलाकों में, सर्दियों का असर ज़्यादा हो सकता है. ज़रूरी बात यह है कि जब किसी बहुत गर्म या ठंडे दिन आपकी रेंज कम हो जाए, तो घबराएँ नहीं। रेंज में थोड़ी देर के लिए कमी आना सामान्य है; लेकिन बार-बार या बहुत ज़्यादा कमी होने पर ध्यान देने की ज़रूरत है.
EV के मालिक होने के नाते, सबसे समझदारी भरी आदत आसान है: हालात पर नज़र रखें, थोड़ी रेंज बफ़र के साथ प्लान बनाएं और कार के थर्मल-मैनेजमेंट सिस्टम को अपना काम करने दें.
संबंधित समाचार
लोकप्रिय मॉडल
- महिंद्रा
एक्सयूवी 3XOएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.79 - 15.04 लाख
- महिंद्रा
स्कॉर्पियो क्लासिकएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.37 - 17.4 लाख
- महिंद्रा
स्कॉर्पियो-Nएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.69 - 25.49 लाख
- महिंद्रा
बोलेरो पिक-अपएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.28 - 13.18 लाख
- महिंद्रा
बोलेरो नियोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 8.99 - 10.79 लाख
- महिंद्रा
बोलेरोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 8.49 - 9.99 लाख
- महिंद्रा
एक्सयूवी700एक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.66 - 23.71 लाख
- महिंद्रा
XUV400एक्स-शोरूम प्राइस₹ 16.74 - 19.39 लाख
- महिंद्रा
बोलेरो नियो प्लसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11 - 12 लाख
- महिंद्रा
बोलेरो बिग पिक-अपएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.87 - 10.17 लाख
- महिंद्रा
बोलेरो कैंपरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.98 - 10.63 लाख
- महिंद्रा
मराज़ोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 14.06 - 16.38 लाख
- महिंद्रा
थारएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.32 - 18.99 लाख
- महिंद्रा
थार रॉक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.52 - 23.53 लाख
- महिंद्रा
एक्सईवी 9ईएक्स-शोरूम प्राइस₹ 21.9 - 30.5 लाख
- महिंद्रा
एक्सईवी 9एसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 20.65 - 30.9 लाख
- महिंद्रा
बी 6इएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.45 - 27.7 लाख
- महिंद्रा
एक्सयूवी 3एक्सओ ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.89 - 14.96 लाख
- महिंद्रा
एक्सयूवी 7XOएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.99 - 24.92 लाख
नई कारें
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
- टोयोटा
हाइलक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 31.99 - 36.89 Lakh
- होंडा
जे़डआर-वीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 47.99 Lakh
- मारुति सुजुकी
ब्रेज़ाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.4 - 13.71 Lakh
आने वाली कारें
- मर्सिडीज़-मेबैक New S-Classएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.7 - 2.9 करोड़लॉन्च की तारीख: 2026-10-05
- होंडा New Elevateएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 16 - 21 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-06
- स्कोडा New Slaviaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-06
- ह्युंडई Bayonएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-12
- वॉल्वो ES90 इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.1 करोड़लॉन्च की तारीख: 2026-10-12
- वॉल्वो EX90एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.2 - 1.5 करोड़लॉन्च की तारीख: 2026-10-12
- ऑडी New Q3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-15
- रेनो न्यू डस्टरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-17
- इसुज़ू डी-मैक्स ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 22 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-17
- जेएसडब्ल्यू मोटर्स जेटौर T2एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-18
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- अप्रिलिया SXR GT 125 और 175 भारत में हुई लॉन्च, शुरुआती कीमत रु.1.10 लाखअप्रिलिया ने भारत में दो नए अर्बन टूरर स्कूटर लॉन्च किए हैं, जिनमें इस सेगमेंट का सबसे बड़ा इंजन और बड़े 14-इंच के पहिए दिए गए हैं.1 मिनट पढ़ें
- एम्पीयर नेक्सस EX+ रु.1.30 लाख में हुई लॉन्च, मिली ज़्यादा ताकतवर मोटरएम्पीयर ने नेक्सन EX+ इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, जिसमें ज़्यादा ताकतवर 5kW मोटर, IP65-रेटेड चार्जर और ऑप्शनल कनेक्टेड टेक्नोलॉजी पैकेज दिया गया है.1 मिनट पढ़ें
- होंडा XR 300L और XR 300 रैली भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.1.83 लाख से शुरूदोनों मोटरसाइकिलों की बुकिंग अब शुरू हो गई है.1 मिनट पढ़ें
- ज़्यादा गर्मी और कड़ाके की ठंड में इलेक्ट्रिक कारों की ड्राइविंग रेंज क्यों कम हो जाती है?आपकी EV की रेंज, बैटरी की सेहत खराब हुए बिना भी, रातों-रात कम हो सकती है. कभी-कभी मौसम की वजह से ही हर किलोमीटर का खर्च बढ़ जाता है.1 मिनट पढ़ें
- सीएनजी स्पेशल: 2026 में फ़ैक्टरी-फ़िटेड CNG बनाम आफ्टरमार्केट कन्वर्ज़न किटफ़ैक्ट्री-फ़िटेड CNG कार में शुरू से ही लगी होती है, जबकि आफ्टरमार्केट किट से पहले से मौजूद पेट्रोल कार को CNG में बदला जाता है1 मिनट पढ़ें
- ₹8 लाख से कम में रोज़ाना ऑफिस आने-जाने के लिए ये 8 कारें, Wagon R से Punch तकबेहद कुशल हैचबैक से लेकर काम की माइक्रो-SUV तक, यहाँ 2026 में उपलब्ध शहर के लिए बेहतरीन आठ कारें हैं, जिनकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत रु.8.00 लाख से काफी कम है.1 मिनट पढ़ें
- महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने राज्य के बाहर की गाड़ियों की जांच के लिए 13 दिन के अभियान की घोषणा कीबिना परमिट या एक्सपायर हो चुके परमिट वाले दूसरे राज्यों के वाहनों पर भारी जुर्माना लग सकता है, उन्हें तुरंत ज़ब्त किया जा सकता है और उनका अनिवार्य रूप से दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ सकता है.1 मिनट पढ़ें
- होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट कल होगी लॉन्च, जानें क्या उम्मीद करेंहोंडा एलिवेट एक ऐसी गाड़ी है जिसका नया रूप देखने का लंबे समय से इंतज़ार था, और इसका नया वर्जन (फेसलिफ़्ट) कल लॉन्च होने वाला है. आइए देखते हैं कि इस अपडेटेड SUV से क्या उम्मीद की जा सकती है.1 मिनट पढ़ें
- शम्स रजा नकवी | Oct 5, 2026किआ सोरेंटो रिव्यू: क्या ज्यादा बड़ी SUV ज्यादा बेहतर है?किआ सोरेंटो सही समय पर हमारे बाज़ार में आ गई है. लेकिन क्या इसमें बाज़ार में धूम मचाने की काबिलियत है?1 मिनट पढ़ें
- Shams Raza Naqvi | Oct 5, 2026किआ सोरेंटो रिव्यू: क्या ज्यादा बड़ी SUV ज्यादा बेहतर है?किआ सोरेंटो सही समय पर हमारे बाज़ार में आ गई है. लेकिन क्या इसमें बाज़ार में धूम मचाने की काबिलियत है?1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | Sep 8, 2026नई मारुति सुजुकी बलेनो रिव्यू: 3-सिलेंडर इंजन में कितना दम?नई बलेनो में इंजन बदला है, लेकिन क्या यह बदलाव इसे पहले से बेहतर बनाता है?6 मिनट पढ़े
- Rishabh Parmar | Sep 7, 2026सिंपल वेव का रिव्यू: ज़्यादा स्पेस, तेज़ रफ़्तार और आरामदायकसिंपल वेव, फ़ैमिली EV स्कूटर सेगमेंट के नियम बदलने के लिए आ गया है. हम यह पता लगाने के लिए इसे चलाकर देख रहे हैं कि क्या यह बाज़ार में धूम मचा पाएगा या नहीं!1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | Sep 1, 2026वॉल्वो EX90 रिव्यू: बड़ी, लग्जरी और बेहद तेजवोल्वो EX90 को राजस्थान की सड़कों पर परखा. 450 bhp, 670 Nm और 5.5 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार के साथ क्या यह भारत की सबसे खास लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी है?1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | Aug 19, 2026बीएमडब्ल्यू X1 लॉन्ग व्हीलबेस रिव्यू - ज्यादा जगह, ज्यादा पावर, ज्यादा फीचर्सबीएमडब्लू ने अपनी एंट्री लेवल एसयूवी एक्स1 को अब बनाया है ज्यादा आरामदायक, ज्यादा दमदार और ज्यादा फीचर से भरपूर. लॉन्ग व्हीलबेस के साथ इसमें मिली है ज्यादा जगह, ज्यादा पावर और बेहतर तकनीक.7 मिनट पढ़े