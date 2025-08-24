सितंबर में लॉन्च से पहले सिट्रॉएन बसॉल्ट X की दिखी झलक, बुकिंग शुरू
हाइलाइट्स
- बसॉल्ट एक्स की बुकिंग राशि रु.11,000 तय की गई है
- कैबिन में डिज़ाइन अपडेट और नए फ़ीचर्स मिलेंगे
- पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं होगा
सिट्रॉएन ने सितंबर में लॉन्च से पहले, इस कूपे-एसयूवी के लिए ऑर्डर बुक खोलने के साथ ही, बसॉल्ट एक्स की पहली तस्वीरें साझा की हैं. C3 और C3 X की तरह, बसॉल्ट एक्स भी स्टैंडर्ड बसॉल्ट के साथ ही बिक्री पर आने की संभावना है. दिखने में बसॉल्ट एक्स स्टैंडर्ड मॉडल से कुछ अलग नहीं है, हालाँकि मुख्य बदलाव कैबिन के अंदर ही नज़र आते हैं. बुकिंग की राशि रु.11,000 रखी गई है.
सेंटर कंसोल को उच्चतर एयर-कंडीशनिंग नियंत्रण और नए स्लीकर वेंट के साथ नया रूप दिया गया है
बाहरी हिस्से की एकमात्र तस्वीर में बसॉल्ट एक्स को काले रंग में दिखाया गया है, और इसमें मौजूदा मॉडल जैसे ही डिज़ाइन के अलॉय व्हील लगे हैं. कैबिन की टीज़र तस्वीरों में मुख्य रूप से काले रंग का कैबिन दिखाई देता है, जिसमें कुछ जगहों पर भूरे/ब्रोंज़ रंग के इन्सर्ट दिखाई देते हैं, जिससे पता चलता है कि बसॉल्ट एक्स शुरू से ही एक डार्क एडिशन वेरिएंट के साथ आ सकता है. हालाँकि, टीज़र तस्वीरों को गौर से देखने पर इसमें कई बदलाव दिखाई देते हैं.
डैशबोर्ड को दोहरे टोन वाले काले और भूरे रंग के फिनिश के साथ अधिक चौकोर लुक दिया जा सकता है
डैशबोर्ड में बड़े बदलाव की उम्मीद है, तस्वीरें इसे और भी चौकोर लुक देती हैं, जिसमें डुअल-टोन फिनिश और ऊपरी डैशबोर्ड पैनल के किनारों पर पैटर्न वाली फिनिशिंग है. सेंटर कंसोल को भी नए, स्लीक एयर-कंडीशनिंग वेंट्स, कॉन्ट्रास्ट ट्रिम इंसर्ट और एयर-कंडीशनिंग कंट्रोल्स के साथ नया डिज़ाइन दिया गया है, जो अब सेंटर स्टैक पर ऊपर की ओर हैं. हैज़र्ड लाइट स्विच को भी सेंटर कंसोल के बेस से हटाकर एयर-कंडीशनिंग वेंट्स के बीच में रख दिया गया है. इस कूपे-एसयूवी में लेदरेट अपहोल्स्ट्री भी दी गई है - कम से कम महंगे वेरिएंट में.
सबसे महंगे वैरिएंट में लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलेगी
फीचर्स की बात करें तो, बसॉल्ट में नए C3 X वाले कुछ फीचर्स, जैसे की-लेस ड्राइविंग, 360-डिग्री कैमरा और भी बहुत कुछ, मिलने की उम्मीद है. मैकेनिकल तौर पर, बसॉल्ट X में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इसमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड और 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन ही मिलेंगे. पहले वाले इंजन में मानक रूप से मैनुअल गियरबॉक्स दिया जाएगा, जबकि दूसरे इंजन में मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दोनों विकल्प उपलब्ध होंगे.
