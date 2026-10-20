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नई हीरो एक्सट्रीम 160R 4V: किस वेरिएंट में क्या मिलेगा?

कारएंडबाइक-टीम
last published date : 20 October 2026, 16:33 IST
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नई हीरो एक्सट्रीम 160R 4V: किस वेरिएंट में क्या मिलेगा?
हाइलाइट्स
  • तीन ट्रिम्स के नाम हैं स्टैंडर्ड, प्रो और कार्बन
  • स्टैंडर्ड ट्रिम जनवरी 2027 से उपलब्ध होगा
  • प्रो और कार्बन की डिलीवरी 1 नवंबर, 2026 से शुरू होगी

हीरो मोटोकॉर्प ने हाल ही में भारत में नई एक्सट्रीम 160R 4V लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती कीमत रु 1.27 लाख (एक्स-शोरूम) है. यह मोटरसाइकिल तीन ट्रिम्स - स्टैंडर्ड, प्रो और कार्बन में आती है, हालांकि स्टैंडर्ड ट्रिम केवल जनवरी 2027 से उपलब्ध होगा. वहीं प्रो और कार्बन ट्रिम्स की डिलीवरी 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी.

दिखने में नई 160R 4V का डिज़ाइन पहले से ज़्यादा पैना है. इसमें फ्यूल टैंक को नया लुक दिया गया है और फेयरिंग को ज़्यादा आकर्षक बनाया गया है. इस नए मॉडल के लिए रंग विकल्पऔर बॉडी ग्राफिक्स में भी बदलाव किए गए हैं.

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2026 Hero Xtreme 160 R 4 V Abrax Orange

यहाँ जीनिए कि हर वेरिएंट में क्या-क्या मिलता है:

हीरो एक्सट्रीम 160R 4V स्टैंडर्ड - कीमत: रु 1.27 लाख (एक्स-शोरूम)

LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
मैकेनिकल थ्रॉटल
पैनिक ब्रेक अलर्ट
टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क
सिंगल-चैनल ABS के साथ डिस्क ब्रेक
दो रंग: फायरस्टॉर्म रेड और पर्ल ब्लैक

Hero Xtreme 160 R 4 V colours

हीरो एक्सट्रीम 160R 4V प्रो - कीमत: रु 1.37 लाख (एक्स-शोरूम)

थ्रॉटल-बाय-वायर
राइड मोड - रेन, रोड और स्पोर्ट
क्रूज़ कंट्रोल
43 mm KYB USD फ्रंट फोर्क
डुअल-चैनल ABS
दो रंग: प्रो रेड और प्रो ब्लैक

Hero Xtreme 160 R 4 V TFT display

हीरो एक्सट्रीम 160R 4V कार्बन - कीमत: रु 1.41 लाख (एक्स-शोरूम)

5-स्टेप एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लीवर
4.2-इंच TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
2 मोड वाला रेस टाइमर
इल्युमिनेटेड (रोशनी वाले) बटन
चार रंग: कार्बन रेड, कार्बन ब्लैक, कार्बन ग्रे और एब्रैक्स ऑरेंज

हीरो एक्सट्रीम 160R 4V: आंकड़े

इंजन की बात करें तो, 160R 4V में पहले जैसा ही 163.2 cc, सिंगल-सिलेंडर, फोर-वॉल्व इंजन दिया गया है. यह 8750 rpm पर 16.86 bhp और 6500 rpm पर 14.6 Nm का पीक टॉर्क देता है. इस इंजन के साथ 5-स्पीड कॉन्स्टेंट मेश गियरबॉक्स दिया गया है. बाइक को रोकने के लिए आगे और पीछे डिस्क ब्रेक दिए गए हैं. वहीं, प्रो और कार्बन ट्रिम्स में बाइक का वज़न 147.5 kg से बढ़कर 149 kg हो गया है.

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