फेरारी Amalfi स्पाइडर भारत में रु.4.60 करोड़ में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जुलाई 20, 2026
हाइलाइट्स
- ऑप्शन से पहले इसकी कीमत ₹4.60 करोड़ (एक्स-शोरूम) है
- इसका 3.9-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन 631 bhp की पावर और 760 Nm का टॉर्क बनाता है
- इसकी सॉफ्ट-टॉप रूफ़ को 60 kmph तक की रफ़्तार पर 13.5 सेकंड में खोला या बंद किया जा सकता है
भारतीय बाज़ार में नई Amalfi ग्रैंड टूरर को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करने के कुछ महीनों बाद, फेरारीi ने अब इसके ड्रॉप-टॉप वर्जन, Amalfi स्पाइडर को लॉन्च किया है. ऑप्शन से पहले रु.4.60 करोड़ (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च की गई Amalfi स्पाउडर में कूपे की फिक्स्ड छत की जगह फोल्डिंग फैब्रिक सॉफ्ट-टॉप दिया गया है. इसे 60 kmph तक की रफ़्तार पर ऑपरेट किया जा सकता है और यह सिर्फ़ 13.5 सेकंड में खुल या बंद हो सकती है.
डिज़ाइन की बात करें तो, Amalfi स्पाइडर में इसके कूपे मॉडल के मुकाबले कुछ डिज़ाइन अपडेट्स किए गए हैं. इनमें 5-लेयर वाला फ़ैब्रिक फ़ोल्डिंग रूफ़ और पीछे के हिस्से (रियर डेक) का नया डिज़ाइन शामिल है, जिसमें अब रूफ़ को फ़ोल्ड करके रखने के लिए एक ढकी हुई जगह दी गई है. फेरारी का दावा है कि 5-लेयर रूफ़ डिज़ाइन हार्ड-टॉप कन्वर्टिबल रूफ़ जितना ही अच्छा साउंड इंसुलेशन देता है. स्पाइडर में पिछली सीट के पीछे विंड डिफ़्लेक्टर भी दिए गए हैं - यह एक 2+ GT कार है, हालांकि पिछली सीट बच्चों के लिए ज़्यादा सही है. इसका केबिन डिज़ाइन भी इसके कूपे मॉडल जैसा ही है, जिसमें बड़ा 15.6-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.3-इंच की लैंडस्केप-ओरिएंटेड सेंट्रल टचस्क्रीन और सामने बैठे पैसेंजर के लिए एक अलग डिस्प्ले दिया गया है.
बूट कैपेसिटी की बात करें तो, Amalfi स्पाइडर में 255 लीटर तक की स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है, जो छत को नीचे करने पर घटकर 172 लीटर रह जाती है.
पहले की तरह ही, ग्राहकों को कस्टमाइज़ेशन के कई विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें बाहरी रंग और व्हील डिज़ाइन से लेकर अपहोल्स्ट्री के विकल्प, स्टिचिंग और कार में मिलने वाले फ़ीचर्स तक शामिल होंगे.
पावरप्लांट की बात करें तो, Amalfi स्पाइडर में वही 3.9-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन इस्तेमाल किया गया है जो इसके कूपे मॉडल में है. यह इंजन 631 bhp की मैक्सिमम ताकत और 760 Nm का टॉर्क बनाता है और इसे 8-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. फेरारी का दावा है कि इसकी टॉप स्पीड 230 kmph है और यह 0-100 kmph की रफ़्तार 3.3 सेकंड में पकड़ लेती है - जो कूपे मॉडल के बराबर ही है.
कीमत की बात करें तो, अमाल्फी स्पाइडर की कीमत इसके कूपे मॉडल से रु.50 लाख से कुछ ज़्यादा है; FTA से जुड़े प्राइस एडजस्टमेंट के बाद कूपे मॉडल की कीमत अब रु.4.08 करोड़ (एक्स-शोरूम) है.
अपकमिंग कार्स
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 22, 2026
- किया सिरोस ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 22, 2026
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- मर्सिडीज़-एएमजी ई53 पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.2 - 1.44 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- एमजी स्टारलाइट 560एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 21 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 30, 2026
- रेनो क्विडएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 31, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.75 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स