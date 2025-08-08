सिट्रॉएन बसॉल्ट ऑटोमेटिक 5000 किमी ड्राइव रिव्यू: बड़े कैबिन के साथ शानदार सवारी

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
महिंद्रा बीई.05विनफ़ास्ट वीएफ7मर्सिडीज़-एएमजी CLE 53महिंद्रा एक्सयूवी.ई8
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बॉबरबेनेली न्यू बीएन 302आरसुज़ुकी वी-स्ट्रॉम 1050रॉयल एनफील्डसुज़ुकी
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

सिट्रॉएन बसॉल्ट ऑटोमेटिक 5000 किमी ड्राइव रिव्यू: बड़े कैबिन के साथ शानदार सवारी

अलग कूपे बॉडीस्टाइल, एक व्यावहारिक एसयूवी की कई पारंपरिक खासियतों को छुपाती है जो हमारी सड़कों के लिए अच्छी है.
Calendar-icon

द्वारा कारएंडबाइक टीम

clock-icon

6 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 8, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

    पिछले साल लॉन्च हुई सिट्रॉएन बसॉल्ट ने भारतीय मास कार सेगमेंट में एक खास एसयूवी कूपे सेगमेंट में जगह बनाई. सच कहूँ तो, इसे ठंडी प्रतिक्रिया मिली, जिसने हमें पूरी तरह से चौंकाया नहीं, लेकिन इस गाड़ी की कई खूबियों को देखते हुए हमें निराश ज़रूर किया. बेशक, ग्राहक ही राजा है और हमें अपने री़डर्स से सवाल मिले कि बसॉल्ट पर उनका ध्यान क्यों ज़रूरी है. तो, पेश हैं दो महीने लंबी टेस्टिंग के बाद मालिकों से जुड़े सबसे आम सवालों के जवाब.

     

    यह भी पढ़ें: सिट्रॉएन C3 स्पोर्ट एडिशन भारत में हुआ लॉन्च, कीमत रु.9.57 लाख

     

    प्रदर्शन कैसा हैँ?

    Citroen Basalt 41

    बसॉल्ट का 1.2-लीटर, तीन-पॉट टर्बो पेट्रोल इंजन एक भरोसेमंद छोटी यूनिट है. यह आसानी से घूमता है, लेकिन आवाज़ कर्कश होती है. इससे ऐसा लगता है कि कैबिन का इन्सुलेशन ठीक से नहीं है. लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस सी-सेगमेंट एसयूवी को आसानी से तेज़ी से भगाने के लिए पर्याप्त पावर है.

     

    यह भी पढ़ें: सिट्रॉएन भारत में अपनी चौथी सालगिरह मनाने के लिए चुनिंदा मॉडलों पर रु.2.80 लाख तक का दे रही लाभ


    रोज़मर्रा के शहरी इस्तेमाल में, जहाँ ट्रैफ़िक धीमा होता है, गियरबॉक्स शुरू में थोड़ा सुस्त लगता है. लेकिन ज़्यादातर टॉर्क कन्वर्टर-टाइप ऑटोमैटिक कारें ऐसी ही चलती हैं. एक बार जब आप पहले से दूसरे गियर में शिफ्ट कर लेते हैं, तो बनी हुई स्पीड पर्याप्त लगती है. 1500 आरपीएम के बाद इंजन ज़्यादा दमदार लगता है. तभी टर्बो चालू होता है. हालाँकि, रेंगते ट्रैफ़िक में, यह तेज़ गति की तुलना में कम कुशलता दिखाती है.

     

    हैंडलिंग कैसी है?

    Citroen Basalt 50

    जब भी आपको सड़क का कोई खाली हिस्सा मिले, या जब भी आप इसे शहर के बीच की यात्राओं पर ले जाएँ, तो बसॉल्ट चलाने का अनुभव बेहद आनंददायक होता है. इसका संतुलित सस्पेंशन इसे अपने ऊँचे गुरुत्वाकर्षण केंद्र के बावजूद एक सामान्य सेडान जैसा संतुलन और शान देता है. इसका संतुलित स्टीयरिंग व्हील अपने भरपूर फीडबैक के साथ आपको ज़बरदस्त नियंत्रण देता है और कार चलाने में काफी मज़ा आता है  - यह सहज है. अगर मुझे कुछ कमियाँ निकालनी ही हैं, तो एकमात्र शिकायत तेज़ गति से गाड़ी चलाने के दौरान आने वाली हवा और सड़क की आवाज़ है, जो कैबिन में घुसकर आपको एक शांत ड्राइव से वंचित कर देती है.

     

    आराम कैसा है?

    Citroen Basalt 35

    एयर कंडीशनिंग इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है. यूरोपीय मूल होने के बावजूद, यह सिट्रॉएन उस कूलिंग पावर की नक़ल करती है जो हम आमतौर पर भारतीय ब्रांडों से जोड़ते हैं. पीछे के एसी वेंट, ब्लोअर कंट्रोल के बिना, भारतीय दोपहरों की सबसे मुश्किल परिस्थितियों के लिए पर्याप्त हैं. पैनोरमिक सनरूफ का न होना भी इसमें मदद करता है.

     

    सीटें आरामदायक और सपोर्टिव दोनों हैं. हमारी टेस्टिंग कार – जो सबसे महंगा मॉडल थी – में अपहोल्स्ट्री फॉक्स लेदर और फ़ैब्रिक का मिश्रण है. यह साफ़-सुथरी दिखती है। लगभग सफ़ेद रंग को गंदगी से बचाने के लिए थोड़ी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है. लेकिन अच्छी बात यह है कि कैबिन चमकदार, हवादार और बड़ा दिखता है. मुझे ड्राइवर सीट के लिए पावर कंट्रोल की कमी खली. पावरफुल एसी होने के कारण सीट वेंटिलेशन मेरे लिए कोई बड़ी कमी नहीं थी, लेकिन चूँकि इस सेगमेंट की ज़्यादातर कारों में यह होता है, इसलिए यह थोड़ी कमी लगती है.

    Citroen Basalt 33

    लंबे कद के यात्रियों को पीछे की सीट पर सिर के लिए जगह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. स्मार्ट अंडर थाई सपोर्ट एडजस्टर - जो किसी भी प्रतिस्पर्धी कार में नहीं देखे जाते - लंबी टांगों वाले यात्रियों को ज्यादा आराम मुहैया कराते हैं.

     

    कनेक्टिवटी कैसी है?

    नहीं, बसॉल्ट में ADAS या उसके कई प्रतिद्वंदियों वाली कोई भी कनेक्टेड कार फीचर नहीं है. हालाँकि, एक सिट्रॉएन ऐप ज़रूर है जिसका इस्तेमाल ग्राहक सर्विस से जुड़ी समस्याओं पर नज़र रखने के लिए कर सकते हैं. हालाँकि, स्मार्टफ़ोन सहज तौर पर जुड़ सकता है. यह सबसे महंगे मॉडल में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले फ़ंक्शन के साथ आता है. 

    Citroen Basalt IBR 2024 15

    टचस्क्रीन का इंटरफ़ेस अच्छा है और कार हमारे साथ रहने के दौरान विश्वसनीय रही. इसके हैंग होने का एक भी मामला सामने नहीं आया. हालाँकि, कुछ फ़ंक्शन सीमित थे - जैसे कि आप कारप्ले पर गूगल मैप्स को पिंच और ज़ूम नहीं कर सकते, जबकि दूसरी कारों में यह संभव है. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर छोटा है और थोड़ा पुराना लगता है, लेकिन ड्राइवर तक सभी ज़रूरी जानकारी पहुँचा देता है.

     

    कमी क्या है?

    इस दौरान मुझे कुछ चीज़ें बहुत याद आईं. इस सेगमेंट को देखते हुए, बसॉल्ट में बिना चाबी के एंट्री नहीं है. हालाँकि, कार को अनलॉक/लॉक करने के लिए एक रिमोट की ज़रूर है. अंदर जाने पर स्टार्ट/स्टॉप बटन का न होना भी इस बात का संकेत है कि कीमत को नियंत्रण में रखने के लिए कम फीचर्न देने का इरादा था. तीसरी चीज़ जो मुझे इस ऑटोमैटिक में बहुत याद आई, वह था क्रूज़ कंट्रोल. चूँकि अब सड़कों पर स्पीड लिमिटर लगे हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करना आसान होगा कि आप एक्सीलरेटर पर ज़्यादा ज़ोर न दें. साथ ही, चूँकि यह कार लंबी यात्राओं के लिए एकदम सही है, इसलिए यह फीचर्स लंबे हाईवे पर और भी ज़्यादा मददगार होते.

    Citroen Basalt 12

    माइलेज कैसा है?

    बसॉल्ट हमारे साथ जितने महीने रही, शहर में इसकी सबसे खराब माइलेज लगभग 9 किमी/लीटर रही, और हाईवे पर सबसे अच्छी माइलेज लगभग 16 किमी/लीटर रही. इस कार में 40 लीटर का फ्यूल टैंक है, जिससे इसे लगभग 400-450 किमी तक चलाया जा सकता है. हालाँकि, हमारी टेस्ट कार का फ्यूल गेज तब सटीक नहीं था जब ईंधन का स्तर एक चौथाई टैंक से नीचे चला गया. फ्यूल खाली होने की दूरी काफी अनिश्चित थी और कई बार, झूठे अलार्म और चिंताजनक क्षण भी आते थे.

    Citroen Basalt 48

    रोड प्रसेंस कैसी है?


    सिट्रॉएन बसॉल्ट देखने में काफी आकर्षक है. निजी तौर पर, इसका डिज़ाइन ज़बरदस्ती का नहीं लगता. इसका सिल्हूट फिसलन भरा लगता है, लगभग एक सेडान जैसा. और सड़क पर चलने वालों की दूसरी नज़र में इसकी सराहना साफ़ देखी जा सकती है. अगर इसका रंग थोड़ा चटख होता तो शायद यह और भी अलग दिखती. 16 इंच के पहिये छोटे नहीं लगते, लेकिन शायद बड़े पहिये इसकी खूबसूरती में और इज़ाफ़ा कर सकते थे.

    Citroen Basalt 15

    निर्णय?

    अपनी अपरंपरागत कूपे बॉडीस्टाइल के बावजूद, बसॉल्ट एक बेहतरीन एसयूवी के सभी व्यावहारिक पहलुओं पर खरी उतरती है. अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस, पर्याप्त विज़िबिलिटी के साथ चारों ओर आरामदायक दृश्य इसके अलावा पाँच यात्रियों के बैठने की जगह और सामान रखने की भी पर्याप्त जगह मिलती है. इस लिहाज से यह एक बेहतरीन पारिवारिक कार है. शॉर्ट में बसॉल्ट के साथ एक सुखद जुड़ाव रहा. इसकी कीमत बेशक अच्छी है, कुछ खासितों में कटौती के साथ, लेकिन यह बेहतरीन ड्राइव और राइड देती है. ये दोनों ही कार के बुनियादी हिस्से हैं, जो आपको इसे चलाने के लिए प्रेरित करेंगे.

    # Citroen Basalt Coupe SUV# Citroen Basalt Features# Basalt SUV# Basalt Coupe SUV# Basalt Dark Edition# Basalt# Car Reviews# Cars# Auto Industry
    Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

    पुरानी कारों पर शानदार डील

    सभी यूज़्ड कार देखें
    • यूज़्ड 2016 ह्युंडई क्रेटा, Rohini Courts, New Delhi
      7
      2016 ह्युंडई क्रेटा
      1.6 SX Plus | 74,493 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
      Rs. 7.49 लाख
      ₹ 15,839/माह emi
      INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
    • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी डिजायर, Rohini Courts, New Delhi
      7.7
      2017 मारुति सुजुकी डिजायर
      VXI BS IV | 62,288 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 4.49 लाख
      ₹ 9,494/माह emi
      INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
    • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी बलेनो, Rohini Courts, New Delhi
      7.8
      2017 मारुति सुजुकी बलेनो
      Zeta BS IV | 38,911 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 4.49 लाख
      ₹ 10,054/माह emi
      INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
    • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी वैगन आर, Rohini Courts, New Delhi
      8.6
      2022 मारुति सुजुकी वैगन आर
      VXI 1.0 | 52,620 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 5.49 लाख
      ₹ 12,293/माह emi
      INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
    • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Rohini Courts, New Delhi
      8.3
      2022 महिंद्रा थार
      LX 4 Seater Hard Top | 40,017 km | डीज़ल | मैन्युअल
      Rs. 12.5 लाख
      ₹ 26,440/माह emi
      INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
    • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Rohini Courts, New Delhi
      7.9
      2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा
      ZXI BS IV | 32,878 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
      Rs. 8.49 लाख
      ₹ 19,012/माह emi
      INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
    • यूज़्ड 2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10, Rohini Courts, New Delhi
      7.5
      2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10
      1.2 Sportz BS IV | 34,500 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 2.99 लाख
      INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
    • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी एक्सएल6, Rohini Courts, New Delhi
      8.1
      2020 मारुति सुजुकी एक्सएल6
      Zeta | 46,261 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 8 लाख
      ₹ 16,922/माह emi
      INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
    • यूज़्ड 2018 जीप कम्पास, Yozna Vihar, New Delhi
      7.5
      2018 जीप कम्पास
      Limited 1.4 Multi AIR D BS IV | 16,400 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
      Rs. 9.75 लाख
      ₹ 21,837/माह emi
      Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
    • यूज़्ड 2025 महिंद्रा थार रॉक्स, Rohini Courts, New Delhi
      9.2
      2025 महिंद्रा थार रॉक्स
      AX7L 4X4 | 3,004 km | डीज़ल | आटोमेटिक
      Rs. 25 लाख
      INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi

    लोकप्रिय सिट्रॉन मॉडल्स

    अपकमिंग कार्स

    अपकमिंग बाइक्स

    और ज्यादा खोजें

    • लेटेस्ट News

    • रिलेटेड आर्टिकल्स

    • सभी डार्क एडिशन मॉडल में डार्क क्रोम एक्सेंट के साथ पर्ला नेरा ब्लैक पेंट जॉब की सुविधा है; लेदरेट सीट कवर के साथ ऑल-ब्लैक कैबिन भी शामिल है.
      सिट्रॉएन बसॉल्ट और C3 और एयरक्रॉस डार्क एडिशन भारत में हुए लॉन्च
    • C3 हैचबैक और e-C3 पर भी रु.1 लाख तक का लाभ मिल रहा है.
      सिट्रॉएन ने बसॉल्ट, एयरक्रॉस एसयूवी और C3 हैचबैक पर रु.1.75 लाख तक के लाभ की पेशकश की
    • बसॉल्ट डार्क एडिशन में नये काले बाहरी रंग के साथ डार्क काले रंग का कैबिन भी मिलेगा.
      भारत में लॉन्च से पहले दिखी सिट्रॉएन बसॉल्ट डार्क एडिशन की झलक
    • सिट्रॉएन इंडिया ने बसॉल्ट के सभी वैरिएंट लाइनअप की कीमतों में बढ़ोतरी की है, केवल प्लस वेरिएंट को छोड़कर जिसकी कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है.
      महंगी हुई सिट्रॉएन बसॉल्ट कूपे एसयूवी, कीमत रु.28,000 तक बढ़ीं
    • हाल ही में लॉन्च हुई बसॉल्ट कूपे-एसयूवी को एडल्ट सुरक्षा के लिए 32 में से 26.19 अंक और बाल सुरक्षा के लिए 49 में से 35.90 अंक मिले.
      भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में सिट्रॉएन बसॉल्ट को मिली 4 स्टार सुरक्षा रेटिंग
    • सभी डार्क एडिशन मॉडल में डार्क क्रोम एक्सेंट के साथ पर्ला नेरा ब्लैक पेंट जॉब की सुविधा है; लेदरेट सीट कवर के साथ ऑल-ब्लैक कैबिन भी शामिल है.
      सिट्रॉएन बसॉल्ट और C3 और एयरक्रॉस डार्क एडिशन भारत में हुए लॉन्च
    • C3 हैचबैक और e-C3 पर भी रु.1 लाख तक का लाभ मिल रहा है.
      सिट्रॉएन ने बसॉल्ट, एयरक्रॉस एसयूवी और C3 हैचबैक पर रु.1.75 लाख तक के लाभ की पेशकश की
    • बसॉल्ट डार्क एडिशन में नये काले बाहरी रंग के साथ डार्क काले रंग का कैबिन भी मिलेगा.
      भारत में लॉन्च से पहले दिखी सिट्रॉएन बसॉल्ट डार्क एडिशन की झलक
    • सिट्रॉएन इंडिया ने बसॉल्ट के सभी वैरिएंट लाइनअप की कीमतों में बढ़ोतरी की है, केवल प्लस वेरिएंट को छोड़कर जिसकी कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है.
      महंगी हुई सिट्रॉएन बसॉल्ट कूपे एसयूवी, कीमत रु.28,000 तक बढ़ीं
    • हाल ही में लॉन्च हुई बसॉल्ट कूपे-एसयूवी को एडल्ट सुरक्षा के लिए 32 में से 26.19 अंक और बाल सुरक्षा के लिए 49 में से 35.90 अंक मिले.
      भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में सिट्रॉएन बसॉल्ट को मिली 4 स्टार सुरक्षा रेटिंग
    c&b icon

    भारत में ट्रेंडिंग वाहन

    सभी देखें
    • पत्रिका
    • News
    • सिट्रॉएन बसॉल्ट ऑटोमेटिक 5000 किमी ड्राइव रिव्यू: बड़े कैबिन के साथ शानदार सवारी