कांवड़ यात्रा के कारण 4 से 12 अगस्त तक दिल्ली-हरिद्वार हाईवे सभी वाहनों के लिए रहेगा बंद

आगामी कांवड़ यात्रा को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है. बीते सोमवार को पुलिस ने बताया कि कांवड़ यात्रा के कारण 30 जुलाई से दिल्ली-हरिद्वार नेशनल हाईवे और गंगा नहर रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी, जबकि 4 अगस्त से 12 अगस्त तक इन रास्तों पर सभी तरह के वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा.

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पूरे सावन चलने वाली पावन कांवड़ यात्रा, जिसमें लाखों श्रद्धालु हरिद्वार में गंगा से पवित्र जल लाकर अपने गृहनगरों में शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं, 30 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित की जाएगी.

इसे लेकर पुलिस अधीक्षक (ट्रैफ़िक) ने कहा कि यात्रा के दौरान दिल्ली-हरिद्वार नेशनल हाईवे का एक हिस्सा खास तौर पर कांवड़ियों की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए बंद रखा जाएगा.

सालाना यात्रा के शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए, 30 जुलाई से दिल्ली-हरिद्वार नेशनल हाईवे और गंगा नहर रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी जाएगी. गौरतलब है कि 4 से 12 अगस्त तक सभी प्रकार के वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गंगा नहर रोड पर स्थित सभी प्रमुख स्नान स्थलों पर पुलिस गोताखोर तैनात किए जाएंगे.

कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे पर रामपुर तिराहा पर एक अस्थायी पुलिस स्टेशन बनाया गया है और वहाँ लगभग 20 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएँगे.

