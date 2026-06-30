टाटा सिएरा ईवी भारत में ₹18.79 लाख में हुई लॉन्च, 5 वेरिएंट, 63 kWh और 75 kWh बैटरी ऑप्शन के साथ मिलेगी 500+ किमी की रेंज
द्वारा ऋषभ परमार
4 मिनट पढ़े
प्रकाशित जून 30, 2026
हाइलाइट्स
- सिएरा 5 वेरिएंट्स में उपलब्ध है - प्योर, प्योर S, एडवेंचर, एंपॉवर्ड और एंपॉवर्ड A
- 75 kWh बैटरी वाले एंपॉवर्ड A ट्रिम में ऑल-व्हील ड्राइव की सुविधा दी गई है
- कीमतें रु.18.79 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं
टाटा ने भारत में बहुप्रतीक्षित सिएरा ईवी लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.18.79 लाख (एक्स-शोरूम) है. यह EV भारत में तब आई है, जब इसे आखिरी बार ऑटो एक्सपो 2023 में कॉन्सेप्ट के तौर पर दिखाया गया था और इसके लगभग 7 महीने बाद पेट्रोल-डीज़स सिएरा की बिक्री शुरू हुई थी.
|टाटा सिएरा ईवी
|प्योर
|प्योर S
|एडवेंचर
|एंपॉवर्ड
|एंपॉवर्ड A
|63 kWh रियर व्हील ड्राइव
|रु.18.79 लाख
|रु.19.99 लाख
|रु.20.99 लाख
|रु.22.79 लाख
|---
|75 kWh रियर व्हील ड्राइव
|---
|---
|रु.22.19 लाख
|रु.23.79 लाख
|रु.24.79 लाख
एंपॉवर्ड A 75 kWh पर रु.1.20 लाख अतिरिक्त देकर ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प उपलब्ध है
डिज़ाइन की बात करें तो, फ़ाइनल प्रोडक्शन ईवी का डिज़ाइन 2023 के कॉन्सेप्ट जैसा ही है. इसमें बॉडी-कलर वाली बंद ग्रिल और बंपर पर काले रंग के एलिमेंट्स का साफ़ तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह पेट्रोल एसयूवी के मुकाबले ज़्यादा अलग और खास दिखती है, ईवी में वही अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो इसके पेट्रोल-डीज़ल वर्जन में हैं, और पीछे की तरफ़ 'सिएरा.ईवी' नेमप्लेट के अलावा डिज़ाइन में कोई बदलाव नहीं है.
यह भी पढ़ें: टाटा सिएरा EV की असल दुनिया (C75) की रेंज के आंकड़े सामने आए
अंदर से, कैबिन का डिज़ाइन भी पेट्रोल-डीज़ल सिएरा से अपरिवर्तित है, जिसमें लेयर्ड डैशबोर्ड डिज़ाइन है और कैबिन को प्रीमियम लुक देने के लिए सतहों पर सॉफ्ट-टच मटीरियल का उल्लेखनीय उपयोग किया गया है. सबसे महंगे वेरिएंट में ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट है, जिसमें ड्राइवर के लिए 10.25 इंच का डिस्प्ले और टचस्क्रीन व फ्रंट पैसेंजर के लिए डुअल 12.3 इंच की स्क्रीन हैं. सिएरा ईवी को UI के लिए मॉडल के लिए खास सॉफ़्टवेयर अपडेट के साथ-साथ स्टीयरिंग व्हील पर नया टाटा.ईवी लोगो मिलता है - जो नई टियागो ईवी के अनुरूप है. स्टोरेज की बात करें तो, सिएरा ईवी में 622 लीटर का बूट स्पेस (छत तक) और 55 लीटर का फ्रंट ट्रंक मिलता है.
फीचर्स की बात करें तो, सिएरा EV के टॉप मॉडल में पैनोरमिक सनरूफ, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, ऑल-LED लाइटिंग, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, डॉल्बी एटमॉस वाला JBL ब्लैक ऑडियो सिस्टम, 540-डिग्री कैमरा, कनेक्टेड-कार फ़ंक्शंस, AR हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस स्मार्टफ़ोन इंटीग्रेशन, लेवल 2 ADAS टेक और भी बहुत कुछ मिलता है. खास फीचर्स में हैंड्स-फ्री पार्किंग और समन फ़ंक्शन भी शामिल हैं, जिससे यूज़र्स चाबी की मदद से कार को आगे या पीछे कर सकते हैं.
टाटा का कहना है कि एंट्री-लेवल सिएरा ईवी में 18-इंच के अलॉय व्हील्स, वायरलेस एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ 12.3-इंच की टचस्क्रीन, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, 10.25-इंच की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, रियर सन ब्लाइंड्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, रिवर्स कैमरा, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक्स और 6 एयरबैग्स जैसे फीचर्स मिलेंगे.
पावरट्रेन की बात करें तो, सिएरा में स्टैंडर्ड तौर पर रियर-व्हील ड्राइव मिलता है, जबकि कुछ खास वैरिएंट्स में डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव पावरट्रेन का ऑप्शन भी है. पहला वाला वैरिएंट ज़्यादा से ज़्यादा 175 kW पावर और 340 Nm टॉर्क देता है, जबकि AWD वैरिएंट में एक फ्रंट इलेक्ट्रिक मोटर भी होती है जो 103 kW पावर और 164 Nm टॉर्क एक्स्ट्रा देती है. टाटा का कहना है कि सिएरा AWD कुल मिलाकर 504 Nm टॉर्क बनाती है, हालांकि कुल पावर का आंकड़ा अभी नहीं बताया गया है. टाटा का दावा है कि सबसे पावरफुल सिएरा EV सिर्फ़ 5.8 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ़्तार पकड़ लेती है. बैटरी की बात करें तो, निचले वैरिएंट्स में 63 kWh की बैटरी मिलती है, जबकि महंगे वैरिएंट्स में बड़ी 75 kWh की बैटरी दी गई है. AWD का ऑप्शन सिर्फ़ 75 kWh बैटरी के साथ ही मिलता है. टाटा की दूसरी EVs की तरह, सिएरा के पहले खरीदार को भी बैटरी पर लाइफटाइम वारंटी मिलती है.
टाटा का दावा है कि सिएरा EV 75 kWh की MIDC रेंज 665 km तक और सिएरा EV 63 kWh की रेंज 565 km तक है, टाटा का यह भी दावा है कि 75 kWh बैटरी वाले वेरिएंट की C75 रियल-वर्ल्ड रेंज 510-530 km और 63 kWh बैटरी वाले वेरिएंट की रेंज 440-460 km है.
चार्जिंग की बात करें तो, सिएरा ईवी में 120 kW तक की DC फ़ास्ट चार्जिंग की सुविधा है, जिससे सिर्फ़ 15 मिनट में 260 km से ज़्यादा की रेंज मिल जाती है. इसे 20 से 80% तक चार्ज होने में सिर्फ़ 26 मिनट लगते हैं. टाटा का यह भी कहना है कि सिएरा ईवी में 7.2 kW तक की AC चार्जिंग की सुविधा है. सिएरा ईवी में 'व्हीकल-टू-व्हीकल' (5 kW तक) और 'व्हीकल-टू-लोड' (3.3 kW तक) चार्जिंग की सुविधा भी मिलती है.
सिएरा EV की बुकिंग अब शुरू हो गई है और इसकी डिलीवरी 15 जुलाई से शुरू होगी.
सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं और इनमें वॉल बॉक्स चार्जर शामिल नहीं है.
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अपकमिंग कार्स
- स्कोडा Kodiaq RSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 2, 2026
- रेनो क्विडएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 3, 2026
- निसान टेक्टॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 9, 2026
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 15, 2026
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा Aerox Eएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.45 - 2.55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- कीवे ईजेडआई हाइपवोल्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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