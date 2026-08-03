भारत में लॉन्च से पहले BMW 7 सीरीज़ और i7 फेसलिफ्ट की बुकिंग शुरू

इस साल अप्रैल में ग्लोबल लेवल पर पेश किए जाने के बाद, BMW इंडिया ने अपडेटेड 7 सीरीज़ और i7 के लिए बुकिंग शुरू कर दी है. बुकिंग देश भर में ब्रांड के अधिकृत डीलर नेटवर्क या इसकी इंडिया वेबसाइट के ज़रिए की जा सकती है. 2026 के लिए, सातवीं-जेनरेशन वाले मॉडल में नई स्टाइलिंग, नई इन-कार टेक्नोलॉजी और कई तरह के पावरट्रेन ऑप्शन दिए गए हैं. BMW का कहना है कि यह अब तक का उसका सबसे बड़ा मॉडल अपडेट है.

यह भी पढ़ें: तीसरी पीढ़ी की मर्सिडीज़-बेन्ज़ GLA को पेट्रोल-डीज़ल और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ किया गया पेश, EV की रेंज 600 km से ज़्यादा

2026 बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़: बाहरी लुक

पहली नज़र में बदलाव बहुत बड़े नहीं लगते, लेकिन बीएमडब्ल्यू की फ़्लैगशिप सेडान को नया लुक देने के लिए ये काफ़ी हैं. इसमें बड़ी किडनी ग्रिल तो वैसी ही है, लेकिन अब इसमें पहले वाले वर्टिकल स्लैट्स की जगह नया हॉरिज़ॉन्टल पैटर्न दिया गया है. स्प्लिट-हेडलैंप सेटअप में भी बदलाव किए गए हैं; बंपर में लगे वर्टिकली स्टैक्ड LED हेडलैंप्स के ऊपर अब पतली डे-टाइम रनिंग लाइट्स दी गई हैं.

पीछे की तरफ, बीएमडब्ल्यू ने टेल लैंप्स को पतले हॉरिजॉन्टल लाइटिंग एलिमेंट्स के साथ फिर से डिज़ाइन किया है, हालांकि कुछ राइवल्स के उलट, इसने पूरी चौड़ाई वाली लाइट बार का इस्तेमाल नहीं किया है.

2026 BMW 7 सीरीज़: कैबिन और फ़ीचर्स

बड़े अपडेट्स गाड़ी के अंदर हैं. BMW ने अपना लेटेस्ट पैनोरमिक iDrive सिस्टम पेश किया है, जिसके साथ पैसेंजर-साइड पर 14.6-इंच का डिस्प्ले भी दिया गया है. नेविगेशन, मीडिया, कनेक्टेड सर्विसेज़ और वॉइस फ़ंक्शंस, सभी को अपडेट किया गया है.

दुनिया भर में, खरीदार 31.3-इंच की 8K BMW थिएटर स्क्रीन का विकल्प चुन सकते हैं, जो छत से नीचे की ओर खुलती है और बाहरी डिवाइस के लिए HDMI इनपुट को सपोर्ट करती है. इसमें लगा एक इंटीग्रेटेड कैमरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी देता है. इसके अलावा, कार बनाने वाली कंपनी ने ऑटोमैटिक दरवाज़ों में भी बदलाव किए हैं और उनके खोलने-बंद करने वाले बटनों की जगह बदल दी है.

2026 BMW 7 सीरीज़: पावरट्रेन

i7 में 112.5kWh (नेट) का बैटरी पैक दिया गया है. ग्लोबल लेवल पर, इसकी रेंज i7 eDrive50 xDrive से शुरू होती है, जो 455 bhp की ताकत और 660 Nm का टॉर्क बनाती है; इसके बाद i7 xDrive60 आती है, जो 544 bhp की ताकत और 745 Nm का टॉर्क बनाती है.

इस रेंज में सबसे ऊपर i7 M70 xDrive है, जो 670 bhp तक की ताकत और 1,000 Nm से ज़्यादा टॉर्क बनाती है. यह इसे 3.8 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ़्तार पकड़ने में मदद करता है. वैरिएंट के आधार पर, BMW का दावा है कि इसकी WLTP रेंज 700 km से ज़्यादा है, और 250kW DC फ़ास्ट चार्जिंग से बैटरी को 30 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है.

पेट्रोल और डीज़ल से चलने वाली 7 सीरीज़ में भी अपडेट किए गए हैं. 740 xDrive अब 400 bhp और 580 Nm की ताकत और टॉर्क पैदा करती है, जबकि 740d xDrive 313 bhp और की ताकत और 670 Nm का टॉर्क पैदा करती है. बीएमडब्ल्यू दुनिया भर में 750e xDrive और M760e xDrive प्लग-इन हाइब्रिड भी बेचती है, हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि इनमें से कोई भी वैरिएंट भारत में आएगा या नहीं.

2026 बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़: संभावित कीमत

मौजूदा BMW 7 सीरीज़ की कीमत रु.1.85 करोड़ (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जबकि i7 की कीमत रु.2.10 करोड़ से रु.2.58 करोड़ (एक्स-शोरूम) के बीच है. अपडेट्स को देखते हुए, उम्मीद है कि फेसलिफ़्टेड मॉडल के लॉन्च होने पर BMW इनकी कीमतें बढ़ा सकती है. लॉन्च होने के बाद, अपडेटेड 7 का मुकाबला मर्सिडीज़-बेन्ज़ S-Class से होगा, जिसे इस साल की शुरुआत में फेसलिफ़्टेड अवतार में लॉन्च किया गया था और जिसकी कीमत रु.2.20 करोड़ (एक्स-शोरूम) है.