मर्सिडीज़-AMG E 53 प्लग-इन हाइब्रिड भारत में रु.1.45 करोड़ में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 23, 2026
हाइलाइट्स
- प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन 593 bhp तक की ताकत और 750 Nm का टॉर्क बनाता है
- इसमें 28.6 kWh का बैटरी पैक लगा है; यह 100 km की रेंज का दावा करता है
- दावे के अनुसार, यह 0 से 100 kmph की रफ़्तार 3.8 सेकंड में पकड़ लेती है
मर्सिडीज़-बेंज़ इंडिया ने AMG E 53 प्लग-इन हाइब्रिड को ₹1.45 करोड़ (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. 2024 में दुनिया भर में पेश की गई यह परफॉर्मेंस सेडान, स्टैंडर्ड E-क्लास और फ्लैगशिप AMG मॉडल के बीच की जगह लेती है. साथ ही, यह पहली बार है जब भारत में E-क्लास के किसी वर्जन को प्लग-इन हाइब्रिड सेटअप के साथ पेश किया गया है.
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मर्सिडीज़-AMG E 53: बाहरी हिस्सा
E 53 का आकार-प्रकार तो स्टैंडर्ड ई-क्लास जैसा ही है, लेकिन इसे अलग दिखाने के लिए इसमें कई एएमजी-खास स्टाइलिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं. सामने की तरफ, सिग्नेचर एएमजी ग्रिल है जिसके साथ बड़े एयर इनटेक वाला नया डिज़ाइन किया गया बंपर है, जबकि इसके फ्रंट फेंडर रेगुलर सेडान के मुकाबले थोड़े ज़्यादा चौड़े हैं.
मर्सिडीज़-AMG E 53: कैबिन और फ़ीचर्स
अंदर की तरफ, इसका कैबिन स्टैंडर्ड ई-क्लास जैसा ही है, लेकिन इसे ज़्यादा स्पोर्टी लुक दिया गया है. इसमें AMG स्पोर्ट्स सीट्स (जिनमें आगे की सीट्स पावर्ड हैं), AMG स्टीयरिंग व्हील और ग्रे ओपन-पोर ऐश वुड ट्रिम मिलता है.
फीचर्स की बात करें तो इसमें 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 14.4-इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन, बरमेस्टर साउंड सिस्टम, वायरलेस एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले, वायरलेस फ़ोन चार्जर, पैनोरमिक सनरूफ, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, 360-डिग्री कैमरा, कई ड्राइव मोड और कई तरह के सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. ग्राहक MBUX सुपरस्क्री का ऑप्शन भी चुन सकते हैं, जिसमें फ्रंट पैसेंजर के लिए एक अलग डिस्प्ले मिलता है.
मर्सिडीज़-AMG E 53: पावरट्रेन
E 53 में 3.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड इनलाइन-सिक्स पेट्रोल इंजन है, जिसके साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर भी लगी है. यह सिस्टम मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा 593 bhp की ताकत और 750 Nm का टॉर्क बनाता है, जबकि AMG डायनामिक प्लस पैकेज लेने पर इसकी पीक पावर कुछ समय के लिए बढ़कर 620 bhp हो जाती है. इंजन को 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है. मर्सिडीज का दावा है कि यह कार 0 से 100 kmph की रफ़्तार 3.8 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिक रूप से 280 kmph तक सीमित है.
प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम बूट फ्लोर के नीचे लगी 28.6 kWh की बैटरी से एनर्जी लेता है, जिससे सिर्फ़ इलेक्ट्रिक मोड में 100 km से ज़्यादा की रेंज मिलती है. इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 11 kW का AC चार्जर मिलता है, जबकि ऑप्शनल 60 kW DC फ़ास्ट चार्जर से बैटरी को 20 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है.
मर्सिडीज़-AMG E 53: चेसिस और डायनामिक्स
E 53 में स्टैंडर्ड तौर पर अडैप्टिव सस्पेंशन मिलता है, जिसमें कम्फर्ट, स्पोर्ट और स्पोर्ट+ मोड होते हैं. मर्सिडीज़-AMG ने इसके फ्रंट ट्रैक को 11 mm बढ़ाया है, दोनों एक्सल पर एक्स्ट्रा चेसिस ब्रेसिंग जोड़ी है और हाइब्रिड सेटअप से रीजेनरेटिव ब्रेकिंग को बेहतर ढंग से इंटीग्रेट करने के लिए ब्रेकिंग सिस्टम को रीकैलिब्रेट किया है.
इस परफॉर्मेंस सेडान में रियर-एक्सल स्टीयरिंग भी दिया गया है, जिससे पिछले पहिए 2.5 डिग्री तक मुड़ सकते हैं; इससे कम स्पीड पर फुर्ती और तेज़ स्पीड पर गाड़ी चलाने के दौरान स्टेबिलिटी मिलती है. ब्रेकिंग का काम आगे फोर-पिस्टन फिक्स्ड कैलिपर्स और पीछे सिंगल-पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर्स संभालते हैं.
मर्सिडीज़-AMG E 53: प्रतिद्वंदी
मर्सिडीज़-AMG E 53 प्लग-इन हाइब्रिड का मुकाबला बीएमडब्ल्यू M5 जैसी दूसरी हाई-परफॉर्मेंस लग्ज़री सेडान से है, जिसकी कीमत रु.2.11 करोड़ (एक्स-शोरूम) है.
अपकमिंग कार्स
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अपकमिंग बाइक्स
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