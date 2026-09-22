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पेंडिंग ट्रैफिक चालान आपकी गाड़ी बेचने में रुकावट क्यों बन सकते हैं?

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 22, 2026, 11:31 AM
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पेंडिंग ट्रैफिक चालान आपकी गाड़ी बेचने में रुकावट क्यों बन सकते हैं?
हाइलाइट्स
  • पेंडिंग ट्रैफिक चालान की वजह से RC ओनरशिप ट्रांसफर की प्रक्रिया में देरी हो सकती है
  • गाड़ी को बिक्री के लिए लिस्ट करने से पहले सेलर को सभी बकाया चालान का भुगतान कर देना चाहिए
  • खरीदार को पेमेंट करने से पहले हमेशा गाड़ी की चालान हिस्ट्री चेक कर लेनी चाहिए

पुरानी कार बेचना सिर्फ़ चाबियाँ सौंपने और पेमेंट लेने से कहीं ज़्यादा है. इसके लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) के ज़रिए ओनरशिप भी ट्रांसफर करानी पड़ती है, और यहीं पर पेंडिंग ट्रैफिक चालान मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं.

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अगर गाड़ी से जुड़े कोई ई-चालान बकाया हैं, तो उन बकाया रकम का भुगतान होने तक गाड़ी की ओनरशिप ट्रांसफर में देरी हो सकती है. इससे बिक्री धीमी हो सकती है और खरीदार व विक्रेता दोनों के लिए बेवजह की परेशानियां खड़ी हो सकती हैं. अच्छी बात यह है कि 'परिवहन सेवा' पोर्टल के ज़रिए पेंडिंग चालान चेक करना और उनका भुगतान करना अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है. गाड़ी को बिक्री के लिए रखने से पहले ही इनका निपटारा कर लेने से आखिरी समय में आने वाली अप्रत्याशित दिक्कतों से बचा जा सकता है.

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क्या आप पेंडिंग ट्रैफिक चालान वाली गाड़ी बेच सकते हैं?

आप गाड़ी बेचने के लिए सहमत हो सकते हैं और बिक्री के समझौते पर हस्ताक्षर भी कर सकते हैं. हालाँकि, मालिकाना हक का ट्रांसफर पूरा करना एक अलग बात है. ट्रांसफर की प्रक्रिया के दौरान, RTO यह जांचता है कि क्या गाड़ी से जुड़ा कोई बकाया है. अगर कोई चालान बकाया मिलता है, तो जब तक उसका भुगतान नहीं हो जाता, ट्रांसफर की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती. इसीलिए, मालिकाना हक ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ट्रैफिक चालान का बकाया चुकाने की सलाह दी जाती है.

पेंडिंग चालान गाड़ी की ओनरशिप ट्रांसफर पर असर क्यों डालते हैं?

बहुत से लोग मानते हैं कि ट्रैफ़िक चालान सिर्फ़ गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति से जुड़ा होता है. असल में, ज़्यादातर ई-चालान गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करके जारी किए जाते हैं. इसका मतलब है कि बिना चुकाया गया जुर्माना गाड़ी के आधिकारिक रिकॉर्ड से जुड़ जाता है.

जब ओनरशिप ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट की जाती है, तो RTO उस रिकॉर्ड की जांच करता है. अगर कोई बकाया राशि बाकी है, तो एप्लीकेशन को तब तक होल्ड पर रखा जा सकता है जब तक कि वह चुका न दी जाए.

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गाड़ी को लिस्ट करने से पहले सेलर्स को चालान क्यों क्लियर कर लेने चाहिए?

अपनी कार को बिक्री के लिए रखने से पहले पेंडिंग चालान क्लियर करने के कई फ़ायदे हैं.

इससे मदद मिलती है:

  • मालिकाना हक ट्रांसफर करने में देरी से बचें
  • खरीदारों का भरोसा बनाए रखें
  • बकाया जुर्माने को लेकर आखिरी समय की बातचीत से बचें
  • कागजी कार्रवाई को आसानी से पूरा करें

जब आप डील पूरी करने के लिए तैयार हों, तो एक छोटा सा बिना भरा हुआ चालान भी एक गैर-ज़रूरी रुकावट बन सकता है.

खरीदारों को हमेशा चालान हिस्ट्री क्यों देखनी चाहिए?

पुरानी कार की जांच करते समय गाड़ी के चालान का इतिहास ज़रूर देखना चाहिए. अगर गाड़ी के लिए पेमेंट करने के बाद आपको पता चलता है कि कोई चालान बकाया है, तो बकाया राशि का भुगतान होने तक ओनरशिप ट्रांसफर में देरी हो सकती है.

आखिरी पेमेंट करने से पहले, सेलर से कहें कि वे कोई भी पेंडिंग चालान क्लियर कर दें और ज़रूरत पड़ने पर पेमेंट की रसीद भी दिखाएं. जांच-पड़ताल में कुछ मिनट लगाने से बाद में होने वाली बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है.

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पेंडिंग ट्रैफ़िक चालान कैसे चेक करें


पेंडिंग चालान चेक करने में बस कुछ ही मिनट लगते हैं. आप इसे परिवहन ई-चालान पोर्टल या mParivahan ऐप के ज़रिए कर सकते हैं.

आमतौर पर आपको ज़रूरत होगी:

  • वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर
  • चेसिस नंबर (जहां जरूरी हो)
  • इंजन नंबर (कुछ सेवाओं के लिए)

पोर्टल यह दिखाएगा कि क्या गाड़ी पर कोई बकाया चालान या कोर्ट से जुड़ा मामला है.

पेंडिंग ट्रैफ़िक चालान कैसे क्लियर करें

पेमेंट की प्रक्रिया चालान के प्रकार पर निर्भर करती है.

स्टैंडर्ड ई-चालान

कैमरे या ट्रैफ़िक एनफोर्समेंट सिस्टम से जारी ज़्यादातर ट्रैफ़िक चालान का पेमेंट UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके ऑनलाइन किया जा सकता है. पेमेंट करने के बाद, रसीद डाउनलोड करें और उसे अपने रिकॉर्ड के लिए संभाल कर रखें.

अदालत द्वारा भेजे गए चालान

कुछ चालान रेगुलर ई-चालान पोर्टल के ज़रिए नहीं भरे जा सकते क्योंकि उन्हें कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है. ऐसे मामलों में, केस बंद होने से पहले आपको संबंधित वर्चुअल कोर्ट या ट्रैफ़िक अथॉरिटी के निर्देशों का पालन करना होगा.

मौके पर ही ट्रैफिक चालान

अगर चालान सीधे ट्रैफ़िक पुलिस ऑफ़िसर ने काटा है, तो पेमेंट का तरीका आपके राज्य के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है. कुछ मामलों में, रिकॉर्ड अपडेट होने से पहले आपको तय ट्रैफ़िक ऑफ़िस जाना पड़ सकता है.

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अगर आप चालान का पेमेंट कर देते हैं, लेकिन फिर भी वह 'पेंडिंग' दिखाता है, तो क्या करें?

ऐसा अक्सर होता है, जितना लोग सोचते हैं. ट्रैफ़िक चालान भरने के बाद, सरकारी सिस्टम में पेमेंट अपडेट होने में कुछ समय लग सकता है.

अगर आप अपनी गाड़ी बेचने की सोच रहे हैं, तो ओनरशिप ट्रांसफर शुरू होने का इंतज़ार करने के बजाय, कुछ दिन पहले ही पेंडिंग चालान का पेमेंट कर देना बेहतर है. पेमेंट की रसीद को तब तक सुरक्षित रखें जब तक चालान का स्टेटस 'पेड' (paid) न हो जाए.

क्या FASTag का बकाया भी बिक्री पर असर डाल सकता है?

कुछ मामलों में, हाँ. ओनरशिप ट्रांसफर पूरा होने से पहले FASTag से जुड़े बकाया या टोल से जुड़ी समस्याओं को भी सुलझाना पड़ सकता है.

अगर आप अपनी गाड़ी बेच रहे हैं, तो अपने FASTag अकाउंट को भी चेक कर लें ताकि यह पक्का हो सके कि कोई बकाया राशि तो नहीं है.

अपनी गाड़ी बेचने से पहले

अपनी गाड़ी को लिस्ट करने से पहले कुछ आसान जाँच-पड़ताल करने से उसे बेचना काफ़ी आसान हो सकता है.

  • जांचें कि कोई ट्रैफिक चालान पेंडिंग तो नहीं है
  • परिवहन पोर्टल या किसी भरोसेमंद थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म के जरिए सभी बकाया जुर्माने का भुगतान करें
  • पेमेंट की रसीद डाउनलोड करके सेव कर लें
  • जांचें कि चालान का स्टेटस अपडेट हो गया है
  • RC, इंश्योरेंस और PUC सर्टिफिकेट तैयार रखें
  • सुनिश्चित करें कि आपके FASTag अकाउंट में कोई बकाया राशि न हो

इन जाँचों को जल्दी पूरा करने से ओनरशिप ट्रांसफर करते समय होने वाली देरी से बचा जा सकता है.

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चाबियाँ सौंपने से पहले

बिक्री को अंतिम रूप देने से पहले, कुछ मिनट निकालकर यह जाँच लें कि क्या आपकी गाड़ी पर कोई ट्रैफिक चालान बकाया है. यदि कोई चालान मिलता है, तो उसका भुगतान करें और ओनरशिप ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करने से पहले सिस्टम में भुगतान के अपडेट होने का इंतज़ार करें.

पेमेंट की रसीदें संभालकर रखना भी अच्छा रहता है, क्योंकि अगर चालान का स्टेटस अपडेट होने में कुछ समय लगता है, तो ये काम आ सकती हैं. साथ ही, यह भी देख लें कि आपकी RC, इंश्योरेंस, PUC सर्टिफिकेट और FASTag अकाउंट सब ठीक-ठाक हैं.

पहले से ये छोटी-मोटी जाँच-पड़ताल करने से RTO में होने वाली देरी से बचा जा सकता है और गाड़ी की ओनरशिप ट्रांसफर का काम बहुत आसानी से हो सकता है. इससे खरीदार को भी भरोसा हो जाता है कि गाड़ी से जुड़ा कोई पेंडिंग मामला नहीं है, जिससे दोनों पक्षों के लिए बिक्री आसान हो जाती है.

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