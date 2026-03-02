महिंद्रा XEV 9e Cineluxe एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत रु.29.35 लाख

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
इसुज़ू नई डी-मैक्स वी-क्रॉसमर्सिडीज़-बेंज़ New V-Classऑडी क्यू ई-ट्रॉनमर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवी
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
हीरोरॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6बेनेली 752 एसरॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450बीएसए स्क्रैम्बलर 650
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

महिंद्रा XEV 9e Cineluxe एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत रु.29.35 लाख

9e इलेक्ट्रिक एसयूवी का नया स्पेशल एडिशन फुली-लोडेड 9e पैक 3 पर आधारित है, लेकिन इसकी कीमत लगभग रु.1.15 लाख कम है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित मार्च 2, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • XEV 9e पैक 3 पर आधारित
  • XEV 9S के नए फीचर्स शामिल हैं
  • केवल 79 kWh बैटरी के साथ उपलब्ध है

महिंद्रा ने XEV 9e इलेक्ट्रिक SUV लाइन-अप को अपडेट करते हुए एक नया सिनेलक्स एडिशन पेश किया है, जिसकी कीमत रु.29.35 लाख (एक्स-शोरूम, चार्जर को छोड़कर) से शुरू होती है. फुली-लोडेड पैक 3 ट्रिम पर आधारित, नए सिनेलक्स एडिशन की कीमत सबसे महंगे 9e (रु.30.50 लाख ) से लगभग रु.1.15 लाख कम है, जबकि इसमें कुछ कॉस्मेटिक बदलाव और फीचर अपडेट किए गए हैं. सिनेलक्स एडिशन की बुकिंग 2 मार्च से शुरू होगी और इसकी डिलीवरी 10 मार्च, 2026 से शुरू होगी.

 

यह भी पढ़ें: महिंद्रा ने XEV 9S में एक नया कस्टम ड्राइव मोड जोड़ा

Mahindra XEV 9e Cineluxe edition 2

बाहरी तौर पर, सिनेलक्स एडिशन दो रंगों - सैटिन ब्लैक और सैटिन व्हाइट में उपलब्ध है, जबकि कैबिन में भूरे रंग के एक्सेंट के साथ काले लेदरेट अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है. सबसे उल्लेखनीय अपडेट फीचर्स के रूप में आते हैं, सिनेलक्स एडिशन में नई XEV 9S से लिए गए कुछ अतिरिक्त फीचर्स शामिल हैं. इनमें नए पेट और कैंप क्लाइमेट कंट्रोल मोड के साथ-साथ अधिक बड़ा 360 सिक्योर प्रो वाहन निगरानी प्रणाली और ड्राइवर की पसंद के अनुसार वाहन सेटिंग्स को अनुकूलित करने के लिए 'कस्टम' ड्राइव मोड शामिल हैं.

Mahindra XEV 9e Cineluxe edition 1

अन्य नए फीचर्स में एक नई एनएफसी चाबी, निकटता-आधारित वाहन लॉक और अनलॉकिंग, एक निरंतर डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और एक नया उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल फ़ंक्शन शामिल हैं.

 

मैकेनिकली तौर से, सिनेलक्स एडिशन टॉप-स्पीड XEV 9e पैक 3 से अपरिवर्तित है, इसमें वही 79 kWh की बैटरी है जो 656 किमी तक की दावा की गई रेंज देता है. ताकत भी 282 bhp और 380 Nm पर अपरिवर्तित है.

Mahindra XEV 9e Cineluxe edition 3

दिलचस्प बात यह है कि महिंद्रा सिनेलक्स एडिशन के साथ 7.2 किलोवाट-घंटे का वॉल बॉक्स चार्जर का विकल्प नहीं दे रही है. खरीदार या तो वॉल बॉक्स चार्जर के बिना एसयूवी खरीद सकते हैं या 11.2 किलोवाट-घंटे के एसी वॉल बॉक्स यूनिट के लिए अतिरिक्त रु.75,000 का भुगतान कर सकते हैं.

# Mahindra & Mahindra Ltd.# Mahindra# Mahindra XEV 9e# Mahindra XEV 9e special edition# Mahindra XEV 9e Cinelux Edition# Cars# Cars# Auto Industry# Electric Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2021 टोयोटा गलांज़ा,
    2021 टोयोटा गलांज़ा
    G | 65,874 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.1 लाख
    ₹ 10,788/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा,
    2020 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा
    ZXI Plus | 59,712 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.53 लाख
    ₹ 14,620/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2022 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha BS IV | 52,114 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.02 लाख
    ₹ 11,236/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2021 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI | 53,049 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.84 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 टाटा नेक्सन,
    2022 टाटा नेक्सन
    Revotron XZ Plus | 56,040 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.59 लाख
    ₹ 14,757/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 टाटा नेक्सन,
    2023 टाटा नेक्सन
    Revotron XMA Plus (S) A | 55,510 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 7.72 लाख
    ₹ 17,283/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2020 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    VXI A | 43,008 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 4.06 लाख
    ₹ 9,083/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 एमजी हेक्टर,
    2020 एमजी हेक्टर
    Sharp BS IV | 31,711 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 11.67 लाख
    ₹ 26,142/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई वेन्यू,
    2023 ह्युंडई वेन्यू
    SX 1.2 | 22,345 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.04 लाख
    ₹ 19,112/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी अल्टो के10,
    2019 मारुति सुजुकी अल्टो के10
    VXI | 93,851 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.91 लाख
    ₹ 6,507/माह emi
    Spinny

लोकप्रिय महिंद्रा मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • भारत में 2022 में लॉन्च हुई टियागो ईवी को पिछले साल एक ध्यान देने लायक बदलाव मिला, जिसमें नए फीचर्स और कुछ स्टाइलिंग संबंधी बदलाव शामिल किए गए.
    नई टाटा टियागो ईवी भारतीय सड़कों पर टैस्टिंग के दौरान आई नज़र, क्या बेहतर रेंज के साथ आएगी?
  • भारतीय बाजार में एमजी का अगला नया लॉन्च वुलिंग स्टारलाइट 560 पर आधारित मॉडल हो सकता है, जिसे भारत में दूसरी बार टैस्टिंग के दौरान देखा गया है.
    नई एमजी प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • इस पुरस्कार ने उन्हें उद्योग जगत के उन चुनिंदा लीडर्स की कैटेगरी में शामिल कर दिया है जिन्हें इस मुकाम तक पहुंचने का मौका मिला है.
    बीएमडब्ल्यू के चेयरमैन ओलिवर जिप्से को वर्ष 2026 का वर्ल्ड कार पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया
  • यह नया मोड केवल एडैप्टिव डैम्पर्स से लैस पैक थ्री वेरिएंट तक ही सीमित है.
    महिंद्रा ने XEV 9S में एक नया कस्टम ड्राइव मोड जोड़ा
  • यह पहली बार है जब सीएलए नामप्लेट को इलेक्ट्रिक वेरिएंट में पेश किया जाएगा, और दावा किया गया है कि यह ईवी 792 किमी की WLTP रेंज देगी.
    भारत में मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक हुई लॉन्च, बुकिंग 10 मार्च से शुरू
  • भारत में 2022 में लॉन्च हुई टियागो ईवी को पिछले साल एक ध्यान देने लायक बदलाव मिला, जिसमें नए फीचर्स और कुछ स्टाइलिंग संबंधी बदलाव शामिल किए गए.
    नई टाटा टियागो ईवी भारतीय सड़कों पर टैस्टिंग के दौरान आई नज़र, क्या बेहतर रेंज के साथ आएगी?
  • भारतीय बाजार में एमजी का अगला नया लॉन्च वुलिंग स्टारलाइट 560 पर आधारित मॉडल हो सकता है, जिसे भारत में दूसरी बार टैस्टिंग के दौरान देखा गया है.
    नई एमजी प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • इस पुरस्कार ने उन्हें उद्योग जगत के उन चुनिंदा लीडर्स की कैटेगरी में शामिल कर दिया है जिन्हें इस मुकाम तक पहुंचने का मौका मिला है.
    बीएमडब्ल्यू के चेयरमैन ओलिवर जिप्से को वर्ष 2026 का वर्ल्ड कार पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया
  • यह नया मोड केवल एडैप्टिव डैम्पर्स से लैस पैक थ्री वेरिएंट तक ही सीमित है.
    महिंद्रा ने XEV 9S में एक नया कस्टम ड्राइव मोड जोड़ा
  • यह पहली बार है जब सीएलए नामप्लेट को इलेक्ट्रिक वेरिएंट में पेश किया जाएगा, और दावा किया गया है कि यह ईवी 792 किमी की WLTP रेंज देगी.
    भारत में मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक हुई लॉन्च, बुकिंग 10 मार्च से शुरू
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • महिंद्रा XEV 9e Cineluxe एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत रु.29.35 लाख