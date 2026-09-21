वर्ल्ड कार अवार्ड्स 2027 सीज़न का आगाज़ हुआ

वर्ल्ड कार अवार्ड्स ने आधिकारिक तौर पर अपने 23वें एडिशन की शुरुआत की घोषणा कर दी है. इस सीज़न में दुनिया भर के बाज़ारों में मौजूद योग्य गाड़ियों का मूल्यांकन करने के लिए 100 इंटरनेशनल ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट शामिल होंगे. इस एडिशन का समापन मार्च 2027 में न्यूयॉर्क इंटरनेशनल ऑटो शो में विजेताओं की घोषणा के साथ होगा.

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'वर्ल्ड कार 2027' की प्रक्रिया योग्य गाड़ियों की घोषणा के साथ शुरू होगी, जिसके बाद नवंबर में लॉस एंजिल्स में सालाना टेस्ट ड्राइव आयोजित की जाएगी. इस इवेंट में जूरी सदस्य हिस्सा लेने वाले कई मॉडल्स को चलाकर उनका मूल्यांकन कर सकेंगे.

इस साल BMW iX3 ने 'वर्ल्ड कार ऑफ़ द ईयर' का ख़िताब जीता.

फ़ाइनलिस्ट के पहले सेट की घोषणा जनवरी 2027 में की जाएगी. इसमें 'वर्ल्ड कार ऑफ़ द ईयर' अवॉर्ड के लिए टॉप 10 फ़ाइनलिस्ट के साथ-साथ 'वर्ल्ड लक्ज़री कार', 'वर्ल्ड परफ़ॉर्मेंस कार', 'वर्ल्ड अर्बन कार' और 'वर्ल्ड कार डिज़ाइन ऑफ़ द ईयर' कैटेगरी में टॉप 5 फ़ाइनलिस्ट शामिल होंगे.

'वर्ल्ड कार पर्सन ऑफ़ द ईयर' का ऐलान फरवरी में किया जाएगा, जबकि मुख्य कैटेगरीज़ के टॉप तीन फाइनलिस्ट्स के नामों का खुलासा मार्च की शुरुआत में होगा. इसके बाद न्यूयॉर्क में अंतिम विजेताओं की घोषणा की जाएगी.

वर्ल्ड कार अवार्ड्स के अनुसार, इंडिपेंडेंट मीडिया इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म AITASTIC ने इस प्रोग्राम को लगातार 14वें साल दुनिया भर में सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाला ऑटोमोटिव अवार्ड्स प्रोग्राम बताया है. ऑर्गनाइज़ेशन ने कहा कि 2026 सीज़न अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में 493 मिलियन से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा.



2027 सीज़न में भी वर्ल्ड कार अवार्ड्स का बदला हुआ जूरी पैनल और स्टीयरिंग कमिटी काम करती रहेगी. स्टीव फ़ाउलर स्टीयरिंग कमिटी के चेयरमैन होंगे, और उनके साथ रयान ब्लेयर, जेन्स माइनर्स, सिद्धार्थ विनायक पाटणकर, जेनी न्यूमैन और कार्लोस सैंडोवल भी शामिल होंगे.

नए सीज़न की शुरुआत पर बात करते हुए, फ़ाउलर ने कहा कि जूरी दुनिया भर के बाज़ारों से आई नई कारों को चलाने और उनके मूल्यांकन व परख पर ध्यान देगी. उन्होंने 100 सदस्यों वाली जूरी के अनुभव और बाज़ार से जुड़े उनके विविध नज़रिए पर भी ज़ोर दिया.

'रोड टू वर्ल्ड कार 2027' का समापन मार्च 2027 में होगा, जब न्यूयॉर्क में 'वर्ल्ड कार अवार्ड्स' के विजेताओं की घोषणा की जाएगी.