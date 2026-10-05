ज़्यादा गर्मी और कड़ाके की ठंड में इलेक्ट्रिक कारों की ड्राइविंग रेंज क्यों कम हो जाती है?

इलेक्ट्रिक कार में बैटरी का इस्तेमाल सिर्फ़ पहियों को घुमाने के लिए ही नहीं होता है. बैटरी का तापमान भी सही रेंज में रहना ज़रूरी है. मॉडर्न EV में थर्मल-मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जो ज़रूरत पड़ने पर बैटरी को गर्म या ठंडा रखते हैं, और इसके लिए ज़रूरी एनर्जी उसी बैटरी से आती है जो कार को चलाती है.

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यही वजह है कि एक ही EV मौसम के हिसाब से – जैसे हल्के मौसम वाले दिन, चिलचिलाती गर्मी की दोपहर या कड़ाके की ठंड वाली सुबह – अलग-अलग असल रेंज दे सकती है. भारतीय ड्राइवरों के लिए भीषण गर्मी एक आम समस्या है, जबकि कड़ाके की ठंड मुख्य रूप से लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और ऊँचाई वाले या उत्तरी इलाकों में ही देखने को मिलती है. लेकिन ये दोनों स्थितियाँ EV पर अलग-अलग तरह से असर डालती हैं.

बहुत ज़्यादा गर्मी में EV का क्या होता है?

बहुत अधिक गर्मी EV पर दो मुख्य प्रभाव डालती है: बैटरी को अधिक तापीय लचीलेपन की बर्बादी होती है और केबिन को अधिक ठंडा करने की.

बैटरी को कूलिंग की जरूरत पड़ सकती है: तापमान बढ़ने पर EV बैटरी को सही तापमान सीमा में रखने के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकती है. यह ऊर्जा ड्राइविंग के लिए उपलब्ध नहीं होती, इसलिए रेंज कम हो सकती है.

तापमान बढ़ने पर EV बैटरी को सही तापमान सीमा में रखने के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकती है. यह ऊर्जा ड्राइविंग के लिए उपलब्ध नहीं होती, इसलिए रेंज कम हो सकती है. गर्मी लंबे समय में बैटरी को प्रभावित कर सकती है: लगातार ज्यादा तापमान बैटरी की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है. इसलिए भारत जैसे गर्म मौसम वाले देशों में तापमान मैनेजमेंट खास तौर पर जरूरी है.

लगातार ज्यादा तापमान बैटरी की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है. इसलिए भारत जैसे गर्म मौसम वाले देशों में तापमान मैनेजमेंट खास तौर पर जरूरी है. AC से ऊर्जा की खपत बढ़ती है: पेट्रोल या डीजल इंजन के विपरीत EV में कैबिन को गर्म करने के लिए इंजन की बेकार गर्मी उपलब्ध नहीं होती. इसका क्लाइमेट-कंट्रोल सिस्टम बैटरी से बिजली लेता है.

पेट्रोल या डीजल इंजन के विपरीत EV में कैबिन को गर्म करने के लिए इंजन की बेकार गर्मी उपलब्ध नहीं होती. इसका क्लाइमेट-कंट्रोल सिस्टम बैटरी से बिजली लेता है. शहर में ड्राइविंग से असर ज्यादा दिख सकता है: बार-बार रुकने, कम स्पीड और लगातार AC चलाने से प्रति किलोमीटर ऊर्जा की खपत बढ़ सकती है.

बार-बार रुकने, कम स्पीड और लगातार AC चलाने से प्रति किलोमीटर ऊर्जा की खपत बढ़ सकती है. नतीजा: वास्तविक रेंज कम हो सकती है: गर्म भारतीय शहर में लगातार AC के साथ चलने वाली EV, सामान्य मौसम की तुलना में प्रति किलोमीटर ज्यादा ऊर्जा इस्तेमाल कर सकती है.

क्या ठंडे मौसम में EV की रेंज ज़्यादा कम हो जाती है?

आमतौर पर हाँ, और बहुत ज़्यादा ठंड का इस पर काफ़ी असर पड़ सकता है. बहुत कम तापमान पर लिथियम-आयन बैटरी उतनी अच्छी तरह काम नहीं करतीं. इससे बैटरी की काम की एनर्जी देने की क्षमता पर असर पड़ता है, और साथ ही बैटरी को गर्म करने के लिए कार को अतिरिक्त एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ सकती है.

पेट्रोल या डीज़ल इंजन चलने के दौरान काफ़ी ज़्यादा बेकार गर्मी पैदा करते हैं. EV में इंजन से गर्मी पैदा करने वाला ऐसा कोई सोर्स नहीं होता, इसलिए केबिन को गर्म करने के लिए अतिरिक्त बिजली की ज़रूरत होती है. कंट्रोल किए गए टेस्ट की स्थितियों में, ठंडे तापमान में गाड़ियों की फ़्यूल इकॉनमी लगभग 40% तक कम हो सकती है. असल नतीजे गाड़ी, तापमान और गाड़ी चलाने की स्थितियों के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं.

इसका मतलब यह नहीं है कि हर EV की रेंज हर सर्दी में 40% कम हो जाएगी. इससे पता चलता है कि मौसम के सामान्य तापमान में बदलाव की तुलना में बहुत ज़्यादा ठंड का असर कितना ज़्यादा हो सकता है.

गर्मी की तपिश बनाम सर्दी की ठंड: कौन ज़्यादा बुरा है?

हर इलेक्ट्रिक कार के लिए कोई एक तय प्रतिशत लागू नहीं होता. बैटरी की केमिस्ट्री, थर्मल-मैनेजमेंट सिस्टम, गाड़ी का साइज़, ड्राइविंग की स्पीड, AC या हीटिंग का इस्तेमाल, टायर का प्रेशर और बाहर का तापमान - ये सभी बातें मायने रखती हैं.

हालांकि, भारत में EV के मालिक के लिए व्यावहारिक तुलना कुछ इस तरह दिखती है:

स्थिति क्या होता है रेंज कम अत्यधिक गर्मी बैटरी को ठंडा करने की ज़रूरत है बैटरी थर्मल मैनेजमेंट + AC

सामान्य गर्मी हल्के मौसम की तुलना में ज़्यादा ठंडक मुख्य रूप से केबिन एसी हल्का मौसम बैटरी अपनी पसंदीदा स्थितियों के ज़्यादा करीब काम करती है आमतौर पर क्लाइमेट-कंट्रोल की ज़रूरत कम होती है कड़ाके की ठंड बैटरी का प्रदर्शन कम हो जाता है और उसे गर्म करने की आवश्यकता पड़ सकती है बैटरी हीटिंग + केबिन हीटिंग

क्या गर्मी का मौसम EV बैटरी को हमेशा के लिए खराब कर देता है?

सिर्फ़ इसलिए नहीं कि आपने गर्मी के दिनों में कार चलाई. मॉडर्न EVs में बैटरी का तापमान कंट्रोल करने के लिए बैटरी-मैनेजमेंट और थर्मल-मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं.

हालांकि, लंबे समय तक ज़्यादा तापमान रहने से बैटरी की उम्र तेज़ी से कम हो सकती है. नीति आयोग ने ज़्यादा तापमान को उन वजहों में से एक माना है जिनसे बैटरी की क्वालिटी तेज़ी से गिर सकती है. यह रेंज में होने वाली अस्थायी कमी से अलग बात है.

आज रेंज कम होने का मतलब यह नहीं है कि बैटरी की क्षमता हमेशा के लिए कम हो गई है. अगर कार बैटरी या केबिन को ठंडा रखने के लिए ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करती है, तो हालात बेहतर होने पर रेंज वापस आ सकती है.

भारतीय गर्मियों में आप EV की रेंज को कैसे बचा सकते हैं?

आप मौसम को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप यह कम कर सकते हैं कि मौसम का सामना करने में कार कितनी एनर्जी खर्च करती है.

जब संभव हो, EV को छांव या कवर्ड पार्किंग में पार्क करें। इससे कार और केबिन सीधे धूप से बचे रहते हैं और शुरुआत में उन्हें ठंडा करने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है.

इससे कार और केबिन सीधे धूप से बचे रहते हैं और शुरुआत में उन्हें ठंडा करने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है. अगर आपकी EV में यह सुविधा है, तो प्लग-इन रहते हुए केबिन को पहले से ठंडा कर लें। इससे ड्राइविंग शुरू करने के बाद बहुत गर्म केबिन को ठंडा करने के लिए बैटरी से ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं होती.

इससे ड्राइविंग शुरू करने के बाद बहुत गर्म केबिन को ठंडा करने के लिए बैटरी से ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं होती. डिस्प्ले पर दिखने वाली रेंज को तय आंकड़ा न मानें। अनुमानित रेंज हाल की ड्राइविंग कंडीशन और ऊर्जा खपत के आधार पर बदल सकती है



और गर्मी के मौसम में हाईवे पर लंबी यात्रा पर निकलने से पहले, सामान्य मौसम की तुलना में थोड़ी ज़्यादा चार्जिंग मार्जिन रखें.

भारत में सर्दियों का मौसम कैसा होता है?

ज़्यादातर भारतीय EV मालिकों के लिए, सर्दियों में रेंज कम होने की समस्या उतनी गंभीर नहीं होगी जितनी कनाडा या उत्तरी यूरोप के कुछ हिस्सों जैसी बहुत ज़्यादा ठंड वाली जगहों पर होती है. लेकिन ज़्यादा ऊंचाई वाले और बहुत ठंडे इलाकों में स्थिति बदल जाती है.

अगर आपकी EV में बैटरी प्री-कंडीशनिंग की सुविधा है, तो गाड़ी चलाने से पहले बैटरी को गर्म करने से ठंडे मौसम में उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है. इसलिए, जब भी मुमकिन हो, आप अपनी कार को चार्जर से कनेक्ट रहने के दौरान ही प्री-कंडीशन करने की कोशिश कर सकते हैं. यह इसलिए भी बहुत काम का है क्योंकि गाड़ी चलाने के बाद बैटरी से पूरी एनर्जी खर्च करने के बजाय, आप कार को तैयार करने के लिए बाहरी बिजली का इस्तेमाल कर रहे होते हैं.

इसका आपकी EV की रेंज पर क्या असर होगा?

गर्मी या सर्दी आने से कोई EV अचानक कम कुशल नहीं हो जाती. बहुत ज़्यादा तापमान के कारण बैटरी और क्लाइमेट-कंट्रोल सिस्टम को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे गाड़ी को चलाने के लिए कम ऊर्जा बचती है.

भारत के मौसम में, ज़्यादातर मालिकों के लिए गर्मियों की तेज़ गर्मी रोज़ाना की एक बड़ी चिंता होती है. बहुत ठंडे उत्तरी और ऊँचे इलाकों में, सर्दियों का असर ज़्यादा हो सकता है. ज़रूरी बात यह है कि जब किसी बहुत गर्म या ठंडे दिन आपकी रेंज कम हो जाए, तो घबराएँ नहीं। रेंज में थोड़ी देर के लिए कमी आना सामान्य है; लेकिन बार-बार या बहुत ज़्यादा कमी होने पर ध्यान देने की ज़रूरत है.

EV के मालिक होने के नाते, सबसे समझदारी भरी आदत आसान है: हालात पर नज़र रखें, थोड़ी रेंज बफ़र के साथ प्लान बनाएं और कार के थर्मल-मैनेजमेंट सिस्टम को अपना काम करने दें.