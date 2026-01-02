ह्यून्दे वेन्यू का HX5+ वैरिएंट हुआ लॉन्च, कीमत रु.9.99 लाख
नया HX5+ वेरिएंट केवल मैनुअल ट्रांसमिशन वाले कप्पा 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है. वहीं, HX4 वेरिएंट में अब ड्राइवर सीट की ऊंचाई एडजस्ट करने की सुविधा मिलती है.
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 2, 2026
हाइलाइट्स
- एक ही इंजन विकल्प के साथ उपलब्ध
- HX5 की तुलना में अतिरिक्त फीचर्स मिलते हैं
- HX4 ट्रिम में ड्राइवर सीट की ऊंचाई एडजेस्ट की सुविधा जोड़ी गई है
ह्यून्दे ने हाल ही में लॉन्च हुई वेन्यू लाइन-अप में एक नया वैरिएंट जोड़ा है. HX5+ नाम का यह नया वैरिएंट रु.9.99 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उपलब्ध है और इसमें केवल एक ही इंजन विकल्प मिलता है - 1.2 लीटर काप्पा पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन.
यह भी पढ़ें: ह्यून्दे क्रेटा की बिक्री ने 2025 में 2 लाख की बिक्री का आंकड़ा पार किया
नया HX5+, HX5 (जिसकी कीमत रु.9.16 लाख है) की तुलना में निम्नलिखित अतिरिक्त फीचर्स देता है:
- रूफ रेल्स
- क्वाड बीम LED हेडलैंप
- रियर विंडो सनशेड
- स्मार्टफोन वायरलेस चार्जर
- ड्राइवर कंसोल आर्मरेस्ट स्टोरेज के साथ
- रियर वाइपर और वॉशर
- ड्राइवर पॉवर विंडो के साथ ऑटो अप एंड डाउन सेफ्टी
नए वैरिएंट के अलावा, HX4 वैरिएंट में एक नया फीचर जोड़ा गया है - ड्राइवर सीट की ऊंचाई एडजस्ट करने की सुविधा. लॉन्च होने के बाद से नई वेन्यू को 50,000 बुकिंग मिल चुकी हैं.
