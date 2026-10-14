आपकी कार का माइलेज अचानक क्यों कम हो गया है? जाँचने के लिए 6 आम कारण

ट्रैफ़िक, गाड़ी चलाने के तरीके, एयर-कंडीशनिंग के इस्तेमाल और यहाँ तक कि आप किस तरह की सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं, इन सब चीज़ों से कार का माइलेज बदल सकता है. लेकिन अगर आपकी कार अचानक सामान्य से बहुत कम माइलेज देने लगे, तो फ़्यूल को दोष देने से पहले किसी आसान समस्या की जाँच कर लेना चाहिए.

कार की माइलेज अचानक कम होने के कई कारण आसानी से पता चल जाते हैं. टायर का कम प्रेशर, गंदे फ़िल्टर, घिसे हुए स्पार्क प्लग और ठीक से न छूटने वाले ब्रेक - इन सभी वजहों से इंजन पर ज़्यादा ज़ोर पड़ता है. यहाँ कार की माइलेज अचानक कम होने के छह कारण बताए गए हैं, जिनकी जाँच करना ज़रूरी है.

1. टायर का कम प्रेशर

जब आपकी कार कम माइलेज देने लगे, तो सबसे आसान चीज़ों में से एक है टायर का प्रेशर चेक करना. कम हवा वाले टायर में रोलिंग रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिसका मतलब है कि कार को चलाने के लिए इंजन को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है.

आप यह भी देख सकते हैं कि स्टीयरिंग भारी लग रहा है या एक्सीलरेटर से पैर हटाने पर कार उतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ रही है. चारों टायरों को तब चेक करें जब वे ठंडे हों और उनमें हवा का प्रेशर उतना ही रखें जितना कंपनी ने बताया है। टायर की साइडवॉल पर लिखे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर को टारगेट न मानें. अगर आपने हाल ही में टायर का प्रेशर चेक नहीं किया है, तो किसी बड़ी समस्या को खोजने से पहले यहीं से शुरुआत करें.

2. गंदा एयर फ़िल्टर

इंजन को ठीक से फ़्यूल जलाने के लिए हवा की लगातार सप्लाई की ज़रूरत होती है। एयर फ़िल्टर इंजन तक हवा पहुँचने से पहले धूल और गंदगी को रोक लेता है, लेकिन समय के साथ यह जाम हो सकता है, खासकर अगर आप अक्सर धूल वाली जगहों पर गाड़ी चलाते हैं.

बुरी तरह से चोक हुआ फ़िल्टर इंजन की सांस लेने की क्षमता पर असर डाल सकता है और एक्सीलरेट करने पर कार को सुस्त भी बना सकता है. अगर आपको परफ़ॉर्मेंस में कमी और माइलेज कम मिलने जैसी बातें दिखें, तो अगली सर्विस के दौरान एयर फ़िल्टर ज़रूर चेक करवाएं. फ़्यूल इकॉनमी में अचानक आई कमी के कारणों का पता लगाने के लिए यह सबसे आसान चीज़ों में से एक है.

3. घिसे हुए या खराब स्पार्क प्लग

समय के साथ स्पार्क प्लग घिस जाते हैं, और गंदगी या जमाव भी उनके काम करने के तरीके पर असर डाल सकते हैं. ऐसा होने पर, इंजन उतनी आसानी से नहीं चल पाता और ईंधन की खपत बढ़ सकती है.

हो सकता है कि आपको गाड़ी स्टार्ट रहने पर इंजन के ठीक से न चलने (रफ़ आइडल), स्पीड बढ़ाने में थोड़ी हिचकिचाहट या कमज़ोर परफ़ॉर्मेंस के साथ-साथ माइलेज कम होने का अनुभव हो. अगर आपको ये लक्षण दिखें, तो स्पार्क प्लग की जाँच करवाएँ. इन्हें बदलने का समय कार पर निर्भर करता है, इसलिए ओनर मैनुअल में दिए गए सर्विस शेड्यूल का पालन करें.

4. ऐसा ब्रेक जो ठीक से रिलीज़ नहीं हो रहा है

कभी-कभी पैडल छोड़ने के बाद भी ब्रेक थोड़ा लगा रह सकता है. इससे रुकावट पैदा होती है और कार को आगे बढ़ाने के लिए इंजन को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है.

अगर ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहा है (यानी 'ड्रैग' कर रहा है), तो कार भारी या धीमी लग सकती है और हो सकता है कि वह एक तरफ खिंचती हुई महसूस हो. गाड़ी चलाने के बाद अगर जलने की गंध आए या कोई एक पहिया बाकी पहियों की तुलना में बहुत ज़्यादा गर्म लगे, तो यह भी एक संकेत हो सकता है. अगर आपको ऐसे लक्षण दिखें, तो समस्या के साथ गाड़ी चलाते रहने के बजाय ब्रेक की जाँच करवाएँ.

5. कूलिंग सिस्टम या टेम्परेचर सेंसर की समस्या

अच्छी तरह से काम करने के लिए आपके इंजन को अपने सामान्य ऑपरेटिंग तापमान तक पहुँचना ज़रूरी है. अगर थर्मोस्टेट खुला ही रह जाता है या इंजन कूलेंट तापमान सेंसर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो इंजन मैनेजमेंट सिस्टम को तापमान की सही जानकारी नहीं मिल पाएगी.

एक संकेत यह है कि इंजन को गर्म होने में सामान्य से ज़्यादा समय लगता है. तापमान गेज भी सामान्य से कम रह सकता है या हमेशा की तरह काम नहीं करेगा. अगर केबिन हीटर को भी गर्म हवा देने में ज़्यादा समय लग रहा है, तो कूलिंग सिस्टम की जाँच कर लेनी चाहिए.

कार की माइलेज में अचानक कमी आने की एक कम स्पष्ट वजह खराब टेम्परेचर सेंसर हो सकती है, इसलिए अगर आसान जाँच-पड़ताल से समस्या का पता न चले, तो इसकी जाँच करना सही रहेगा.

6. गाड़ी को बहुत ज़्यादा देर तक स्टार्ट छोड़कर खड़े रहना और छोटी-छोटी यात्राएँ करना

कभी-कभी कार में कोई खराबी नहीं होती है. आपके गाड़ी चलाने के तरीके का डैशबोर्ड पर दिखने वाले माइलेज पर बड़ा असर पड़ सकता है. गाड़ी पार्क करते समय AC चालू रखकर इंजन को चालू छोड़ने से बिना कोई किलोमीटर चले ही ईंधन खर्च होता है.

बार-बार छोटी दूरी तक गाड़ी चलाने से भी माइलेज पर असर पड़ सकता है क्योंकि इंजन को गर्म होने में ज़्यादा समय लगता है, जबकि ज़्यादा ट्रैफ़िक में बार-बार रुकने और चलने (स्टॉप-एंड-गो) से ज़्यादा एक्सिलरेशन और ब्रेकिंग करनी पड़ती है. अगर आपकी रोज़मर्रा की दिनचर्या में हाल ही में ट्रैफ़िक, छोटी यात्राएँ या गाड़ी को लंबे समय तक स्टार्ट छोड़कर खड़े रहने (आइडलिंग) जैसी चीज़ें शामिल हुई हैं, तो हो सकता है कि इसी वजह से आपकी कार अचानक कम माइलेज दे रही हो.

तुरंत अमल में लाने लायक खास बातें

अगर आपकी कार अचानक कम माइलेज देने लगे, तो सबसे पहले आप किन चीज़ों की जाँच कर सकते हैं, इसका एक छोटा सा सारांश यहाँ दिया गया है.

क्या जाँचें किसकी तलाश है क्या करें टायरों में हवा टायर में हवा कम लग रही है या स्टीयरिंग भारी लग रहा है। ओनर मैनुअल के अनुसार प्रेशर सेट करें एयर फिल्टर गंदा या बंद फ़िल्टर इसे साफ़ करवा लें या बदलवा लें स्पार्क प्लग

इंजन का अनियमित गति से चलना, इंजन का रुक-रुक कर चलना या पिकअप में कमी जांच करें और घिस जाने पर बदल दें ब्रेक्स कार सुस्त लगती है या एक पहिया असामान्य रूप से गर्म हो जाता है ब्रेक चेक करवा लें इंजन का तापमान इंजन को गर्म होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है थर्मोस्टेट और टेम्परेचर सेंसर की जाँच करें गाड़ी चलाने का तरीका ज़्यादा देर तक इंजन चालू रखना, छोटी दूरी की यात्राएँ या भारी ट्रैफ़िक

गाड़ी को बिना वजह चालू न छोड़ें और लंबी यात्राओं में माइलेज की तुलना करें

अपनी कार का असली माइलेज कैसे चेक करें

इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर दिखने वाला माइलेज काम का तो है, लेकिन यह सिर्फ़ एक अंदाज़ा होता है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी कार का फ़्यूल माइलेज असल में कम हुआ है या नहीं, तो 'फ़ुल-टैंक-टू-फ़ुल-टैंक' कैलकुलेशन ज़्यादा सही तरीका है.

टैंक भरवाएं, ट्रिप मीटर रीसेट करें और सामान्य रूप से गाड़ी चलाएं. अगली बार जब आप टैंक भरवाएं, तो नोट करें कि आपने कितने लीटर फ़्यूल भरवाया और गाड़ी कितने किलोमीटर चली.

उदाहरण के लिए, अगर आप 400 km गाड़ी चलाते हैं और 30 लीटर फ़्यूल इस्तेमाल करते हैं, तो आपका असल माइलेज लगभग 13.3 km/l होगा. अगर आप ज़्यादा भरोसेमंद तुलना चाहते हैं, तो कुछ टैंक तक यह टेस्ट दोहराएं.

माइलेज में अचानक गिरावट की और क्या वजह हो सकती है?

अगर बेसिक जाँच से समस्या का पता नहीं चलता है, तो फ़्यूल सिस्टम, इंजन सेंसर, इग्निशन सिस्टम या किसी और मैकेनिकल हिस्से में कोई खराबी हो सकती है। 'चेक इंजन' लाइट का जलना, गाड़ी का ठीक से न चलना, पावर कम होना, अजीब गंध आना या गाड़ी स्टार्ट करने में दिक्कत होना, ये सभी गाड़ी की जाँच करवाने के अच्छे कारण हैं.

यह भी याद रखें कि बिना किसी खराबी के भी फ़्यूल इकॉनमी बदल सकती है. भारी ट्रैफ़िक, तेज़ रफ़्तार, बार-बार AC का इस्तेमाल, तेज़ी से गाड़ी बढ़ाना और रोज़ाना के रास्ते में बदलाव - इन सभी से माइलेज कम हो सकता है.

इसलिए, मरम्मत या फ़्यूल एडिटिव्स पर पैसे खर्च करने से पहले, कुछ आसान चीज़ों की जाँच करें. टायर का प्रेशर, एयर फ़िल्टर, स्पार्क प्लग, ब्रेक, इंजन का तापमान और गाड़ी चलाने का तरीका - ये छह ऐसी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिनसे माइलेज में अचानक आई कमी का कारण पता चल सकता है.