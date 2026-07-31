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हरिद्वार कांवड़ मेले में अनोखी कांवड़ ने खींचा सबका ध्यान, करोड़ों की मैकलेरन स्पोर्ट्स कार भी बनी भगवान शिव की यात्रा का हिस्सा!

हरिद्वार कांवड़ मेले में मैकलेरन सुपरकार थीम पर बनी अनोखी कांवड़ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. भगवान शिव की प्रतिमा से सजी इस कांवड़ ने श्रद्धालुओं और सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 31, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले में करोड़ों की मैकलरेन पर सवार दिखे भगवान शिव
  • इस गज़ब की झांकी ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया
  • सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही भगवान की स्पोर्ट्स कार की सवारी वाली झांकी

सावन का पावन मास अब शुरू हो गया है, ऐसे में लाखों शिव भक्त देशभर में कांवड़ लेकर निकलते हैं. कई लोग डाक कांवर लेकर गंगा घाट पहुंचते हैं तो कई लोग पैदल यात्रा करके गंगा घाट से जल भर के लाकर अपने घर के पास वाले शिव मंदिर में विराजमान शिवलिंग पर उसे चढ़ाते हैं. हर वर्ष सावन में श्रद्धालुओं का देखते ही बनता है. इस साल की शुरुआत भी धमाकेदर हुई है, हाल ही में उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे पवित्र कांवड़ मेले में इस बार आस्था और आधुनिकता का अनोखा संगम देखने को मिला. एक शिवभक्त द्वारा तैयार की गई मैकलेरन (McLaren) सुपरकार थीम वाली कांवड़ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के बीच आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गई है.

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सोशल मीडिया पर छाई 'मैकलेरन कांवड़'

इस अनोखी कांवड़ के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रही हैं. यूजर्स इसे "आस्था और लग्जरी का अनोखा संगम" बता रहे हैं, जबकि कई लोग भक्त की कल्पनाशीलता और कला की जमकर सराहना कर रहे हैं.

 

यह भी पढ़ें: कांवड़ यात्रा के कारण 4 से 12 अगस्त तक दिल्ली-हरिद्वार हाईवे सभी वाहनों के लिए रहेगा बंद

 

इस विशेष कांवड़ में करोड़ों की कीमत वाली मैकलेरन सुपरकार की डमी बनाई गई है, जिसके भीतर भगवान शिव की मनमोहक प्रतिमा विराजमान है. इसे देख कर ऐसा लग रहा है मानो स्वयं महादेव इस लग्जरी स्पोर्ट्स कार पर सवार होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने निकले हों. कांवड़ मेले में इस अनोखी प्रस्तुति को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है. श्रद्धालु इस कांवड़ के साथ तस्वीरें और वीडियो बना रहे हैं.

 

कांवड़ बनाने वाले श्रद्धालु का कहना है कि उनका उद्देश्य आधुनिक तकनीक और पारंपरिक आस्था को एक साथ प्रस्तुत कर युवाओं को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ना है. इस अनूठी कारीगरी में महीनों की मेहनत लगी और हर छोटी-बड़ी बारीकी का विशेष ध्यान रखा गया.

 

हरिद्वार कांवड़ मेले में हर वर्ष भक्त अपनी-अपनी अनोखी और आकर्षक कांवड़ लेकर पहुंचते हैं, लेकिन इस बार मैकलेरन थीम वाली कांवड़ ने सबसे अधिक सुर्खियां बंटोर रही है. यह अनूठी कांवड़ श्रद्धा, रचनात्मकता और आधुनिक सोच का शानदार उदाहरण बनकर सामने आई है.

 

वीडियो क्रेडिट

# Mclaren# Cars# Cars# Auto Industry# Cover Story
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