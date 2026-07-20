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फेरारी Amalfi स्पाइडर भारत में रु.4.60 करोड़ में हुई लॉन्च

फेरारी की एंट्री-लेवल 2+ ग्रैंड टूरर के ड्रॉप-टॉप वेरिएंट की कीमत कूपे (Coupe) से रु.50 लाख से थोड़ी ज़्यादा है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 20, 2026

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हाइलाइट्स

  • ऑप्शन से पहले इसकी कीमत ₹4.60 करोड़ (एक्स-शोरूम) है
  • इसका 3.9-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन 631 bhp की पावर और 760 Nm का टॉर्क बनाता है
  • इसकी सॉफ्ट-टॉप रूफ़ को 60 kmph तक की रफ़्तार पर 13.5 सेकंड में खोला या बंद किया जा सकता है

भारतीय बाज़ार में नई Amalfi ग्रैंड टूरर को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करने के कुछ महीनों बाद, फेरारीi ने अब इसके ड्रॉप-टॉप वर्जन, Amalfi स्पाइडर को लॉन्च किया है. ऑप्शन से पहले रु.4.60 करोड़ (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च की गई Amalfi स्पाउडर में कूपे की फिक्स्ड छत की जगह फोल्डिंग फैब्रिक सॉफ्ट-टॉप दिया गया है. इसे 60 kmph तक की रफ़्तार पर ऑपरेट किया जा सकता है और यह सिर्फ़ 13.5 सेकंड में खुल या बंद हो सकती है.

Ferrari Amalfi Spider Rear

डिज़ाइन की बात करें तो, Amalfi स्पाइडर में इसके कूपे मॉडल के मुकाबले कुछ डिज़ाइन अपडेट्स किए गए हैं. इनमें 5-लेयर वाला फ़ैब्रिक फ़ोल्डिंग रूफ़ और पीछे के हिस्से (रियर डेक) का नया डिज़ाइन शामिल है, जिसमें अब रूफ़ को फ़ोल्ड करके रखने के लिए एक ढकी हुई जगह दी गई है. फेरारी का दावा है कि 5-लेयर रूफ़ डिज़ाइन हार्ड-टॉप कन्वर्टिबल रूफ़ जितना ही अच्छा साउंड इंसुलेशन देता है. स्पाइडर में पिछली सीट के पीछे विंड डिफ़्लेक्टर भी दिए गए हैं - यह एक 2+ GT कार है, हालांकि पिछली सीट बच्चों के लिए ज़्यादा सही है. इसका केबिन डिज़ाइन भी इसके कूपे मॉडल जैसा ही है, जिसमें बड़ा 15.6-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.3-इंच की लैंडस्केप-ओरिएंटेड सेंट्रल टचस्क्रीन और सामने बैठे पैसेंजर के लिए एक अलग डिस्प्ले दिया गया है.

Ferrari Amalfi Spider Interior

बूट कैपेसिटी की बात करें तो, Amalfi स्पाइडर में 255 लीटर तक की स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है, जो छत को नीचे करने पर घटकर 172 लीटर रह जाती है.

 

पहले की तरह ही, ग्राहकों को कस्टमाइज़ेशन के कई विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें बाहरी रंग और व्हील डिज़ाइन से लेकर अपहोल्स्ट्री के विकल्प, स्टिचिंग और कार में मिलने वाले फ़ीचर्स तक शामिल होंगे.

Ferrari Amalfi Spider Engine

पावरप्लांट की बात करें तो, Amalfi स्पाइडर में वही 3.9-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन इस्तेमाल किया गया है जो इसके कूपे मॉडल में है. यह इंजन 631 bhp की मैक्सिमम ताकत और 760 Nm का टॉर्क बनाता है और इसे 8-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. फेरारी का दावा है कि इसकी टॉप स्पीड 230 kmph है और यह 0-100 kmph की रफ़्तार 3.3 सेकंड में पकड़ लेती है - जो कूपे मॉडल के बराबर ही है.

 

कीमत की बात करें तो, अमाल्फी स्पाइडर की कीमत इसके कूपे मॉडल से रु.50 लाख से कुछ ज़्यादा है; FTA से जुड़े प्राइस एडजस्टमेंट के बाद कूपे मॉडल की कीमत अब रु.4.08 करोड़ (एक्स-शोरूम) है.

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