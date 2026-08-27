यामाहा YZF-R2 भारत में रु.2.30 लाख की कीमत पर हुई लॉन्च

यामाहा ने भारत में अपनी बिल्कुल नई YZF-R2 को दुनिया के सामने पेश किया है, जिससे कंपनी 200cc सुपरस्पोर्ट मोटरसाइकिल सेगमेंट में कदम रख रही है. बेस वैरिएंट की कीमत रु.2.30 लाख से शुरू होती है, जबकि सबसे महंगे YZF-R2 M की कीमत रु.2.53 लाख है (दोनों कीमतें एक्स-शोरूम, दिल्ली) हैं.

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YZF-R2 तीन वैरिएंट और पांच कलर ऑप्शन में उपलब्ध है. दूसरे वैरिएंट में इस सेगमेंट का पहला, तीसरी पीढ़ी का बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर दिया गया है, जबकि R2 M में एडजस्टेबल सस्पेंशन, एडजस्टेबल लीवर, फॉक्स स्वेड सीट और सिल्वर-फिनिश वाला स्विंगआर्म मिलता है.

इसे ताकत एक नए विकसित 204cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन से मिलती है, जो 26bhp की ताकत और 19.1Nm का टॉर्क बनाता है. इस इंजन में DLC कोटिंग वाले फिंगर-फॉलोअर वाल्वट्रेन का इस्तेमाल किया गया है, जो यामाहा की फ्लैगशिप R1 से ली गई तकनीक है.

R2 की एक खास बात इसका हल्का वज़न है. नए स्टील डायमंड फ़्रेम की वजह से इसका कर्ब वेट (गाड़ी का कुल वज़न) 149kg ही रहता है, जिससे यह अपने सेगमेंट की सबसे हल्की मोटरसाइकिल बन जाती है. यामाहा का कहना है कि इसके चेसिस की बनावट YZF-R6 से प्रेरित है.

सस्पेंशन का काम 37mm USD फ्रंट फोर्क्स और रियर मोनोशॉक संभालते हैं. मोटरसाइकिल में 17-इंच के पहिए, ट्रैक्शन कंट्रोल, असिस्ट और स्लिपर क्लच, डुअल-चैनल ABS और स्ट्रीट, स्पोर्ट और रेन राइडिंग मोड के साथ यामाहा राइड कंट्रोल भी मिलता है.

R2 में 5-इंच का फुल-कलर TFT डिस्प्ले, LED लाइटिंग और यामाहा की लेटेस्ट R-सीरीज़ मोटरसाइकिलों (जैसे R9 और R1) से प्रेरित एयरोडायनामिक स्टाइलिंग दी गई है.

YZF-R2 सितंबर 2026 के मध्य से पूरे भारत में यामाहा की ब्लू स्कावयर डीलरशिप के ज़रिए उपलब्ध होगी.