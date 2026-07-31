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तीसरी पीढ़ी की मर्सिडीज़-बेन्ज़ GLA को पेट्रोल-डीज़ल और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ किया गया पेश, EV की रेंज 600 km से ज़्यादा

नई CLA और GLB के उलट, GLA की स्टाइलिंग नई GLC EV से प्रेरित है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 31, 2026

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हाइलाइट्स

  • शुरुआत में यह सिर्फ़ ऑल-इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन के साथ उपलब्ध होगी
  • पेट्रोल-डीज़ल पावरट्रेन की जानकारी बाद में दी जाएगी
  • ईवी दो बैटरी ऑप्शन के साथ उपलब्ध होगी और इसकी रेंज 657 किमी तक होगी

मर्सिडीज़-बेंज का अपने पेट्रोल-डीज़ल और EV मॉडल को एक ही नाम के तहत लाने का ट्रेंड, बिल्कुल नए GLA के लॉन्च के साथ जारी है. MMA प्लेटफ़ॉर्म पर बनी तीसरी पीढ़ी की GLA पहली बार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन और इलेक्ट्रिफ़ाइड पेट्रोल-डीज़ल इंजन, दोनों विकल्पों के साथ पेश की गई है. मर्सिडीज़ के ग्लोबल पोर्टफ़ोलियो में GLA EV, EQA नेमप्लेट की जगह लेगी.

New Mercedes Benz GLA 2

डिज़ाइन की बात करें तो, GLA का फ्रंट-एंड डिज़ाइन पिछले साल पेश की गई नई GLC EV से प्रेरित है. MMA-बेस्ड नई CLA और GLB के लेयर्ड लुक के उलट, GLA में एक बड़ी ग्रिल है जिसके दोनों तरफ़ पीछे की ओर मुड़े हुए हेडलैंप हैं, जिनमें सिंगल थ्री-पॉइंट स्टार DRL एलिमेंट लगे हैं. GLA EV में GLC EV जैसी ही स्टाइल वाली ग्रिल है, जिसमें 600 से ज़्यादा अलग-अलग लाइटिंग एलिमेंट लगे हैं. खरीदार ऐसी ग्रिल भी चुन सकते हैं जिसमें एक्टिव लाइटिंग हो, जो साउंड के साथ तालमेल बिठाकर लाइट सीक्वेंस बनाती है.

 

यह भी पढ़ें: मर्सिडीज़-AMG E 53 प्लग-इन हाइब्रिड भारत में रु.1.45 करोड़ में हुई लॉन्च

 

पेट्रोल-डीज़ल एसयूवी में बड़े साइज़ वाली ग्रिल का डिज़ाइन तो बरकरार रखा गया है, लेकिन बंद और रोशनी वाली यूनिट की जगह एक काम करने वाली यूनिट लगाई गई है, जिसमें 150 हॉट-स्टैम्प वाले थ्री-पॉइंट स्टार और चारों ओर रोशनी की सुविधा है.

New Mercedes Benz GLA 4

नई GLA ICE (बाईं ओर) और GLA EV (दाईं ओर)

 

साइड से देखने पर, GLA में एक सॉफ्ट शोल्डरलाइन दिखती है जो पीछे के हिस्से के उभरे हुए उभार (रियर हंच) तक जाती है. व्हील आर्च हल्के से फैले हुए हैं. व्हील आर्च और गाड़ी के निचले हिस्से में ब्लैक क्लैडिंग का बढ़िया इस्तेमाल किया गया है, जो पीछे के बंपर के डिफ्यूज़र एलिमेंट तक जाती है. पीछे की तरफ मुख्य डिज़ाइन एलिमेंट नई कनेक्टेड टेल लैंप है, जिसमें थ्री-पॉइंट स्टार लाइट गाइड्स भी हैं.

 

साइज़ की बात करें तो नई GLA की लंबाई 4,565 मिमी, चौड़ाई 1,873 मिमी और ऊंचाई 1,604 मिमी है और इसका व्हीलबेस 2,790 मिमी है. इस वजह से यह तीसरी पीढ़ी की एसयूवी पहले के मुकाबले 153 मिमी लंबी और 39 मिमी चौड़ी है, जबकि इसका व्हीलबेस भी लगभग 61 मिमी बढ़ गया है.

New Mercedes Benz GLA 3

अंदर से यह CLA और GLB जैसी ही है, जिसमें डैशबोर्ड पर ऑप्शनल MBUX सुपरस्क्रीन लगी है और इसमें तीन डिस्प्ले हैं जो पूरी चौड़ाई में फैले हैं. स्टीयरिंग व्हील के पीछे 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और सेंटर कंसोल व फ्रंट पैसेंजर के सामने 14-इंच के दो डिस्प्ले दिए गए हैं. मर्सिडीज का कहना है कि पुराने GLA के मुकाबले इसके केबिन में ज़्यादा जगह है; आगे की तरफ़ लेगरूम 7 मिमी और पीछे 38 मिमी ज़्यादा है. आगे और पीछे हेडरूम में भी क्रमशः 23 मिमी और 24 मिमी का सुधार हुआ है.

 

GLB की तरह ही, नई GLA में पैनोरमिक ग्लास रूफ़ स्टैंडर्ड फ़ीचर के तौर पर मिलती है. खरीदार चाहें तो 'स्काई कंट्रोल' पैनोरमिक सनरूफ़ का विकल्प भी चुन सकते हैं, जिसमें एडजस्टेबल ट्रांसपेरेंसी और 172 नक्काशीदार तारे होते हैं; ये तारे एम्बिएंट लाइटिंग के साथ मिलकर रात में जगमगाते हैं. डॉल्बी एटमॉस वाला बर्मेस्टर 3D साउंड सिस्टम भी एक विकल्प के तौर पर उपलब्ध है.

New Mercedes Benz GLA 5

पावरट्रेन की बात करें तो, GLA शुरुआत में सिर्फ़ ईवी के तौर पर आएगी, जबकि पेट्रोल-डीज़ल मॉडल बाद में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे. खरीदार तीन वैरिएंट में से चुन सकते हैं: GLA 200, GLA 250+ और GLA 350 4मैटिक. पहले दो वैरिएंट में सिंगल-मोटर रियर-व्हील ड्राइव है, जबकि 350 में डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप है. GLA 200 EV में 58 kWh की बैटरी है और यह ज़्यादा से ज़्यादा 221 bhp की पावर और 335 एनएम का टॉर्क बनाता है. 250+ मॉडल की पावर बढ़कर 268 bhp हो जाती है, हालांकि टॉर्क वही रहता है. इसमें बड़ी 85 kWh की बैटरी भी है. 350 4 मैटिक में भी बड़ी बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, और डुअल-मोटर सेटअप के साथ यह ज़्यादा से ज़्यादा 349 bhp की ताकत और 515 Nm का टॉर्क बनाती है. 2027 में लाइनअप में 71 kWh बैटरी का तीसरा ऑप्शन भी शामिल होगा.

 

मर्सिडीज़ का दावा है कि GLA 200 की रेंज 394 से 447 km के बीच है, जबकि 250+ मॉडल की रेंज 577 से 657 km बताई गई है. GLA 350 4 मैटिक की रेंज 555 से 643 km के बीच बताई गई है. चार्जिंग की बात करें तो, GLA का 800V आर्किटेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा 320 kW DC फ़ास्ट चार्जिंग और 22 kW AC चार्जिंग को सपोर्ट करता है.

New Mercedes Benz GLA 1

पेट्रोल-डीज़ल इंजन वाले मॉडल्स की बात करें तो, नई GLA में भी GLB और CLA की तरह ही इलेक्ट्रिफाइड पावरट्रेन ऑप्शन मिलेंगे. इसमें 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ 8-स्पीड DCT गियरबॉक्स और एक एम्बेडेड इलेक्ट्रिक मोटर होगी. मर्सिडीज का कहना है कि इलेक्ट्रिक मोटर 22 kW तक का पीक बूस्ट दे सकेगी और 1.3 kWh की बैटरी से पावर लेगी.

 

यूरोप में GLA EV के लिए ऑर्डर बुकिंग खुल गई हैं, जबकि पेट्रोल-डीज़ल वाले वैरिएंट्स के लिए पावरट्रेन की फाइनल जानकारी इस साल के आखिर में आने की उम्मीद है.

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