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2026 मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग मिली

मारुति की इस भारी-भरकम गाड़ी ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 32 में से 30.41 और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 49 में से 43 का स्कोर हासिल किया है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 23, 2026

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हाइलाइट्स

  • 2026 ब्रेज़ा को भारत एनकैप में 5 स्टार मिले
  • ZXI+ 1.5 लीटर 6AT वैरिएंट का टेस्ट किया गया
  • ये रेटिंग्स मॉडल के सभी वैरिएंट्स पर लागू होती हैं

लॉन्च में बस एक दिन बाकी है और 2026 मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा को पहले ही 5-स्टार भारत NCAP रेटिंग मिल गई है. मारुति की इस दमदार गाड़ी ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 30.41/32 और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 43/49 स्कोर हासिल किया है.

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