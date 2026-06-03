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2027 बेंटले फ्लाइंग स्पर, कॉन्टिनेंटल GT जैसे फ्रंट और 671 bhp V8 PHEV ऑप्शन के साथ हुई लॉन्च

बदली हुई फ्लाइंग स्पर रेंज में फ्लाइंग स्पप S की वापसी के साथ-साथ नए वैकल्पिक फ़ीचर्स भी जोड़े गए हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 3, 2026

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हाइलाइट्स

  • 1962 के बाद यह पहली बेंटले सेडान है जिसमें चार हेडलाइट वाला सेटअप हटा दिया गया है
  • इसमें नया 671 bhp V8 PHEV पावरट्रेन विकल्प मिलता है
  • खरीदार अब Batur से 21-स्पीकर वाला 'Naim for Mulliner' ऑडियो सिस्टम चुन सकते हैं

बेंटले ने अपनी फ़्लैगशिप सेडान, अपडेटेड चौथी-जेनरेशन फ़्लाइंग स्पर को पेश किया है – जिसमें स्टाइलिंग, टेक्नोलॉजी और पावरट्रेन से जुड़े अपडेट्स किए गए हैं. मूल रूप से 2024 में पेश की गई, चौथी-पीढ़ी फ़्लाइंग स्पर को डिज़ाइन में ऐसे अपडेट्स मिले हैं जो इसे लेटेस्ट कॉन्टिनेंटल GT फ़ैमिली के साथ अलाइन करते हैं; साथ ही, यह 1962 के बाद पहली बार है जब बेंटले की किसी सेडान को उसके आइकॉनिक 'क्वाड हेडलाइट' सेटअप के बिना पेश किया गया है.

2027 Bentley Flying Spur

फ्लाइंग स्पर में अब कॉन्टिनेंटल से ली गई ज़्यादा अंडाकार हेडलाइट्स मिलती हैं, जिनमें इंटीग्रेटेड LED आइब्रोज़ हैं; इन्होंने पुरानी मशहूर चार हेडलाइट्स वाली व्यवस्था की जगह ले ली है. बंपर्स में भी नए डिज़ाइन के वेंट्स दिए गए हैं. साइड की बात करें तो, आगे के पहियों के पीछे मौजूद पतले फेंडर वेंट को हटा दिया गया है, जबकि पीछे की तरफ, टेललैंप्स में नए LED लाइट गाइड्स दिए गए हैं और बूट लिड के डिज़ाइन में भी कुछ बदलाव किए गए हैं. इन बदलावों की लिस्ट में Azure और नई S के लिए 22-इंच के नए व्हील ऑप्शन्स भी शामिल हैं.

 

यह भी पढ़ें: रोल्स-रॉयस स्पेक्टर सीरीज़ II ज़्यादा ताकत और रेंज के साथ हुई पेश

 

फ्लाइंग स्पर S की बात करें तो, बेंटले की इस सेडान का नया वेरिएंट आने से कुल वेरिएंट की संख्या पाँच हो गई है. यह फ्लाइंग स्पर स्पीड ​​के पूरे 771 bhp और 1000 Nm वाले पावरट्रेन के मुकाबले, इस लाइन-अप में एक कम पावरफुल प्लग-इन हाइब्रिड V8 पावरट्रेन का विकल्प भी जोड़ता है. S वेरिएंट में लगा PHEV ड्राइवट्रेन 671 bhp की पीक पावर और 930 Nm का टॉर्क देता है, जो इस सेडान को 3.7 सेकंड में 100 kmph की रफ़्तार पकड़ने के लिए काफ़ी है. इसके अलावा, S वेरिएंट में अडैप्टिव सस्पेंशन, इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड-स्लिप डिफ़रेंशियल, एक्टिव एंटी-रोल सिस्टम और टॉर्क वेक्टरिंग सिस्टम भी स्टैंडर्ड फ़ीचर के तौर पर मिलते हैं.

2027 Bentley Flying Spur 1

दिखने में, फ्लाइंग स्पर S अपने गहरे रंग के एलिमेंट्स की वजह से सबसे अलग नज़र आती है; इनमें गहरे रंग की ग्रिल फ़िनिश, टिंटेड हेडलैंप और टेललैंप, काले रंग के मिरर कैप और साइड सिल एक्सटेंशन, और स्पोर्ट एग्ज़ॉस्ट के लिए गहरे रंग का एग्ज़ॉस्ट फ़िनिशर शामिल हैं.

 

कैबिन की बात करें, तो सबसे बड़े अपडेट्स नई Virtuoso Collection के तहत नई अपहोल्स्ट्री, ट्रिम और एम्ब्रॉयडरी ऑप्शन्स के रूप में आए हैं. खरीदारों को 21-स्पीकर वाला ‘Naim for Mulliner’ ऑडियो सिस्टम चुनने का ऑप्शन भी मिलता है – जिसे असल में Batur के लिए डेवलप किया गया था – और अब इसे फ्लाइंग स्पर में भी लगाया जा सकता है. यह सिस्टम खुद टैक्स से पहले £25,000 (रु.32 लाख से ज़्यादा) का एक ऑप्शन है.

2027 Bentley Flying Spur 3

बेंटले का कहना है कि नई फ्लाइंग स्पर के लिए ऑर्डर बुक खुल गई हैं, और इसकी डिलेवरी 2026 की चौथी तिमाही में शुरू होगी.

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