JSW मोटर्स ने भारत के लिए अपनी पहली एसयूवी की दिखाई झलक
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित फ़रवरी 26, 2026
हाइलाइट्स
- JSW मोटर्स ने डीलर पार्टनर्स को जोड़ना शुरू कर दिया है
- पहला मॉडल संभवतः चेरी ऑटो की जेटूर टी2 पर आधारित एक बड़ी एसयूवी होगी
- यह मॉडल एक प्राइमरी हाइजीन व्हीकल (PHEV) के रूप में आने की उम्मीद है
जेएसडब्ल्यू ग्रुप आने वाले महीनों में अपने खुद के ब्रांड नाम के तहत भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में प्रवेश करने के करीब है. कंपनी ने अपने इस प्रयास को समर्थन देने के लिए चीनी कार कंपनी चेरी के साथ साझेदारी की है और डीलरों को जोड़ने के उद्देश्य से एक विज्ञापन में भारतीय बाजार के लिए अपने पहले यात्री वाहन की झलक दिखाई है.
टीज़र में एक लगभग डिफेंडर जैसी एसयूवी की झलक दिखाई गई है, जिसका डिज़ाइन बॉक्सी है, बोनट पर एक उभरा हुआ हिस्सा है, चौड़े फेंडर फ्लेयर्स हैं और ग्राउंड क्लीयरेंस काफी ऊंचा है. अन्य दिखाई देने वाली डिटेल्स में हेडलाइट्स के अंदर वर्टिकल रूप से लगे एलईडी प्रोजेक्टर एलिमेंट्स और बम्पर के निचले हिस्से में सेकेंडरी एलईडी लाइटिंग शामिल हैं.
टीज़र तस्वीर चेरी ऑटोमोबाइल्स के सब-ब्रांडों में से एक एसयूवी, जेटूर टी2 से काफी मिलती-जुलती है.
टीज़र में दिखाए गए मॉडल का आकार कुछ हद तक जेटूर टी2 एसयूवी से मिलता-जुलता है, जो कुछ देशों में बिकती है. चेरी ऑटोमोबाइल्स कई अलग-अलग ब्रांडों के तहत मॉडल बेचती है, जिनमें उसका अपना नाम, जेटूर, जैकू और आईकार शामिल हैं. आईकार नाम का भी कुछ महत्व है क्योंकि हाल ही में सामने आए स्पाई शॉट्स से पता चला है कि आईकार रेंज का एक मॉडल भारत में भी टैस्टिंग के दौर से गुजर रहा है.
जेटूर टी2 एक चौकोर आकार की एसयूवी है, जिसकी लंबाई 4.6 मीटर से अधिक (टेलगेट पर लगे व्हील कवर सहित 4.7 मीटर), चौड़ाई 2 मीटर से अधिक और ऊंचाई 1.8 मीटर है, और इसका व्हीलबेस 2,800 मिमी है.
जेटूर T2 एक 4.7 मीटर से अधिक लंबी, बॉक्सी एसयूवी है जिसमें मानक टर्बो-पेट्रोल और PHEV पावरट्रेन विकल्प उपलब्ध हैं; इसमें PHEV सहित 4x4 का विकल्प भी मिलता है
वैश्विक स्तर पर, जेटूर T2 मानक टर्बो-पेट्रोल और प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्पों के साथ-साथ दो-पहिया और चार-पहिया ड्राइव (PHEV) इंजन विकल्पों में उपलब्ध है. खबरों के अनुसार, भारत में PHEV तकनीक को प्राथमिकता दी जाएगी. ज़ाहिर है, जेएसडब्ल्यू एसयूवी में वैश्विक स्तर पर बिकने वाली जेटूर एसयूवी की तुलना में कुछ डिज़ाइन परिवर्तन होने की उम्मीद है, हालांकि ये परिवर्तन संभवतः बंपर, पहिए और लाइट क्लस्टर जैसे कुछ सामान्य तत्वों तक ही सीमित रहेंगे.
उम्मीद है कि एसयूवी को छत्रपति संभाजी नगर में जेएसडब्ल्यू के आगामी प्लांट में स्थानीय स्तर पर असेंबल किया जाएगा, और खबरों के मुताबिक इसका लॉन्च साल के दूसरे छमाही में होने की संभावना है. हालांकि, इसमें देरी हो सकती है, क्योंकि रॉयटर्स की हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी को चीन से पुर्जे आयात करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- बीयेडी एटो 3 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 27 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 25, 2026
- वॉल्वो ईएम 90एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 26, 2026
- बीयेडी सीगलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- बीएमडब्ल्यू 4 सीरीज़एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- इसुज़ू डी-मैक्स वी-क्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 2, 2026
- टोयोटा Urban Cruiser Ebellaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 7, 2026
- ऑडी क्यू ई-ट्रॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 9, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 13, 2026
- सिट्रॉन सी3 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- ऑडी SQ8एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 17, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- सुज़ुकी Hayabusa 2026एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- हीरो करिज्मा XMR 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स