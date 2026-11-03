EICMA 2026 से पहले यामाहा टेनेरे 4 कॉन्सेप्ट का हुआ खुलासा

यामाहा ने मिलान में होने वाले EICMA 2026 से पहले 'टेनेरे 4 कॉन्सेप्ट' (Tenere 4 Concept) पेश किया है. यह एक नई, हल्की एडवेंचर मोटरसाइकिल की झलक है, जो कंपनी के लाइनअप में 'टेनेरे 700' (Tenere 700) से नीचे रहेगी. यह कॉन्सेप्ट, आने वाले वर्षों में अपनी एडवेंचर मोटरसाइकिल रेंज का विस्तार करने की जापानी कंपनी की योजनाओं का हिस्सा है.

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टेनेरे 4 कॉन्सेप्ट में एक नया विकसित सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जिसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यह कम और मध्यम आरपीएम (RPM) पर दमदार टॉर्क दे सके, और साथ ही उच्च गति पर भी बढ़िया परफॉरमेंस दे. यामाहा ने अभी तक इंजन के डिस्प्लेसमेंट, ताकत या टॉर्क के आंकड़ों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इस मोटरसाइकिल को यूरोपीय A2 लाइसेंस की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जा रहा है.

इस मोटरसाइकिल में एक नया स्टील फ्रेम दिया गया है, जिसे मजबूती और कम वजन के बीच संतुलन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसके ऑफ-रोड पर केंद्रित हार्डवेयर में KYB सस्पेंशन, 21-इंच के आगे और 18-इंच के पीछे वाले स्पोक व्हील, और मिशेलिन एनाकी वाइल्ड (Michelin Anakee Wild) टायर शामिल हैं. इस कॉन्सेप्ट में अक्रापोविक (Akrapovic) का एक कॉम्पैक्ट टाइटेनियम एग्जॉस्ट भी दिया गया है.

इसकी स्टाइलिंग में एक स्लिम प्रोफाइल, नीचे स्थित फ्लैट फ्यूल टैंक, रैली से प्रेरित बॉडीवर्क, एक ऊंची विंडस्क्रीन और हैंड गार्ड शामिल हैं. इसका डिज़ाइन बड़े 'टेनेरे' (Tenere) मॉडलों से प्रेरित है, जबकि इसका हल्का प्लेटफॉर्म ऑफ-रोड राइडिंग को और अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.

यामाहा ने टेनेरे 4 के प्रोडक्शन की समय-सीमा या कीमत के बारे में कोई घोषणा नहीं की है. हालाँकि, यह कॉन्सेप्ट बताता है कि कंपनी हल्के एडवेंचर मोटरसाइकिल के बढ़ते सेगमेंट में मुकाबला करना चाहती है. यह एक ऐसी चीज़ है जो निश्चित रूप से भारतीय बाज़ार में आएगी.