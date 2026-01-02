पत्रिकायूज़्ड कार्स
ह्यून्दे वेन्यू का HX5+ वैरिएंट हुआ लॉन्च, कीमत रु.9.99 लाख

नया HX5+ वेरिएंट केवल मैनुअल ट्रांसमिशन वाले कप्पा 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है. वहीं, HX4 वेरिएंट में अब ड्राइवर सीट की ऊंचाई एडजस्ट करने की सुविधा मिलती है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 2, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • एक ही इंजन विकल्प के साथ उपलब्ध
  • HX5 की तुलना में अतिरिक्त फीचर्स मिलते हैं
  • HX4 ट्रिम में ड्राइवर सीट की ऊंचाई एडजेस्ट की सुविधा जोड़ी गई है

ह्यून्दे ने हाल ही में लॉन्च हुई वेन्यू लाइन-अप में एक नया वैरिएंट जोड़ा है. HX5+ नाम का यह नया वैरिएंट रु.9.99 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उपलब्ध है और इसमें केवल एक ही इंजन विकल्प मिलता है - 1.2 लीटर काप्पा पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन.

 

यह भी पढ़ें: ह्यून्दे क्रेटा की बिक्री ने 2025 में 2 लाख की बिक्री का आंकड़ा पार किया

 

नया HX5+, HX5 (जिसकी कीमत रु.9.16 लाख है) की तुलना में निम्नलिखित अतिरिक्त फीचर्स देता है:

 

  • रूफ रेल्स
  • क्वाड बीम LED हेडलैंप
  • रियर विंडो सनशेड
  • स्मार्टफोन वायरलेस चार्जर
  • ड्राइवर कंसोल आर्मरेस्ट स्टोरेज के साथ
  • रियर वाइपर और वॉशर
  • ड्राइवर पॉवर विंडो के साथ  ऑटो अप एंड डाउन सेफ्टी
Hyundai Venue 30

नए वैरिएंट के अलावा, HX4 वैरिएंट में एक नया फीचर जोड़ा गया है - ड्राइवर सीट की ऊंचाई एडजस्ट करने की सुविधा. लॉन्च होने के बाद से नई वेन्यू को 50,000 बुकिंग मिल चुकी हैं.

# hyundai# hyundai venue price# hyundai venue# hyundai venue india launch# hyundai venue 2025# hyundai venue facelift# cars# New Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • क्या आप नए साल की शुरुआत अपने गैराज में एक नई कार के साथ करना चाहते हैं? आइए देखते हैं कि जनवरी 2026 में भारत में कौन-कौन सी कारें लॉन्च होने वाली हैं.
    जनवरी 2026 में लॉन्च होने वाली नई कारें
  • कार निर्माता कंपनी ने अपने फ्लीट मॉडलों को अपनी यात्री कार सीरीज़ के अलग-अलग वैरिएंट के रूप में बेचने के बजाय ह्यून्दे प्राइम ब्रांड के तहत रीब्रांड किया है, जैसा कि उसने पहले एक्सेंट के साथ किया था.
    भारत में ह्यून्दे ऑरा और निऑस पर आधारित प्राइम एसडी और प्राइम एचबी टैक्सियाँ हुई लॉन्च
  • हम उन कुछ कारों की सूची दे रहे हैं जिनमें फैक्ट्री-फिटेड एयर प्यूरीफायर लगा हुआ आता है.
    भारत में एयर प्यूरीफायर वाली सबसे किफायती कारें
  • निसान की सबकॉम्पैक्ट एमपीवी रेनॉ ट्राइबर के साथ अपने आधारभूत ढांचे को साझा करेगी.
    जनवरी 2026 में लॉन्च होने से पहले निसान Gravite एमपीवी एक बार फिर टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • जगुआर एफ-पेस ब्रांड की पेट्रोल-डीज़ल इंजन वाली कारों की सीरीज़ का अंत है, क्योंकि इसका अंतिम मॉडल प्रोडक्शन लाइन से बनकर आ रहा है.
    जगुआर F-Pace का सफर खत्म, आख़िरी कार असेंबली लाइन से आई बाहर
