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परिवार के साथ हाईवे रोड ट्रिप के लिए सबसे ज़्यादा बूट स्पेस वाली बेहतरीन मिड-साइज़ एसयूवी

फ़ैमिली रोड ट्रिप पर पिछली सीट के आराम की तरह ही बूट स्पेस भी मायने रखता है, ये मिड-साइज़ एसयूवी अपने सेगमेंट में सबसे बड़े और सबसे काम के लगेज एरिया देती हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 24, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • रेनॉ डस्टर 518-लीटर के बड़े बूट स्पेस के साथ इस सेगमेंट में सबसे आगे है
  • टाटा कर्व और सिट्रॉएन बसॉल्ट भी लंबी यात्राओं के लिए सामान रखने की बेहतरीन जगह देते हैं
  • बूट का चौड़ा ओपनिंग और फ्लैट फ़्लोर भी उतनी ही ज़रूरी हो सकती है जितनी कि कुल क्षमता

जब आप परिवार के साथ रोड ट्रिप की प्लानिंग करते हैं, तो सामान रखने से पहले एक सवाल हमेशा मन में आता है: "क्या सब कुछ सच में इसमें आ पाएगा?" सूटकेस, डफ़ल बैग, बैकपैक, स्ट्रॉलर, स्नैक्स और कभी-कभी फोल्ड होने वाली व्हीलचेयर या कैंपिंग का सामान—ये सब एक ही जगह के लिए होड़ करते हैं. इसीलिए, बूट स्पेस (गाड़ी की डिक्की की जगह) आपकी सोच से कहीं ज़्यादा मायने रखता है.

 

यह भी पढ़ें: भारत में ईवी बैटरी बदलने में आता है कितना खर्च, यहां जानें हर एक ज़रूरी बात

 

हालांकि ब्रोशर में दिए गए आंकड़े आपको क्षमता का अंदाज़ा देते हैं, लेकिन बूट का आकार भी उतना ही ज़रूरी है. अजीब कोनों वाले बड़े बूट की तुलना में, थोड़ा छोटा लेकिन चौड़ा सामान रखने का एरिया अक्सर ज़्यादा काम का सामान रख सकता है. अगर सामान ले जाना आपकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है, तो यहां कुछ बेहतरीन मिडसाइज़ SUV दी गई हैं.

 

1.रेनॉ डस्टर

बूट स्पेस: 518 लीटर

2026 Renault Duster Web 50

इस लिस्ट में रेनॉ डस्टर का बूट सबसे बड़ा है, जिसकी क्षमता 518 लीटर है. सबसे अच्छी बात यह है कि यह उस जगह का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती है. बूट चौड़ा और लगभग चौकोर है, और इसमें व्हील आर्च की रुकावट बहुत कम है, जिससे बिना जगह बर्बाद किए बड़े सूटकेस रखना आसान हो जाता है.

 

परिवार के साथ लंबी छुट्टियों के लिए, इसमें आराम से जगह हो सकती है:

 

  • दो बड़े सूटकेस
  •  दो मध्यम आकार के सूटकेस 
  • कुछ बैकपैक या डफ़ल बैग


60:40 स्प्लिट वाली पिछली सीटों को मोड़ने पर सामान रखने की क्षमता बढ़कर 1,696 लीटर हो जाती है, जिससे यह भारी-भरकम सामान ले जाने के लिए सबसे काम की SUVs में से एक बन जाती है.

 

बूट स्पेस के अलावा, नई डस्टर का सस्पेंशन लंबी दूरी के सफ़र में आराम देने के लिए ट्यून किया गया है. साथ ही, पैनोरमिक सनरूफ, डुअल डिजिटल डिस्प्ले, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और ऊंचे वेरिएंट्स में ADAS जैसे फीचर्स इसे पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा प्रीमियम बनाते हैं.

 

2. टाटा कर्व

बूट स्पेस 500 लीटर

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कूपे-SUV स्टाइलिंग के बावजूद, टाटा कर्व इस सेगमेंट में सबसे बड़े बूट स्पेस में से एक देती है. इसका सामान रखने का एरिया गहरा और चौड़ा है, जिससे प्रैक्टिकैलिटी से ज़्यादा समझौता किए बिना परिवार का सामान आसानी से रखा जा सकता है.

 

वीकेंड पर घूमने जाने या लंबी रोड ट्रिप के लिए, इसमें आराम से जगह हो सकती है.

 

  • एक बड़ा सूटकेस
  • दो केबिन सूटकेस
  • चार बैकपैक या डफ़ल बैग

 

60:40 स्प्लिट वाली पिछली सीटों को मोड़ने पर सामान रखने की जगह बढ़कर लगभग 1,150 लीटर हो जाती है, जिससे बड़े सामान या आउटडोर गियर के लिए काफ़ी जगह बन जाती है.

 

कर्व अपने शानदार फीचर्स वाले कैबिन के लिए भी जानी जाती है. वैरिएंट के आधार पर, खरीदारों को पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड टेलगेट, हवादार फ्रंट सीटें, 360-डिग्री कैमरा, डुअल डिजिटल डिस्प्ले और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स मिलते हैं. ईवी वैरिएंट में चार्जिंग केबल और दूसरी ज़रूरी चीज़ों के लिए सामने की तरफ़ एक छोटा स्टोरेज कम्पार्टमेंट भी मिलता है.

 

सिट्रॉएन

बूट स्पेस 470 लीटर

image

सिट्रॉएन बसॉल्ट में एसयूवी वाले फीचर्स और लिफ़्टबैक-स्टाइल टेलगेट मिलता है, जिससे कई आम एसयूवी की तुलना में भारी सामान लोड करना बहुत आसान हो जाता है. हालाँकि इसका लोडिंग लिप थोड़ा ऊँचा है, लेकिन चौड़ा ओपनिंग बड़े सामान के लिए काफ़ी काम का है.

 

इसमें आराम से जगह हो सकती है:

 

  • एक बड़ा सूटकेस
  • दो मध्यम आकार के सूटकेस
  • कुछ बैकपैक

 

पिछली सीटों को मोड़ने पर सामान रखने की जगह बढ़कर लगभग 1,080 लीटर हो जाती है, जिससे बासॉल्ट कैंपिंग का सामान, स्पोर्ट्स का सामान या बड़े ट्रैवल बैग रखने के लिए सही हो जाती है.

citroen basalt boot space carandbike 2

अपने काम के बूट (boot) के अलावा, बसॉल्ट अपने आरामदायक सस्पेंशन के लिए जानी जाती है, जो खराब सड़कों पर भी बहुत अच्छे से चलती है. 10.25-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स टूरिंग के अनुभव को और भी बेहतर बनाते हैं.

 

4. होडा एलिवेट

बूट स्पेस 458 लीटर

image

होंडा एलिवेट का बूट भले ही कागज़ पर सबसे बड़ा न हो, लेकिन इसके साफ़ आयताकार आकार की वजह से इसमें सामान रखना बहुत आसान है. इसके फ़्लैट फ़्लोर और चौड़े ओपनिंग की वजह से बड़े सूटकेस बिना किसी अजीब गैप के आसानी से आ जाते हैं.

 

  • परिवार के साथ यात्राओं के लिए, 
  • इसमें आराम से जगह हो सकती है:
  • एक बड़ा सूटकेस एक मध्यम आकार का सूटकेस एक केबिन सूटकेस
  • कुछ डफ़ल बैग और एक बैकपैक

 

60:40 स्प्लिट वाली पिछली सीटों को मोड़ने पर सामान रखने की जगह बढ़कर लगभग 1,220 लीटर हो जाती है, जिससे आपको लंबी यात्राओं के लिए काफी सुविधा मिलती है.

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अपने बेहतरीन पेट्रोल इंजन, आरामदायक राइड और बड़े केबिन की वजह से एलिवेट हाईवे टूरिंग के लिए भी बहुत अच्छी है. इसके ऊंचे वेरिएंट्स में होंडा सेंसिंग ADAS, सिंगल-पेन सनरूफ, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलता है.

 

5.टाटा सिएरा

बूट स्पेस 450 लीटर

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टाटा सिएरा में प्रैक्टिकैलिटी पर ध्यान दिया गया है; इसमें बूट का ओपनिंग एरिया बड़ा है और लोडिंग फ्लोर नीचे है, जिससे भारी सामान उठाना और रखना बहुत आसान हो जाता है. इसमें फिक्स्ड शेल्फ की जगह स्लाइडिंग पार्सल ट्रे का इस्तेमाल किया गया है, जिससे सामान रखते समय थोड़ी ज़्यादा सुविधा मिलती है.

 

पार्सल ट्रे के बिना, बूट स्पेस 600 लीटर से ज़्यादा हो जाता है और इसमें आराम से ये चीज़ें आ सकती हैं:

 

  • एक बड़ा सूटकेस
  •  एक मीडियम साइज़ का सूटकेस 
  • एक केबिन सूटकेस
  •  कुछ डफ़ल बैग

 

पिछली सीटों को मोड़ने पर सामान रखने की जगह बढ़कर लगभग 1,257 लीटर हो जाती है, जिससे यह परिवार के सामान से लेकर कैंपिंग के सामान तक, हर चीज़ के लिए उपयुक्त हो जाती है.

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प्रैक्टिकैलिटी के साथ-साथ, सिएरा में ट्रिपल डिजिटल डिस्प्ले, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पैनोरमिक ग्लास रूफ के ऑप्शन और लेवल 2 ADAS वाला प्रीमियम केबिन मिलता है. इसका बड़ा केबिन और आरामदायक सीटें इसे लंबे हाईवे ड्राइव के लिए बहुत अच्छा बनाती हैं.

 

6. एमजी एस्टोर

बूट स्पेस 448 लीटर

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एमडी एस्टोर इस लिस्ट को एक अच्छे आकार वाले बूट के साथ पूरा करती है. भले ही इसकी क्षमता कुछ प्रतिस्पर्धियों की तुलना में थोड़ी कम है, लेकिन इसे इस्तेमाल करना आसान है. इसके लो लोडिंग लिप का मतलब है कि भारी सामान को आसानी से अंदर खिसकाया जा सकता है.

 

इसमें आसानी से आ सकता है

  • एक बड़ा सूटकेस
  • एक मध्य आकार का सूटकेट
  • एक कैबिन सूटकेस

 

60:40 स्प्लिट वाली पिछली सीटों को मोड़ने पर सामान रखने की जगह बढ़कर लगभग 1,020 लीटर हो जाती है, जिससे ज़रूरत पड़ने पर आपको अतिरिक्त जगह मिल जाती है.

 

एस्टोर अपने प्रीमियम कैबिन और लंबी फ़ीचर लिस्ट से लगातार प्रभावित कर रही है. वैरिएंट के आधार पर, खरीदारों को वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है.

 

बूट स्पेस के लिए विचार करने लायक अन्य SUV: खास तौर पर उल्लेखनीय है:

एसयूवीबूट स्पेस 
किआ सेल्टॉस447 लीटर
महिंद्रा थार रॉक्स447 लीटर
सिट्रॉएन एयरक्रॉस (5-सीटर)444 लीटर
ह्यून्दे क्रेटा433 लीटर

बूट स्पेस का मतलब सिर्फ़ लीटर नहीं है

दो SUV की बूट कैपेसिटी लगभग एक जैसी हो सकती है, लेकिन असल इस्तेमाल में वे बहुत अलग-अलग तरह से काम आ सकती हैं.

 

बूट स्पेस की तुलना करते समय, इन बातों पर भी ध्यान दें:

 

  • बूट ओपनिंग की चौड़ाई
  • लोडिंग लिप की ऊंचाई
  • सामान रखने वाली जगह के फ़र्श का सपाटपन
  • व्हील आर्च का अंदर की तरफ़ निकला होना
  • स्प्लिट-फ़ोल्डिंग पिछली सीटें

 

अच्छे आकार वाला 450-लीटर का बूट, अजीब आकार वाले 500-लीटर के बूट की तुलना में अक्सर इस्तेमाल करने में ज़्यादा आसान हो सकता है.

 

परिवार के साथ रोड ट्रिप के लिए सही SUV चुनना

परिवार के लिए सबसे अच्छी एसयूवी हमेशा वही नहीं होती जिसमें सबसे ज़्यादा बूट कैपेसिटी हो. चौड़ा दरवाज़ा, सपाट फ़र्श और सामान रखने की सुविधाजनक जगह सामान पैक करना बहुत आसान बना सकती है, खासकर लंबी रोड ट्रिप पर.

 

इस ग्रुप में, सामान रखने की जगह (लगेज स्पेस) के मामले में रेनॉ डस्टर अब भी सबसे आगे है, जबकि टाटा कर्व और सिट्रॉएन बसॉल्ट भी अपने काम के डिज़ाइन के साथ इसके काफी करीब हैं. जो खरीदार एक अच्छी और संतुलित फ़ैमिली एसयूवी की तलाश में हैं, वे बिना किसी झिझक के होंडा एलिवेट, टाटा सिएरा और एमजी एस्टोर पर भी विचार कर सकते हैं; इन सभी में इतना लगेज स्पेस है जो वीकेंड ट्रिप और हाईवे पर लंबी छुट्टियों के लिए काफ़ी है.

 

आखिर में, अगर आप अच्छे साइज़ के बूट वाली दूसरी मिड-साइज़ एसयूवी ढूंढ रहे हैं, तो ह्यून्दे क्रेटा और किआ सेल्टॉस जैसी गाड़ियों पर भी विचार किया जा सकता है.

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