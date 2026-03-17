होंडा अल्फा इलेक्ट्रिक एसयूवी का कॉन्सेप्ट मॉडल से मिलता-जुलता होगा अंतिम डिज़ाइन, पहले टेस्टिंग मॉडल भारतीय सड़कों पर आए नज़र
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मार्च 17, 2026
हाइलाइट्स
- होंडा O अल्फा एसयूवी की भारत में सार्वजनिक सड़कों पर टैस्टिंग शुरू हो गई है
- इसका निर्माण राजस्थान के तापुकरा में किया जाएगा
- बाजार में इसकी लॉन्चिंग 2027 में होने की उम्मीद है
कुछ दिनों पहले, होंडा ने आगामी ऑल-इलेक्ट्रिक 0 सेडान और 0 एसयूवी के उत्पादन को रद्द करने की घोषणा की थी, जिनका निर्माण अमेरिका में होना था. वहीं, हजारों किलोमीटर दूर, जापानी कार निर्माता कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के क्षेत्र में अपनी महत्वाकांक्षाओं को और मजबूत करते हुए अपनी 0 अल्फा इलेक्ट्रिक एसयूवी के लगभग तैयार प्रोटोटाइप को पेश किया है, जिसका निर्माण भारत में किया जाएगा. कंपनी के एक बयान के अनुसार, अब 'सार्वजनिक सड़क वेरिफाइड' टैस्टिंग से गुजरने वाले इस टैस्ट मॉडल की पहली तस्वीरें इस बात की पुष्टि करती हैं कि सड़क पर चलने वाली 0 अल्फा का डिज़ाइन और स्टाइल काफी हद तक 2025 जापान मोबिलिटी शो में पेश किए गए प्रोटोटाइप जैसा ही है.
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होंडा 0 अल्फा एसयूवी: यह कॉन्सेप्ट मॉडल से कितनी मिलती-जुलती होगी?
अगर आप 0 अल्फा एसयूवी प्रोटोटाइप और कॉन्सेप्ट की तस्वीरों को एक साथ देखें, तो आपको उनमें बहुत कम बदलाव नज़र आएंगे. सपाट, सीधी नाक में एलईडी हेडलाइट्स लगी हैं, जिनके ऊपर संभवतः एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट है, साथ ही चार्जिंग पोर्ट भी बाईं ओर थोड़ा हटकर दिया गया है. फ्रंट बम्पर का आकार भी कॉन्सेप्ट के समान ही दिखता है.
साइड प्रोफाइल में, 0 अल्फा एसयूवी से ज़्यादा क्रॉसओवर लगती है, और इसमें कॉन्सेप्ट के फ्लश डोर हैंडल (पीछे का डोर हैंडल सी-पिलर में इंटीग्रेटेड) बरकरार रखे गए हैं. सी-पिलर की मोटाई भी लोगों को चौंका सकती है, और इसका सपाट, चौकोर टेल सेक्शन यू-आकार की कनेक्टेड टेल-लाइट को जगह देता हुआ प्रतीत होता है.
होंडा 0 अल्फा: बैटरी, लॉन्च और अनुमानित कीमत
हालांकि होंडा ने अभी तक कोई तकनीकी खासियतें साझा नहीं की हैं, लेकिन यह माना जा रहा है कि 0 अल्फा एसयूवी ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक और मारुति सुजुकी ई-विटारा जैसी कारों से बड़ी होगी और आकार में बीवाईडी Atto 3 के करीब होगी. बैटरी विकल्प 50 से 70 किलोवाट-घंटे की रेंज में होने की संभावना है, और होंडा का लक्ष्य 0 अल्फा के साथ 400 से 500 किलोमीटर की वास्तविक रेंज हासिल करना है.
होंडा ने राजस्थान के तापुकरा स्थित अपने प्लांट में बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण शुरू करने के लिए रु.1,200 करोड़ का निवेश किया है, जिसमें 0 अल्फा पहला मॉडल होगा. 0 अल्फा को सबसे पहले भारत में 2027 में लॉन्च किया जाएगा और फिर इसे जापान को निर्यात किया जाएगा. होंडा प्रीमियम ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति को बरकरार रखने की कोशिश करेगी और 0 अल्फा की कीमत रु.20 से रु.30 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच होने की संभावना है.
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