ह्यून्दे वेन्यू का HX5+ वैरिएंट हुआ लॉन्च, कीमत रु.9.99 लाख

ह्यून्दे ने हाल ही में लॉन्च हुई वेन्यू लाइन-अप में एक नया वैरिएंट जोड़ा है. HX5+ नाम का यह नया वैरिएंट रु.9.99 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उपलब्ध है और इसमें केवल एक ही इंजन विकल्प मिलता है - 1.2 लीटर काप्पा पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन.

नया HX5+, HX5 (जिसकी कीमत रु.9.16 लाख है) की तुलना में निम्नलिखित अतिरिक्त फीचर्स देता है:

रूफ रेल्स

क्वाड बीम LED हेडलैंप

रियर विंडो सनशेड

स्मार्टफोन वायरलेस चार्जर

ड्राइवर कंसोल आर्मरेस्ट स्टोरेज के साथ

रियर वाइपर और वॉशर

ड्राइवर पॉवर विंडो के साथ ऑटो अप एंड डाउन सेफ्टी

नए वैरिएंट के अलावा, HX4 वैरिएंट में एक नया फीचर जोड़ा गया है - ड्राइवर सीट की ऊंचाई एडजस्ट करने की सुविधा. लॉन्च होने के बाद से नई वेन्यू को 50,000 बुकिंग मिल चुकी हैं.