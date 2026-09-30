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भारत में पुरानी लग्ज़री कारें इतनी सस्ती क्यों मिलती हैं? कम कीमत के पीछे छिपा मेंटेनेंस का खर्च

ऋषभ परमार
last published date : 30 September 2026, 22:11 IST
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भारत में पुरानी लग्ज़री कारें इतनी सस्ती क्यों मिलती हैं? कम कीमत के पीछे छिपा मेंटेनेंस का खर्च
हाइलाइट्स
  • कम कीमत में कार खरीदने का मतलब यह नहीं है कि उसे रखना भी सस्ता होगा
  • *बहुत ज्यादा कीमत गिरने से लग्जरी कार के रखरखाव का असली खर्च छिप सकता है
  • अच्छी सर्विस हिस्ट्री अक्सर बड़े ब्रांड के नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है

5 या 6 साल पुरानी लग्जरी कार कभी-कभी अपनी असली कीमत के बहुत कम दाम पर मिल सकती है. हालांकि, ₹30 लाख के बजट में खरीदार छह से सात साल पुरानी बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़-बेन्ज़ या ऑडी तो ले सकते हैं, लेकिन पुरानी होने पर लग्जरी कारों का रखरखाव महंगा हो सकता है. शुरुआती कीमत की वजह से, इस्तेमाल की हुई लग्जरी कारें भारतीय बाजार में सबसे अच्छे सौदों में से एक लगती हैं.

यह भी पढ़ें: अगर पुरानी कार बेचने वाले की मौत आधिकारिक RC ट्रांसफर से पहले हो जाए, तो क्या होगा?

लेकिन इन कारों के इतनी जल्दी सस्ती होने की एक वजह है. जैसे-जैसे कार पुरानी होती है, उसकी खरीद की कीमत कम हो जाती है. लेकिन लग्ज़री कार के रखरखाव का खर्च ज़रूरी नहीं कि उसी दर से कम हो। इसी अंतर से रखरखाव का जाल शुरू होता है.

कार के साथ-साथ उसका मेंटेनेंस का खर्च कम नहीं होता है

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यह वह बात है जिसे पहली बार पुरानी लग्ज़री कार खरीदने वाले अक्सर कम आंकते हैं. पुरानी बीएमडब्ल्यू के कई साल पुरानी होने की वजह से अचानक उसके सस्ते पार्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. यही बात मर्सिडीज़-बेन्ज़, ऑडी, जगुआर या वॉल्वो पर भी लागू होती है.

कार को अभी भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है:

  • स्पेशल डायग्नोस्टिक उपकरण
  • इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और सेंसर
  • प्रीमियम टायर
  • ब्रेक के पार्ट्स
  • सस्पेंशन के पार्ट्स
  • एयर कंडीशनिंग के पार्ट्स
  • ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की सर्विसिंग

बीएमडब्ल्यू का कहना है कि उसके अधिकृत डीलर सर्विसिंग और मरम्मत के लिए बीएमडब्ल्यू-अप्रूव्ड इक्विपमेंट, असली बीएमडब्ल्यू पार्ट्स और ट्रेंड टेक्नीशियन का इस्तेमाल करते हैं.

ऑडी का भी कहना है कि वारंटी के तहत होने वाली मरम्मत का काम उसके अधिकृत डीलर नेटवर्क के ज़रिए किया जाता है और खराब पुर्ज़ों को ठीक किया जाता है या ऑडी के असली पार्ट्स से बदला जाता है.

इसका मतलब यह नहीं है कि हर मरम्मत महंगी होगी या पुरानी लग्ज़री कार अपने-आप भरोसेमंद नहीं रहेगी. इसका मतलब है कि गाड़ी की कम रीसेल वैल्यू का मतलब यह नहीं है कि उसकी मेंटेनेंस का खर्च भी आम कारों जैसा ही होगा.

वारंटी का अंतर सब कुछ बदल सकता है

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नई लग्ज़री कार के साथ मैन्युफ़ैक्चरर वारंटी कवरेज मिलता है, लेकिन यह सुरक्षा हमेशा के लिए नहीं होती. बीएमडब्ल्यू इंडिया की नई बीएमडब्ल्यू कारों के लिए स्टैंडर्ड वारंटी 24 महीने की होती है, जिसमें माइलेज की कोई सीमा नहीं होती.

ऑडी इंडिया की नई गाड़ियों के लिए स्टैंडर्ड वारंटी 2 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर की होती है. इसके अलावा, ऑडी अपने प्रोग्राम की शर्तों के आधार पर तीसरे, चौथे या पांचवें साल के लिए भी एक्सटेंडेड वारंटी कवरेज देती है. जब कोई पुरानी लग्ज़री कार अपनी वारंटी कवरेज की अवधि से बाहर हो जाती है, तो मालिक को मरम्मत का खर्च खुद उठाना पड़ सकता है, जो वारंटी के तहत कवर किया जाता.

यही एक वजह है कि कार की उम्र भी लगभग उतनी ही मायने रखती है जितनी उसकी खरीद की कीमत. सोचिए कि आप ₹20 लाख में एक ऐसी लग्ज़री सेडान कार खरीदते हैं जिसकी कीमत काफी कम हो चुकी है. इसकी असल कीमत के मुकाबले यह एक बहुत अच्छा सौदा लग सकता है.

लेकिन अगर खरीदने के कुछ ही समय बाद कोई महंगा इलेक्ट्रॉनिक, कूलिंग, सस्पेंशन या ट्रांसमिशन से जुड़ा पार्ट बदलना पड़े, तो मरम्मत का भारी बिल आपकी बचत को तेज़ी से कम कर सकता है. समस्या यह नहीं है कि हर पुरानी लग्ज़री कार भरोसेमंद नहीं होती. बल्कि बात यह है कि आप मरम्मत का ऐसा जोखिम उठा रहे हो सकते हैं, जो पहले कुछ हद तक वारंटी से सुरक्षित था.

"सस्ती जर्मन कार" का जाल

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सेकंड-हैंड मार्केट में जर्मन लग्ज़री कारें खास तौर पर आकर्षक होती हैं. बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़-बेन्ज़ और ऑडी के मॉडल ये खूबियां दे सकते हैं.

  • दमदार परफॉर्मेंस
  • प्रीमियम इंटीरियर
  • एडवांस टेक्नोलॉजी
  • हाईवे पर आरामदायक सफर
  • ब्रांड की मजबूत पहचान

और मूल्यह्रास के कारण ये कारें आश्चर्यजनक रूप से सुलभ हो जाती हैं. लेकिन इन कारों को प्रीमियम बनाने वाली तकनीक और उपकरण का मतलब यह भी हो सकता है कि कुछ मरम्मत के लिए विशेष उपकरणों और तकनीशियनों की आवश्यकता होती है.

बीएमडब्ल्यू और ऑडी दोनों ही अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग के लिए अधिकृत सर्विस नेटवर्क, खास टेक्नीशियन और कंपनी के खास उपकरणों पर ज़ोर देती हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि जर्मनी की हर लग्ज़री कार पुरानी होने पर खरीदने के लिए खराब होती है. इसका मतलब है कि गाड़ी की हालत और उसकी मेंटेनेंस हिस्ट्री, बोनट पर लगे लोगो से कहीं ज़्यादा मायने रखती है.

टायर, ब्रेक और सस्पेंशन पर अचानक ज़्यादा खर्च हो सकता है

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गाड़ी रखने के सबसे बड़े खर्चों में से कुछ इंजन से नहीं आते हैं. आम कारों की तुलना में लग्ज़री कारों में बड़े पहिए, परफ़ॉर्मेंस-ओरिएंटेड टायर और ज़्यादा एडवांस्ड सस्पेंशन सिस्टम का इस्तेमाल हो सकता है, जिससे रोज़मर्रा की टूट-फूट का खर्च हैरानी की हद तक ज़्यादा हो जाता है.

उदाहरण के लिए, बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़ 750Li के लिए पिरेली P Zero टायरों के एक सेट की कीमत लगभग ₹1.40 लाख हो सकती है, क्योंकि इस कार में आगे और पीछे अलग-अलग साइज़ के टायर लगते हैं. इससे पता चलता है कि एक पुरानी लग्ज़री कार में टायर बदलने जैसे आम काम के लिए भी लाखों रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं. इसके अलावा, अगर आपकी कार में एयर-सस्पेंशन है, तो सिर्फ़ स्ट्रट्स बदलने जैसे छोटे काम के लिए भी आपको आसानी से लाखों रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं.

गाड़ी रखने की असली लागत का हिसाब लगाते समय यह फ़र्क समझना ज़रूरी है: हो सकता है कि पुरानी लग्ज़री कार खरीदने में सस्ती हो, लेकिन उसके पार्ट्स और घिसने-पिटने वाली चीज़ों की कीमत अब भी लग्ज़री कार वाली ही हो सकती है.

इलेक्ट्रॉनिक्स एक छिपा हुआ जोखिम है

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आधुनिक लग्ज़री कारें काफ़ी हद तक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और सेंसर पर निर्भर करती हैं. मॉडल के आधार पर, इनमें ये चीज़ें शामिल हो सकती हैं:

  • इलेक्ट्रिक सीटें
  • डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
  • पार्किंग कैमरे
  • ड्राइवर असिस्टेंस सेंसर
  • एडैप्टिव लाइटिंग
  • एयर सस्पेंशन कंट्रोल
  • इंफोटेनमेंट सिस्टम
  • कीलेस एंट्री सिस्टम
  • इलेक्ट्रिक बूट सिस्टम

हर गाड़ी में अलग-अलग तरह के इक्विपमेंट होते हैं, इसलिए हर लग्ज़री कार में ये सभी सिस्टम नहीं होते. इन पार्ट्स की कीमत काफी ज़्यादा हो सकती है. उदाहरण के लिए, खराब इंफोटेनमेंट सिस्टम को ठीक कराने में आसानी से ₹50,000 से ज़्यादा का खर्च आ सकता है. इससे पता चलता है कि पुरानी लग्ज़री कार में सिर्फ़ एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट भी कितना बड़ा खर्च बन सकता है.

मेंटेनेंस के लिए आपको कितना पैसा अलग रखना चाहिए?

हर पुरानी लग्ज़री कार के लिए मेंटेनेंस का कोई एक तय खर्च नहीं होता. खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि कार का मॉडल, उम्र, माइलेज और हालत कैसी है, उसमें कौन से पार्ट्स लगेंगे और उसकी सर्विस कहाँ करवाई जा रही है. इसीलिए, "लग्ज़री कार का सालाना खर्च ₹X है" जैसा कोई एक सामान्य आँकड़ा गुमराह करने वाला हो सकता है.

इसके बजाय, जहाँ भी हो सके, मॉडल-खास ओनरशिप डेटा का इस्तेमाल करें. खरीदारों को मरम्मत के लिए अलग से पैसे भी रखने चाहिए. आम तौर पर, पुरानी लग्ज़री कार खरीदते समय अचानक होने वाली मरम्मत और रखरखाव के लिए हर साल कम से कम ₹2 लाख अतिरिक्त रखने चाहिए.

अगर आपके पास ₹25 लाख हैं, तो पूरी रकम कार पर खर्च करना जोखिम भरा हो सकता है. अलग से कुछ पैसे बचाकर रखने से आप अचानक आने वाले खर्चों के लिए तैयार रहते हैं.

एक बेहतर तरीका यह है कि इनके लिए जगह छोड़ी जाए:

  • नियमित सर्विसिंग
  • अचानक आने वाली मरम्मत का खर्च
  • टायर और ब्रेक
  • इंश्योरेंस
  • रजिस्ट्रेशन से जुड़े खर्च
  • रोडसाइड असिस्टेंस या टोइंग
  • उम्र बढ़ने के साथ होने वाला मेंटेनेंस

सही रिज़र्व कीमत कार की उम्र और हालत पर निर्भर होनी चाहिए.

बैज खरीदने में अपना पूरा बजट न लगाएँ. कार खरीदने के लिए उसका कुछ हिस्सा बचाकर रखें.

पुरानी लग्जरी कार खरीदना असल में कब सही रहता है?

अगर आप समझते हैं कि आप क्या खरीद रहे हैं, तो पुरानी लग्ज़री कार खरीदना एक समझदारी भरा फ़ैसला हो सकता है.


ऐसा करना तब ज़्यादा सही रहता है जब:

  • कार की पूरी सर्विस हिस्ट्री उपलब्ध हो
  • प्रोफेशनल जांच में कोई बड़ी समस्या न मिले
  • आपके पास मेंटेनेंस के लिए अलग से बजट हो
  • आप ज्यादा रनिंग कॉस्ट के लिए तैयार हों
  • आपके पास भरोसेमंद स्पेशलिस्ट की सुविधा हो
  • कार के पार्ट्स आसानी से उपलब्ध हों
  • आप कार को कई साल तक रखने की योजना बना रहे हों

यह बात कम समझ में आती है जब आकर्षण बस यह हो:

₹30 लाख का यह फ़र्क ज़रूरी नहीं कि मुफ़्त का पैसा हो. इसमें से कुछ हिस्सा पुरानी हो रही प्रीमियम गाड़ी के मालिकाना हक़ से जुड़े भविष्य के खर्च और जोखिम को दिखाता है.

कुल मिलाकर

भारत में पुरानी लग्जरी कारें बहुत बढ़िया वैल्यू दे सकती हैं. कीमत में कमी (डेप्रिसिएशन) की वजह से प्रीमियम परफॉर्मेंस, आराम और टेक्नोलॉजी उन खरीदारों की पहुंच में आ जाती है जो नई कार कभी नहीं खरीद सकते थे. लेकिन कम शुरुआती कीमत का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कार को रखने का खर्च भी कम होगा.

खरीदने से पहले, सिर्फ़ ब्रांड के नाम और मांगी गई कीमत पर ही ध्यान न दें. डील पक्की करने से पहले सर्विस हिस्ट्री देखें, किसी स्वतंत्र एक्सपर्ट से गाड़ी की जांच करवाएं और मरम्मत के खर्च का भी बजट बनाएं. ज़रूरी नहीं कि जो लग्जरी कार खरीदने में सबसे सस्ती हो, उसे रखना भी सबसे सस्ता हो.

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