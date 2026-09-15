भारी ट्रैफ़िक में छोटे टर्बो-पेट्रोल इंजन का माइलेज डीज़ल इंजन के मुकाबले तेज़ी से क्यों कम हो जाता है?

टर्बो-पेट्रोल माइलेज की समस्या

भारत में छोटे टर्बो-पेट्रोल इंजन तेज़ी से लोकप्रिय हो रहे हैं. इनका छोटा साइज़, कम आरपीएम पर ज़बरदस्त टॉर्क और हाईवे पर शानदार परफ़ॉर्मेंस इन्हें बड़े नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन का एक आकर्षक विकल्प बनाती है. हालाँकि, जब इन इंजनों को बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक (बंपर-टू-बंपर ट्रैफ़िक) में चलाया जाता है, तो इनकी फ़्यूल एफ़िशिएंसी काफ़ी कम हो सकती है.

इसकी वजह साफ़ है: टर्बो-पेट्रोल इंजन को कार के चलने पर हर बार ईंधन जलाना पड़ता है, और रुकी हुई हालत से बार-बार तेज़ी से आगे बढ़ने (एक्सेलरेट करने) पर इंजन पर काफ़ी ज़ोर पड़ता है. धीरे-धीरे रेंगते ट्रैफ़िक में, इंजन को शायद ही कभी अपनी सबसे अच्छी परफ़ॉर्मेंस वाली रेंज में काम करने का मौका मिल पाता है.

बार-बार गति बढ़ाने से अधिक ईंधन की खपत होती है

बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक (बंपर-टू-बंपर ट्रैफ़िक) में गाड़ी को कुछ मीटर आगे बढ़ाना, रोकना और फिर से तेज़ करना लगातार चलता रहता है. हर बार जब ड्राइवर दोबारा एक्सीलरेटर दबाता है, तो कार की जड़ता (inertia) को दूर करने के लिए इंजन को अतिरिक्त पावर पैदा करनी पड़ती है.

टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन तेज़ी से रिस्पॉन्स दे सकता है और ज़बरदस्त टॉर्क पैदा कर सकता है, लेकिन जब थ्रॉटल का बार-बार इस्तेमाल किया जाता है, तो इस परफ़ॉर्मेंस के लिए ज़्यादा फ़्यूल खर्च होता है. तेज़ी से एक्सीलरेट करने पर बूस्ट भी बन सकता है, जिससे इंजन में जाने वाली हवा की मात्रा बढ़ जाती है और ज़्यादा फ़्यूल इंजेक्ट किया जा सकता है.

इसके उलट, डीज़ल इंजन के कम RPM पर ज़्यादा टॉर्क का मतलब है कि यह अक्सर बहुत कम थ्रॉटल इनपुट के साथ ही कार को आगे बढ़ा सकता है.

डीज़ल इंजन की कार्यक्षमता बेहतर होती है

डीजल इंजन पेट्रोल इंजनों की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक कुशल होते हैं, क्योंकि इनका संपीड़न अनुपात अधिक होता है और डीजल ईंधन की ऊर्जा घनत्व भी अधिक होती है. साथ ही, कम भार की कई स्थितियों में ये कम वायु-ईंधन मिश्रण पर भी काम करते हैं.

यह धीरे-धीरे चलने वाले ट्रैफ़िक में खास तौर पर काम आता है. एक मॉडर्न डीज़ल गाड़ी अक्सर बिना ज़्यादा थ्रॉटल दिए, अपने दमदार लो-एंड टॉर्क की मदद से धीरे-धीरे आगे बढ़ सकती है.

इसका मतलब यह नहीं है कि हर डीज़ल गाड़ी अपने-आप शहर में बेहतर माइलेज देगी. गाड़ी का वज़न, ट्रांसमिशन, ट्रैफ़िक की स्थिति और गाड़ी चलाने का तरीका - इन सभी की अहम भूमिका होती है. लेकिन बेहतर दक्षता (एफ़िशिएंसी) का बुनियादी फ़ायदा बना रहता है.

टर्बो लैग मुख्य वजह नहीं है

खराब फ़्यूल इकॉनमी के लिए टर्बो लैग को ज़िम्मेदार ठहराना आसान है, लेकिन असल में यह मुख्य कारण नहीं है. आजकल के छोटे टर्बो-पेट्रोल इंजन इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वे इंजन की कम स्पीड पर भी बूस्ट दे सकें.

सबसे बड़ी समस्या परिचालन परिस्थितियाँ हैं. बार-बार रुकने और चलने से इंजन स्थिर अवस्था में नहीं चल पाता, जहाँ पेट्रोल इंजन अपनी सर्वोत्तम माइलेज दे सकते हैं. एयर कंडीशनिंग का भार, निष्क्रिय अवस्था, बार-बार ब्रेक लगाना और बार-बार गति बढ़ाना ईंधन की खपत को और बढ़ा देते हैं.

माइलेज कैसे बढ़ाएं

ड्राइवर धीरे-धीरे स्पीड बढ़ाकर, आगे वाली गाड़ी से ज़्यादा दूरी रखकर और अचानक तेज़ी से गाड़ी न चलाकर इस कमी को कम कर सकते हैं. मैनुअल कार में सही सबसे ऊंचे गियर का इस्तेमाल करने और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन को आसानी से गियर बदलने देने से भी मदद मिल सकती है.

असल में, छोटे टर्बो-पेट्रोल इंजन अपने आप में कम कुशल नहीं होते हैं. बस, जब उन्हें बार-बार रुकने और चलने वाली (स्टॉप-स्टार्ट) स्थितियों में चलाया जाता है, तो उनका माइलेज काफी कम हो जाता है. खुली सड़क पर, छोटे डिस्प्लेसमेंट और टर्बोचार्जिंग का कॉम्बिनेशन उन्हें काफी किफायती बना सकता है. हालांकि, रेंगते हुए ट्रैफिक में डीजल इंजन की कुशलता का फायदा कहीं ज़्यादा साफ़ तौर पर दिखाई देता है.