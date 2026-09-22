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भारत में कुछ पुरानी कारों की कीमत दूसरों की तुलना में तेज़ी से क्यों कम हो जाती है, यहां जानें वजह

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 22, 2026, 02:19 PM
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भारत में कुछ पुरानी कारों की कीमत दूसरों की तुलना में तेज़ी से क्यों कम हो जाती है, यहां जानें वजह
हाइलाइट्स
  • डीज़ल पर प्रतिबंध और खरीदारों की बदलती पसंद रीसेल मूल्यों को नया आकार दे रही है
  • अधिकांश एसयूवी अन्य प्रकार के वाहनों की तुलना में अपना मूल्य बेहतर बनाए रखती हैं
  • रखरखाव लागत, स्वामित्व की संख्या और ब्रांड पर भरोसा पुनर्विक्रय मूल्यों को काफी हद तक प्रभावित करते हैं

जैसे ही कोई नई कार शोरूम से बाहर निकलती है, उसकी कीमत का 10% हिस्सा कम हो जाता है. भारत में, ज़्यादातर आम कारों की कीमत पहले साल में ही लगभग 20% तक घट जाती है. आजकल, कार की कीमत में कमी सिर्फ़ उसकी उम्र और माइलेज पर निर्भर नहीं करती. एमिशन से जुड़े नियम, ईंधन के प्रकार पर पाबंदियां, खरीदारों की बदलती पसंद, रखरखाव का खर्च और यहां तक ​​कि कनेक्टेड-कार टेक्नोलॉजी भी अब यह तय करने में अहम भूमिका निभाती हैं कि कार की कीमत कितनी बनी रहेगी.

यह भी पढें: पेंडिंग ट्रैफिक चालान आपकी गाड़ी बेचने में रुकावट क्यों बन सकते हैं?

यही वजह है कि कुछ पुरानी कारों की रीसेल कीमत पाँच साल बाद भी अच्छी बनी रहती है, जबकि दूसरी कारें मैकेनिकली ठीक-ठाक होने के बावजूद बहुत तेज़ी से अपनी वैल्यू खो देती हैं.


डीजल कारों की रीसेल वैल्यू में सबसे बड़ी गिरावट आ रही है

आज भारत में रीसेल (दोबारा बिक्री) में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक डीज़ल से जुड़े नियम हैं, खासकर दिल्ली-NCR में. क्योंकि दिल्ली-NCR में डीज़ल गाड़ियाँ कानूनी तौर पर 10 साल से ज़्यादा नहीं चल सकतीं, इसलिए खरीदार पुरानी डीज़ल कारें खरीदने में हिचकिचा रहे हैं. उत्तर भारत में पाँच साल पुरानी डीज़ल SUV की रीसेल वैल्यू का एक बड़ा हिस्सा पहले ही कम हो जाता है, क्योंकि उसकी कानूनी उम्र का आधा हिस्सा असल में खत्म हो चुका होता है.

Dieselgate

इस वजह से ज़्यादा खरीदार पेट्रोल, हाइब्रिड और फ़ैक्ट्री-फ़िटेड CNG कारों की ओर बढ़े हैं, जिन्हें अब लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए ज़्यादा सुरक्षित विकल्प माना जाता है. इसका मतलब यह नहीं है कि डीज़ल का दौर खत्म हो गया है. महिंद्रा स्कॉर्पियो N और टोयोटा फ़ॉर्च्यूनर जैसी SUV की वैल्यू अभी भी अच्छी बनी हुई है क्योंकि हाईवे पर गाड़ी चलाने वाले लोग डीज़ल इंजन के टॉर्क और माइलेज को ज़्यादा पसंद करते हैं. लेकिन शहरों में रीसेल मार्केट में पेट्रोल और डीज़ल कारों की कीमत का फ़र्क काफ़ी कम हो गया है.

SUV की कीमत सेडान के मुकाबले बेहतर बनी रहती है

पिछले कुछ सालों में SUV की तरफ बढ़ते रुझान ने पुरानी कारों के बाज़ार को पूरी तरह से बदल दिया है। कॉम्पैक्ट SUV और लैडर-फ़्रेम SUV की मांग लगातार बहुत ज़्यादा बनी हुई है, क्योंकि खरीदार इन्हें भारतीय सड़कों पर बेहतर रोड प्रेज़ेंस, ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस और ज़्यादा मज़बूती से जोड़कर देखते हैं। यही वजह है कि टोयोटा फॉर्च्यूनर, ह्यून्दे क्रेटा और

टाटा नेक्सॉन जैसी गाड़ियों की रीसेल वैल्यू आश्चर्यजनक रूप से अच्छी बनी हुई है.

Toyota Fortuner Neo web 17

इस बीच, पारंपरिक सेडान कारों की मांग में काफी कमी आई है. होंडा सिटी और ह्यून्दे वरना जैसी कारें अब भी बेहतरीन हैं, लेकिन खरीदारों की घटती मांग का मतलब है कि समान कीमत वाली SUV की तुलना में इनकी रीसेल कीमत आमतौर पर तेज़ी से गिरती है.

व्हीकल कैटेगरीऔसत अनुमानित मूल्य प्रतिधारण (3 वर्ष)
लैडर-फ्रें एसयूवी75%-85%
पेट्रोल हैचबैक65%-75%
मिड-साइज सेडान55%-60%
लग्ज़री कार्स40%-50%

लग्जरी कारों की कीमत ज़्यादातर खरीदारों की उम्मीद से ज़्यादा तेज़ी से घटती है

भारत में अक्सर लग्जरी कारों की कीमत में सबसे ज़्यादा गिरावट आती है. कई नए खरीदार यह मान लेते हैं कि प्रीमियम ब्रांड की कारों की कीमत बेहतर बनी रहती है. असल में, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़-बेन्ज़ और ऑडी जैसे ब्रांड की कारें तीन से चार साल में अपनी कीमत का लगभग आधा हिस्सा खो सकती हैं.

BMW M 440i 16

इसका सबसे बड़ा कारण है गाड़ी के मालिकाना हक से जुड़ी लागत का डर. एक बार फ़ैक्ट्री वारंटी खत्म हो जाने पर, मरम्मत का खर्च, बाहर से मंगाए गए स्पेयर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और लेबर का खर्च बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है. पुरानी कार खरीदने वाले कई लोग बस यह जोखिम नहीं उठाना चाहते. यही वजह है कि अच्छी तरह से मेंटेन की गई मास-मार्केट SUV की रीसेल वैल्यू अक्सर महंगी लग्ज़री सेडान के मुकाबले ज़्यादा अच्छी बनी रहती है.

बंद हो चुकी कारों और बाजार से हट चुके ब्रांड्स की कीमत तेज़ी से गिरती है

जब किसी मॉडल का प्रोडक्शन बंद हो जाता है या कोई कंपनी अपना कामकाज कम कर देती है, तो आमतौर पर उसकी रीसेल वैल्यू तेज़ी से गिर जाती है. खरीदारों को तुरंत स्पेयर पार्ट्स मिलने, लंबे समय तक सर्विस सपोर्ट और भविष्य में मरम्मत के खर्च की चिंता होने लगती है.

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पिछले कुछ सालों में जब ब्रांड्स ने अपना कामकाज कम किया या भारतीय बाज़ार से पूरी तरह बाहर निकल गए, तो यह बात साफ़ तौर पर देखी गई. अच्छी कारें भी अक्सर रीसेल (दोबारा बेचने) में मुश्किल का सामना करती हैं, जब लंबे समय तक सपोर्ट मिलने को लेकर खरीदार का भरोसा खत्म हो जाता है.

स्वामित्व संख्या का भी पुनर्विक्रय पर प्रभाव पड़ता है

RC पर दर्ज मालिकों की संख्या का सीधा असर गाड़ी की कीमत पर पड़ता है. पहली बार के मालिक वाली गाड़ी की तुलना में, दूसरी बार के मालिक वाली गाड़ी की कीमत में काफी कमी आ जाती है. जब गाड़ी तीसरे या चौथे मालिक के पास पहुँचती है, तो उसकी रीसेल वैल्यू और भी कम हो जाती है, क्योंकि फाइनेंसिंग के विकल्प सीमित हो जाते हैं और खरीदार का भरोसा भी कम हो जाता है. प्रीमियम सेगमेंट में यह बात और भी अहम हो जाती है, जहाँ खरीदार गाड़ी की साफ़ ओनरशिप हिस्ट्री और अधिकृत सर्विस रिकॉर्ड को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं.

2023 Tata Safari touchscreen

तकनीक का असर अब रीसेल कीमत पर भी पड़ने लगा है

जिन कारों में एंड्राइड ऑटो, ऐप्पल कारप्ले, कनेक्टेड-कार टेक्नोलॉजी, छह एयरबैग या मॉडर्न सेफ्टी सिस्टम जैसे फीचर्स नहीं हैं, उनकी कीमत अब पहले के मुकाबले तेज़ी से कम हो रही है. आजकल, खरीदार बजट वाली पुरानी कारों में भी इन फीचर्स की उम्मीद करने लगे हैं। पांच साल पुरानी गाड़ियाँ, जिनमें अपडेटेड इंफोटेनमेंट या मॉडर्न सेफ्टी पैकेज नहीं हैं, कई खरीदारों को अब पुरानी लगने लगी हैं. शुरुआती दौर की EVs की रीसेल वैल्यू में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई खरीदार बैटरी खराब होने और वारंटी खत्म होने के बाद उसे बदलने के खर्च को लेकर सतर्क रहते हैं.

मालिक रीसेल वैल्यू को बेहतर तरीके से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं?

कुछ हद तक मूल्य में कमी (डेप्रिसिएशन) से बचा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ उपाय करके इस नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है:

  • मजबूत सर्विस नेटवर्क वाले ब्रांड चुनें
  • अधिकृत सर्विस हिस्ट्री को सही तरीके से बनाए रखें
  • ज्यादा मॉडिफाई की गई गाड़ियों से बचें
  • इंश्योरेंस और कागजी दस्तावेज सही रखें
  • ज्यादा मांग वाले फ्यूल टाइप और वैरिएंट चुनें
  • बार-बार मालिकाना हक ट्रांसफर वाली गाड़ियों से बचें

साफ़-सुथरा कैबिन, ओरिजिनल पेंट और सर्विस का पूरा रिकॉर्ड जैसी छोटी-छोटी बातें भी दोबारा बेचते समय काफ़ी फ़र्क डाल सकती हैं.

समझदार खरीदार का नज़रिया

आज भारत में पुरानी कार की कीमत सिर्फ़ उसके कितने किलोमीटर चलने या उसकी उम्र पर ही निर्भर नहीं करती. नियम, ईंधन का प्रकार, मालिकाना हक की लागत, सेगमेंट की लोकप्रियता और खरीदार का लंबे समय का भरोसा भी अब इसकी कीमत में होने वाली गिरावट (डेप्रिसिएशन) पर उतना ही असर डालते हैं.

यही वजह है कि कुछ कारों की कीमत आसानी से बनी रहती है, जबकि कुछ कारें पूरी तरह इस्तेमाल के लायक होने के बावजूद तेज़ी से अपनी कीमत खो देती हैं. सही कार चुनने जितना ही ज़रूरी अब रीसेल वैल्यू को समझना भी हो गया है.

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