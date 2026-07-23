2026 मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग मिली

लॉन्च में बस एक दिन बाकी है और 2026 मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा को पहले ही 5-स्टार भारत NCAP रेटिंग मिल गई है. मारुति की इस दमदार गाड़ी ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 30.41/32 और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 43/49 स्कोर हासिल किया है.