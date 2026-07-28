कांवड़ यात्रा के कारण 4 से 12 अगस्त तक दिल्ली-हरिद्वार हाईवे सभी वाहनों के लिए रहेगा बंद
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 28, 2026
हाइलाइट्स
- आगामी कांवड़ यात्रा के मद्देनज़र पुलिस ने जारी की अधिसूचना
- दिल्ली-हरिद्वार नेशनल हाईवे 4 अगस्त से 12 अगस्त तक सभी वाहनों के लिए रहेगा बंद
- 30 जुलाई से दिल्ली-हरिद्वार नेशनल हाईवे और गंगा नहर रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी
आगामी कांवड़ यात्रा को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है. बीते सोमवार को पुलिस ने बताया कि कांवड़ यात्रा के कारण 30 जुलाई से दिल्ली-हरिद्वार नेशनल हाईवे और गंगा नहर रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी, जबकि 4 अगस्त से 12 अगस्त तक इन रास्तों पर सभी तरह के वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा.
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पूरे सावन चलने वाली पावन कांवड़ यात्रा, जिसमें लाखों श्रद्धालु हरिद्वार में गंगा से पवित्र जल लाकर अपने गृहनगरों में शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं, 30 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित की जाएगी.
इसे लेकर पुलिस अधीक्षक (ट्रैफ़िक) ने कहा कि यात्रा के दौरान दिल्ली-हरिद्वार नेशनल हाईवे का एक हिस्सा खास तौर पर कांवड़ियों की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए बंद रखा जाएगा.
सालाना यात्रा के शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए, 30 जुलाई से दिल्ली-हरिद्वार नेशनल हाईवे और गंगा नहर रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी जाएगी. गौरतलब है कि 4 से 12 अगस्त तक सभी प्रकार के वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गंगा नहर रोड पर स्थित सभी प्रमुख स्नान स्थलों पर पुलिस गोताखोर तैनात किए जाएंगे.
कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे पर रामपुर तिराहा पर एक अस्थायी पुलिस स्टेशन बनाया गया है और वहाँ लगभग 20 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएँगे.
अपकमिंग कार्स
- एमजी स्टारलाइट 560एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 21 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 30, 2026
- रेनो क्विडएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 31, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 30, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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