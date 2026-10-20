एक्सोर एगेरा फुल-फेस हेलमेट लॉन्च हुआ, मिला स्पॉइलर और रियर एग्जॉस्ट वेंट
- तेज गति पर गर्दन की थकान को कम करने में मदद मिलती है.
- इसमें इंटरनल स्मोक सन वाइज़र और पिनलॉक-रेडी डिज़ाइन जैसी फीचर्स शामिल हैं.
- इसमें डबल डी-रिंग फास्टनिंग सिस्टम और इमरजेंसी क्विक रिलीज़ सिस्टम शामिल हैं.
वेगा ऑटो के प्रीमियम हेलमेट ब्रांड एक्सोर ने भारत में एगेरा फुल-फेस हेलमेट को रु 9,251 में लॉन्च किया है. रेस से प्रेरित स्टाइल और एयरोडायनामिक इंजीनियरिंग से लैस यह हेलमेट उन राइडर्स के लिए है जो परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड डिज़ाइन और क्षमता चाहते हैं. एगेरा में इंटीग्रेटेड रियर स्पॉइलर दिया गया है जो हवा के प्रवाह को नियंत्रित करता है,
एयरोडायनामिक ड्रैग को कम करता है और तेज गति से राइडिंग के दौरान गर्दन की थकान को कम करने में मदद करता है. इसका स्पॉइलर वेंटिलेशन के लिए इंटीग्रेटेड रियर एग्जॉस्ट वेंट का भी काम करता है.
इस हेलमेट में ऑप्टिकली करेक्ट, स्क्रैच-रेज़िस्टेंट और यूवी-प्रोटेक्टेड आउटर रेवो वाइज़र है, साथ ही टूल-फ्री वाइज़र बदलने के लिए क्विक-रिलीज़ तकनीक भी है. इसमें चकाचौंध से सुरक्षा के लिए इंटरनल स्मोक सन वाइज़र और एंटी-फॉग फंक्शनैलिटी के लिए पिनलॉक-रेडी डिज़ाइन भी है. सुरक्षा संबंधी फीचर्स में डबल डी-रिंग फास्टनिंग सिस्टम और इमरजेंसी क्विक रिलीज़ सिस्टम (EQRS) शामिल हैं, जो आपातकालीन स्थितियों में चीक पैड्स को हटाने की सुविधा देता है.
यह भी पढ़ें: नई हीरो एक्सट्रीम 160R 4V: किस वेरिएंट में क्या मिलेगा?
एगेरा के साथ, एक्सोर का लक्ष्य एयरोडायनामिक डिज़ाइन को व्यावहारिक फीचर्स के साथ मिलाकर अपने परफॉर्मेंस-फोकस्ड हेलमेट पोर्टफोलियो का विस्तार करना है. कंपनी भारत से बाहर भी अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए इस हेलमेट को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी लॉन्च करने की योजना बना रही है.
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