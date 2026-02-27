नई एमजी प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी

मैजेस्टर के पेश करने के मौके पर, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने भारतीय बाजार में छह नए मॉडल लॉन्च करने की योजना की पुष्टि की, जिनमें एक प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी भी शामिल है. इसके बाद, माना जा रहा है कि इसी मॉडल के स्पाई शॉट्स ऑनलाइन सामने आ गए हैं, और अब एसयूवी को एमजी हेक्टर के साथ फिर से टैस्टिंग करते हुए देखा गया है. इंटरनल रूप से '520' कोडनेम वाली यह आगामी एसयूवी वुलिंग स्टारलाइट 560 पर आधारित होने की उम्मीद है.

पूरी तरह से ढके होने के बावजूद, इसके कुछ बाहरी हिस्से दिखाई दे रहे हैं. सामने की ओर, एसयूवी का ऊंचा, सीधा फ्रंट हिस्सा है जिसमें एक बड़ी, आयताकार ग्रिल है. ग्रिल चौड़ी और मजबूत दिखती है, और ढके होने के बावजूद इसकी जालीदार आंतरिक बनावट हल्की-हल्की दिखाई दे रही है. हेडलाइट्स फ्रंट पैनल पर ऊपर की ओर लगी हैं और हॉरिजॉन्टल रूप से पंक्तिबद्ध प्रतीत होती हैं, जिनके किनारे घुमावदार नहीं बल्कि चौकोर हैं. बम्पर चौड़ा दिखता है, और मुख्य ग्रिल के नीचे एक द्वितीयक निचला एयर इनटेक सेक्शन भी दिखाई देता है.

साइड से देखने पर, वाहन का आकार थोड़ा चौकोर और सीधा दिखता है. साइड ग्लास एरिया बड़ा है, जिसमें अपेक्षाकृत सपाट विंडो लाइन और मोटे पिलर हैं. व्हील आर्च थोड़े चौकोर हैं, और टैस्टिग मॉडल मल्टी-स्पोक अलॉय व्हील्स पर चल रहा है. कुल मिलाकर, इसके अनुपात से लगता है कि यह एक मिड-साइज़ एसयूवी है जिसका व्हीलबेस लंबा है. पीछे का डिज़ाइन चौड़ा टेलगेट और सपाट पिछला हिस्सा दिखाता है. टेल-लैंप हॉरिजॉन्टल रूप से लगे हुए हैं और बॉडी के बाहरी किनारों की ओर स्थित हैं. पिछला बम्पर मजबूत दिखता है, जिसका निचला हिस्सा सपाट है.

भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल के स्पेसिफिकेशन्स अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन वुलिंग स्टारलाइट 560 को विश्व स्तर पर प्लग-इन हाइब्रिड (पीएचईवी) और ऑल-इलेक्ट्रिक (ईवी) दोनों रूपों में पेश किया जाता है. विदेशी बाजारों में, PHEV मॉडल में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो 104 बीएचपी पावर और 20.5 किलोवाट-घंटे की बैटरी के साथ फ्रंट-व्हील ड्राइव लेआउट देता है. कुल मिलाकर, यह मॉडल 194 बीएचपी पावर और 230 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है.

ऑल-इलेक्ट्रिक वैरिएंट में 56.7 किलोवाट-घंटे की बैटरी पैक के साथ फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जो 134 बीएचपी की ताकत और 200 एनएम टॉर्क पैदा करती है. CLTC टेस्टिंग साइकिल के तहत, इसकी दावा की गई ड्राइविंग रेंज 500 किलोमीटर तक है. यह देखना बाकी है कि मॉडल के दोनों वेरिएंट भारत में उपलब्ध होंगे या नहीं. यदि ऐसा होता है, तो भारत-स्पेसिफिक वैरिएंट में लगभग समान पावरट्रेन कॉन्फ़िगरेशन होने की उम्मीद है.