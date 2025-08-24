पत्रिकायूज़्ड कार्स
सितंबर में लॉन्च से पहले सिट्रॉएन बसॉल्ट X की दिखी झलक, बुकिंग शुरू

C3 एक्स के बाद, सिट्रॉएन बसॉल्ट कूपे-एसयूवी के लिए एक ध्यान देने लायक बदलाव लाने के लिए तैयार है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 24, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • बसॉल्ट एक्स की बुकिंग राशि रु.11,000 तय की गई है
  • कैबिन में डिज़ाइन अपडेट और नए फ़ीचर्स मिलेंगे
  • पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं होगा

सिट्रॉएन ने सितंबर में लॉन्च से पहले, इस कूपे-एसयूवी के लिए ऑर्डर बुक खोलने के साथ ही, बसॉल्ट एक्स की पहली तस्वीरें साझा की हैं. C3 और C3 X की तरह, बसॉल्ट एक्स भी स्टैंडर्ड बसॉल्ट के साथ ही बिक्री पर आने की संभावना है. दिखने में बसॉल्ट एक्स स्टैंडर्ड मॉडल से कुछ अलग नहीं है, हालाँकि मुख्य बदलाव कैबिन के अंदर ही नज़र आते हैं. बुकिंग की राशि रु.11,000 रखी गई है.

 

यह भी पढ़ें: सिट्रॉएन ने भारत में B2B ग्राहकों के लिए 'ड्राइव' कमर्शियल वाहन रेंज की घोषणा की

 Citroen Basalt X 2
सेंटर कंसोल को उच्चतर एयर-कंडीशनिंग नियंत्रण और नए स्लीकर वेंट के साथ नया रूप दिया गया है

 

बाहरी हिस्से की एकमात्र तस्वीर में बसॉल्ट एक्स को काले रंग में दिखाया गया है, और इसमें मौजूदा मॉडल जैसे ही डिज़ाइन के अलॉय व्हील लगे हैं. कैबिन की टीज़र तस्वीरों में मुख्य रूप से काले रंग का कैबिन दिखाई देता है, जिसमें कुछ जगहों पर भूरे/ब्रोंज़ रंग के इन्सर्ट दिखाई देते हैं, जिससे पता चलता है कि बसॉल्ट एक्स शुरू से ही एक डार्क एडिशन वेरिएंट के साथ आ सकता है. हालाँकि, टीज़र तस्वीरों को गौर से देखने पर इसमें कई बदलाव दिखाई देते हैं.

Basalt X Range Safety

डैशबोर्ड को दोहरे टोन वाले काले और भूरे रंग के फिनिश के साथ अधिक चौकोर लुक दिया जा सकता है

 

डैशबोर्ड में बड़े बदलाव की उम्मीद है, तस्वीरें इसे और भी चौकोर लुक देती हैं, जिसमें डुअल-टोन फिनिश और ऊपरी डैशबोर्ड पैनल के किनारों पर पैटर्न वाली फिनिशिंग है. सेंटर कंसोल को भी नए, स्लीक एयर-कंडीशनिंग वेंट्स, कॉन्ट्रास्ट ट्रिम इंसर्ट और एयर-कंडीशनिंग कंट्रोल्स के साथ नया डिज़ाइन दिया गया है, जो अब सेंटर स्टैक पर ऊपर की ओर हैं. हैज़र्ड लाइट स्विच को भी सेंटर कंसोल के बेस से हटाकर एयर-कंडीशनिंग वेंट्स के बीच में रख दिया गया है. इस कूपे-एसयूवी में लेदरेट अपहोल्स्ट्री भी दी गई है - कम से कम महंगे वेरिएंट में.

Basalt X Range Comfort

सबसे महंगे वैरिएंट में लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलेगी

 

फीचर्स की बात करें तो, बसॉल्ट में नए C3 X वाले कुछ फीचर्स, जैसे की-लेस ड्राइविंग, 360-डिग्री कैमरा और भी बहुत कुछ, मिलने की उम्मीद है. मैकेनिकल तौर पर, बसॉल्ट X में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इसमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड और 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन ही मिलेंगे. पहले वाले इंजन में मानक रूप से मैनुअल गियरबॉक्स दिया जाएगा, जबकि दूसरे इंजन में मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दोनों विकल्प उपलब्ध होंगे.

  लेटेस्ट News

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • बीएमडब्ल्यू ने कंपनी के 4,000 किलोमीटर लंबे पावर चार्जिंग कॉरिडोर के उद्घाटन की भी घोषणा की है, जिसमें हर 300 किलोमीटर के अंतराल पर चार्जर लगाए जाएंगे.
    बीएमडब्ल्यू ने भारत में 5,000 से अधिक इलेक्ट्रिक कारें और एसयूवी बेचीं
  • टोल माफ़ी राज्य सरकार की इस साल की शुरुआत में घोषित नई ईवी नीति का हिस्सा थी. इसी आशय का एक सरकारी प्रस्ताव पहले मई 2025 में जारी किया गया था.
    22 अगस्त से अटल सेतु पर इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल से मिलेगी छूट
  • मूल रूप से 300 कारों तक सीमित एक खास वैरिएंट पेशकश के रूप में तैयार, अपनी तरह का पहला BE 6 बैटमैन एडिशन अब 23 अगस्त को ऑर्डर बुक खुलने पर बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध होगा.
    महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन का अब 999 कारों तक होगा निर्माण
  • फास्टैग वार्षिक पास विशेष रूप से निजी वाहन मालिकों के लिए उपलब्ध है, जिसमें 200 टोल लेनदेन या एक वर्ष की यात्रा - जो भी पहले हो, की सुविधा दी जाती है.
    लॉन्च के केवल 4 दिनों के भीतर 5 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं ने FASTag वार्षिक पास खरीदा
  • यह खास वैरिएंट, जिसकी बिक्री केवल 50 कारों तक सीमित है, 3 सीरीज मॉडल लाइन की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पेश किया गया है.
    बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज, M340i 50 Jahre एडिशन भारत में हुआ लॉन्च, कीमत रु.64 लाख से शुरू
