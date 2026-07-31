हरिद्वार कांवड़ मेले में अनोखी कांवड़ ने खींचा सबका ध्यान, करोड़ों की मैकलेरन स्पोर्ट्स कार भी बनी भगवान शिव की यात्रा का हिस्सा!
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित जुलाई 31, 2026
हाइलाइट्स
- हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले में करोड़ों की मैकलरेन पर सवार दिखे भगवान शिव
- इस गज़ब की झांकी ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया
- सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही भगवान की स्पोर्ट्स कार की सवारी वाली झांकी
सावन का पावन मास अब शुरू हो गया है, ऐसे में लाखों शिव भक्त देशभर में कांवड़ लेकर निकलते हैं. कई लोग डाक कांवर लेकर गंगा घाट पहुंचते हैं तो कई लोग पैदल यात्रा करके गंगा घाट से जल भर के लाकर अपने घर के पास वाले शिव मंदिर में विराजमान शिवलिंग पर उसे चढ़ाते हैं. हर वर्ष सावन में श्रद्धालुओं का देखते ही बनता है. इस साल की शुरुआत भी धमाकेदर हुई है, हाल ही में उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे पवित्र कांवड़ मेले में इस बार आस्था और आधुनिकता का अनोखा संगम देखने को मिला. एक शिवभक्त द्वारा तैयार की गई मैकलेरन (McLaren) सुपरकार थीम वाली कांवड़ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के बीच आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गई है.
सोशल मीडिया पर छाई 'मैकलेरन कांवड़'
इस अनोखी कांवड़ के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रही हैं. यूजर्स इसे "आस्था और लग्जरी का अनोखा संगम" बता रहे हैं, जबकि कई लोग भक्त की कल्पनाशीलता और कला की जमकर सराहना कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें: कांवड़ यात्रा के कारण 4 से 12 अगस्त तक दिल्ली-हरिद्वार हाईवे सभी वाहनों के लिए रहेगा बंद
इस विशेष कांवड़ में करोड़ों की कीमत वाली मैकलेरन सुपरकार की डमी बनाई गई है, जिसके भीतर भगवान शिव की मनमोहक प्रतिमा विराजमान है. इसे देख कर ऐसा लग रहा है मानो स्वयं महादेव इस लग्जरी स्पोर्ट्स कार पर सवार होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने निकले हों. कांवड़ मेले में इस अनोखी प्रस्तुति को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है. श्रद्धालु इस कांवड़ के साथ तस्वीरें और वीडियो बना रहे हैं.
कांवड़ बनाने वाले श्रद्धालु का कहना है कि उनका उद्देश्य आधुनिक तकनीक और पारंपरिक आस्था को एक साथ प्रस्तुत कर युवाओं को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ना है. इस अनूठी कारीगरी में महीनों की मेहनत लगी और हर छोटी-बड़ी बारीकी का विशेष ध्यान रखा गया.
हरिद्वार कांवड़ मेले में हर वर्ष भक्त अपनी-अपनी अनोखी और आकर्षक कांवड़ लेकर पहुंचते हैं, लेकिन इस बार मैकलेरन थीम वाली कांवड़ ने सबसे अधिक सुर्खियां बंटोर रही है. यह अनूठी कांवड़ श्रद्धा, रचनात्मकता और आधुनिक सोच का शानदार उदाहरण बनकर सामने आई है.
अपकमिंग कार्स
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 30, 2026
- टेस्ला मॉडल 3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 90 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2026
- महिंद्रा ग्लोबल पिक अप कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 18.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स