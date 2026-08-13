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मर्सिडीज़-बेंज़ ने मुंबई में भारत का पहला AI-पावर्ड व्हीकल स्कैनर पेश किया

मर्सिडीज़-बेंज़ ने मुंबई में भारत का पहला AI-पावर्ड व्हीकल स्कैनर लॉन्च किया है. इसके साथ ही, कंपनी ने अपनी सबसे बड़ी सेल्स और सर्विस सुविधा और पुरानी कारों के लिए 'सर्विस सेलेक्ट' प्रोग्राम भी शुरू किया है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 13, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • मर्सिडीज़-बेंज़ ने भारत का पहला AI-पावर्ड व्हीकल स्कैनर लॉन्च किया
  • 360-डिग्री व्हीकल इंस्पेक्शन से कुछ ही सेकंड में डैमेज, टायरों और गाड़ी के निचले हिस्से की जांच हो जाती है
  • 'सर्विस सेलेक्ट' के तहत 7 साल से ज़्यादा पुरानी कारों के चुनिंदा पार्ट्स पर 25% तक की बचत का फ़ायदा मिलता है

मर्सिडीज़-बेंज़ इंडिया ने भारत का पहला AI-पावर्ड ऑटोमेटेड व्हीकल स्कैनर पेश किया है, जो मुंबई के जोगेश्वरी में ब्रांड की नई लैंडमार्क कार्स डीलरशिप पर काम करेगा. मर्सिडीज़-बेंज़ का कहना है कि यह नया इनोवेटिव सिस्टम MRI मशीन की तरह काम करता है, जो हाई-रिज़ॉल्यूशन इमेज के ज़रिए गाड़ी की बाहरी हालत का 360-डिग्री असेसमेंट करता है. यह कुछ ही सेकंड में हो जाता है, और फिर AI पूरी रिपोर्ट तैयार करने में कुछ मिनट लेता है, जो अपने आप कार के सर्विस रिकॉर्ड में जुड़ जाती है. मर्सिडीज़-बेंज़ इंडिया का कहना है कि इससे आपकी कार की सर्विसिंग ज़्यादा पारदर्शी हो सकती है.

 

यह भी पढ़ें: तीसरी पीढ़ी की मर्सिडीज़-बेन्ज़ GLA को पेट्रोल-डीज़ल और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ किया गया पेश, EV की रेंज 600 km से ज़्यादा

Image 04 Mercedes Benz launches India s first AI powered automated Vehicle Scanner at Mumbai s Luxury Service Facility at Landmark Cars Jogeshwari

Xentry स्कैनर नाम का यह सिस्टम, गाड़ी की आसानी से जांच करने के लिए AI-पावर्ड ऑटोमेशन का इस्तेमाल करता है. कार की 360-डिग्री जांच के अलावा, यह सिस्टम बिना लिफ्ट के टायर के ट्रेड पैटर्न में घिसाव और गाड़ी के निचले हिस्से (अंडरबॉडी) में हुए नुकसान का भी पता लगाता है. यह सिस्टम गाड़ी के बाहरी हिस्से की 150 से ज़्यादा और निचले हिस्से की 75 तस्वीरें लेता है, जिन्हें AI टूल जोड़कर उनका बारीकी से विश्लेषण करता है. स्कैनिंग 3-4 सेकंड में हो जाती है और रिपोर्ट 5-7 मिनट में तैयार हो जाती है. मर्सिडीज का कहना है कि इससे आम तौर पर की जाने वाली जांच (फिजिकल इंस्पेक्शन) की तुलना में काफी समय बच सकता है.

Image 02 Mercedes Benz India inaugurates Mumbai s largest luxury service facility Landmark Cars at Jogeshwari

इसके अलावा, कंपनी ने ‘सर्विस सेलेक्ट’ भी शुरू किया है – यह मौजूदा ग्राहकों के लिए एक लॉयल्टी प्रोग्राम है, जिनके पास 7 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ हैं. इस लॉयल्टी प्रोग्राम में चुनिंदा पार्ट्स पर 25% तक की बचत, मोबिलियो लाइट (मुफ़्त 24/7 रोडसाइड असिस्टेंस प्रोग्राम) के फ़ायदे, पार्ट्स पर 2 साल की वारंटी और गाड़ी की रीसेल वैल्यू बनाए रखने के लिए एक्सपर्ट केयर जैसी सुविधाएँ मिलती हैं.

 

यह नई डीलरशिप मुंबई में 14वीं सुविधा है और 33 बे (bays) के साथ इसका सबसे बड़ा आउटलेट भी है. फ़िलहाल, यह एकमात्र ऐसा सर्विस आउटलेट है जिसमें Xentry व्हीकल स्कैनर मौजूद है.

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