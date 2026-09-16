यामाहा R15 V4 में क्विकशिफ्टर के साथ दो और रंग विकल्प उपलब्ध

यामाहा ने R15 V4 में एक छोटा लेकिन अच्छा अपडेट किया है. यूनिडायरेक्शनल क्विकशिफ्टर का ऑप्शन, जो अब तक सात में से सिर्फ़ एक कलर ऑप्शन के लिए ही उपलब्ध था, उसे अब दो और पेंट स्कीम में भी शामिल कर लिया गया है. 'इंटेंसिटी व्हाइट' कलर के अलावा, अब 'रेसिंग ब्लू' और 'मैट पर्ल व्हाइट' कलर्स में भी क्विकशिफ्टर फ़ीचर दिया गया है.

रंग कीमत w क्विकशिफ्टर कीमत w/o क्विकशिफ्टर रेसिंग ब्लू ₹1,79,500 ₹1,74,850 मैट पर्ल व्हाइट ₹1,79,500 ₹1,74,850

यूनिडायरेक्शनल क्विकशिफ्टर वाले तीनों कलर ऑप्शन की कीमत रु.1.80 लाख है, जबकि इनके स्टैंडर्ड वर्जन की कीमत रु.1.75 लाख (एक्स-शोरूम) है.

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ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सेटअप हाल ही में लॉन्च हुई यामाहा R2 जैसा नहीं है, जिसमें सभी वैरिएंट्स में शुरू से ही बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर मिलता है, यानी यह अप-शिफ्ट और डाउन-शिफ्ट दोनों के लिए काम करता है. R15 में लगा यूनिट सिर्फ़ क्लच-लेस अप-शिफ्ट को ही सपोर्ट करता है. फिर भी, स्टैंडर्ड कीमत से ₹4,650 ज़्यादा होने के बावजूद, इसकी वैल्यू पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता.

इसके अलावा, मोटरसाइकिल में और कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसमें अभी भी वही 155cc का लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 18 bhp की ताकत और 14.2 Nm का टॉर्क बनाता है और इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है.