महिंद्रा XEV 9e Cineluxe एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत रु.29.35 लाख

महिंद्रा ने XEV 9e इलेक्ट्रिक SUV लाइन-अप को अपडेट करते हुए एक नया सिनेलक्स एडिशन पेश किया है, जिसकी कीमत रु.29.35 लाख (एक्स-शोरूम, चार्जर को छोड़कर) से शुरू होती है. फुली-लोडेड पैक 3 ट्रिम पर आधारित, नए सिनेलक्स एडिशन की कीमत सबसे महंगे 9e (रु.30.50 लाख ) से लगभग रु.1.15 लाख कम है, जबकि इसमें कुछ कॉस्मेटिक बदलाव और फीचर अपडेट किए गए हैं. सिनेलक्स एडिशन की बुकिंग 2 मार्च से शुरू होगी और इसकी डिलीवरी 10 मार्च, 2026 से शुरू होगी.

बाहरी तौर पर, सिनेलक्स एडिशन दो रंगों - सैटिन ब्लैक और सैटिन व्हाइट में उपलब्ध है, जबकि कैबिन में भूरे रंग के एक्सेंट के साथ काले लेदरेट अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है. सबसे उल्लेखनीय अपडेट फीचर्स के रूप में आते हैं, सिनेलक्स एडिशन में नई XEV 9S से लिए गए कुछ अतिरिक्त फीचर्स शामिल हैं. इनमें नए पेट और कैंप क्लाइमेट कंट्रोल मोड के साथ-साथ अधिक बड़ा 360 सिक्योर प्रो वाहन निगरानी प्रणाली और ड्राइवर की पसंद के अनुसार वाहन सेटिंग्स को अनुकूलित करने के लिए 'कस्टम' ड्राइव मोड शामिल हैं.

अन्य नए फीचर्स में एक नई एनएफसी चाबी, निकटता-आधारित वाहन लॉक और अनलॉकिंग, एक निरंतर डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और एक नया उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल फ़ंक्शन शामिल हैं.

मैकेनिकली तौर से, सिनेलक्स एडिशन टॉप-स्पीड XEV 9e पैक 3 से अपरिवर्तित है, इसमें वही 79 kWh की बैटरी है जो 656 किमी तक की दावा की गई रेंज देता है. ताकत भी 282 bhp और 380 Nm पर अपरिवर्तित है.

दिलचस्प बात यह है कि महिंद्रा सिनेलक्स एडिशन के साथ 7.2 किलोवाट-घंटे का वॉल बॉक्स चार्जर का विकल्प नहीं दे रही है. खरीदार या तो वॉल बॉक्स चार्जर के बिना एसयूवी खरीद सकते हैं या 11.2 किलोवाट-घंटे के एसी वॉल बॉक्स यूनिट के लिए अतिरिक्त रु.75,000 का भुगतान कर सकते हैं.