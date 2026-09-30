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यामाहा R15 M हो सकती है बंद, बेस वेरिएंट्स की बिक्री रहेगी जारी

ऋषभ परमार
last published date : 30 September 2026, 18:32 IST
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यामाहा R15 M हो सकती है बंद, बेस वेरिएंट्स की बिक्री रहेगी जारी
हाइलाइट्स
  • R15 M को लाइनअप से हटाया जा सकता है
  • स्टैंडर्ड R15 वैरिएंट्स क्विकशिफ्टर के साथ और उसके बिना आते रहेंगे
  • यामाहा के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में R2 और R15 के बीच कीमत का बड़ा अंतर होगा

R2 के लॉन्च के बाद यामाहा इंडिया के R15 M को भारत में बंद करने की संभावना है. हालांकि कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इस कदम की पुष्टि नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि R15 M तभी तक उपलब्ध रहेगी जब तक डीलरों के पास मौजूद स्टॉक खत्म नहीं हो जाता.

यह भी पढ़ें: यामाहा R15 V4 में क्विकशिफ्टर के साथ दो और रंग विकल्प उपलब्ध

Yamaha R15 V4 Quickshifter

अभी R15 V4 की शुरुआती कीमत ₹1.74 लाख है, जबकि R15 M की कीमत ₹1.90 लाख है (दोनों दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमतें हैं). वहीं, R2 की शुरुआती कीमत ₹2.30 लाख है और इसके सबसे महंगे M वेरिएंट की कीमत ₹2.53 लाख तक जाती है (दोनों दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमतें हैं); इस तरह R15 M और R2 के बीच लगभग ₹39,000 का अंतर है. अगर R15 M को हटा दिया जाए, तो स्टैंडर्ड R15 और R2 के बीच का अंतर बढ़ जाएगा, जिससे यामाहा की लाइनअप में इन दोनों मोटरसाइकिलों के बीच साफ़ फ़र्क दिखेगा.

2026 Yamaha R2 7

R2 में 204cc का सिंगल-सिलेंडर DOHC इंजन मिलता है, जबकि R15 में 155cc का सिंगल-सिलेंडर SOHC इंजन है. R2 का इंजन 49cc ज़्यादा है, जिससे यह R15 के मुकाबले 8 bhp ज़्यादा ताकत और 4.9Nm ज़्यादा टॉर्क बनाता है.

R2 में TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और अपडेटेड स्टाइलिंग भी दी गई है, जो खरीदारों को बेहतर परफॉर्मेंस के अलावा R15 से एक बड़ा बदलाव देती है.

फिलहाल, R15 M चुनिंदा यामाहा डीलरशिप पर उपलब्ध है और बचे हुए स्टॉक के लिए बुकिंग खुली है. स्टैंडर्ड R15 V4 भी बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी, जिसमें क्विकशिफ्टर का ऑप्शन होगा और नहीं भी.

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ऋषभ परमार
Rishabh Parmar
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