2026 में ये हैं दुनिया की सबसे तेज़ कारें, पलक झपकते ही होती हैं गायब

एक समय था जब 300 kmph की रफ़्तार नामुमकिन लगती थी. फिर सुपरकार्स आईं. फिर हाइपरकार्स आईं. और अब, हम ऐसे दौर में हैं जहाँ कार बनाने वाली कंपनियाँ 450 kmph से ज़्यादा की रफ़्तार का रिकॉर्ड बनाने की होड़ में लगी हैं. रफ़्तार की यह दौड़ हमेशा से ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की दुनिया में 'स्पेस रेस' जैसी रही है. रफ़्तार में हर एक किलोमीटर प्रति घंटा की बढ़ोतरी के लिए ज़्यादा पावर, बेहतर एयरोडायनामिक्स, मज़बूत टायर और बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है. नतीजा यह है कि अब हमारे पास ऐसी कारें हैं जो फ़िज़िक्स की सीमाओं को चुनौती देती हैं और ज़्यादातर स्पोर्ट्स कारों को बहुत धीमी साबित कर देती हैं.

यह भी पढ़ें: कैसे पता करें कि आपका मौजूदा वाहन E10, E20 या E85 ब्लेंडेड पेट्रोल डालने योग्य है या नहीं

यहाँ 2026 में दुनिया की सबसे तेज़ कारें दी गई हैं, जिन्हें उनकी बताई गई या आधिकारिक तौर पर दर्ज टॉप स्पीड के आधार पर रैंक किया गया है.



1. कोनिगसेग जेस्को एब्सोल्यूट

दावा की गई टॉप स्पीड: 531 kmph (330 mph)

जेस्को एब्सोल्यूट (Jesko Absolut) अभी सबसे बेहतरीन और तेज़ कारों में से एक है. स्वीडन की हाइपरकार बनाने वाली कंपनी कोएनिगसेग (Koenigsegg) ने इसे बनाया है. यह ट्रैक पर चलने के लिए बनी जेस्को अटैक (Jesko Attack) से बिल्कुल अलग है. एब्सोल्यूट में बेहतर एयरोडायनामिक डिज़ाइन है, जिससे हवा का रुकावट (ड्रैग) कम होता है और इसकी बॉडी भी लंबी है. इसमें ट्विन-टर्बोचार्ज्ड 5.0-लीटर V8 इंजन लगा है, जो 1,600bhp तक की ताकत बनाता है. दावा किया जाता है कि यह 530 kmph की रफ़्तार तक पहुँच सकती है, हालाँकि इसकी टॉप-स्पीड का आधिकारिक टेस्ट अभी नहीं हुआ है. जब तक कोई इसे गलत साबित नहीं करता, तब तक यह कागज़ पर डिज़ाइन की गई अब तक की सबसे तेज़ प्रोडक्शन कार है.

2. एसएससी तुआतारा (SSC Tuatara)

रिकॉर्ड की गई टॉप स्पीड: 474.8 kmph (295 mph)

SSC Tuatara की कहानी बिल्कुल भी सीधी-सादी नहीं रही है. 2020 में एक विवादित स्पीड रन के बाद, अमेरिकी कंपनी SSC नॉर्थ अमेरिका ने वेरिफाइड टेस्ट के साथ वापसी की, जिसमें 474.8 kmph की टॉप स्पीड की पुष्टि हुई. 1,750bhp की ताकत देने वाले 5.9-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन से चलने वाली Tuatara, अब तक बनी सबसे तेज़ प्रोडक्शन कारों में से एक है. इसका शानदार एयरोडायनामिक डिज़ाइन इसे बहुत कुशलता से हवा को चीरते हुए आगे बढ़ने में मदद करता है.

रिकॉर्ड बनाने की कोशिशों के कई साल बाद भी, तुआतारा दुनिया की सबसे तेज़ कार की चर्चा में मजबूती से बनी हुई है.

3. बुगाटी शिरोन सुपर स्पोर्ट 300+

रिकॉर्ड की गई टॉप स्पीड: 490.5 kmph (304.7 mph)

यह वही कार है जिसने सबसे पहले '300mph' की मुश्किल सीमा को पार किया था. 2019 में, बुगाटी ने शिरोन सुपर स्पोर्ट 300+ पेश की और जर्मनी में तेज़ रफ़्तार वाली दौड़ के दौरान इसने 490.5 kmph की रफ़्तार हासिल की. ​​इसे चलाने वाला क्वाड-टर्बोचार्ज्ड 8.0-लीटर W16 इंजन 1,578bhp की ताकत देता है और ऐसी रफ़्तार देता है जो ड्राइविंग से ज़्यादा हवाई जहाज़ उड़ाने जैसा महसूस होता है. हालाँकि ग्राहकों के लिए बनी कारों की रफ़्तार इलेक्ट्रॉनिक रूप से कम रखी गई है, लेकिन इस रिकॉर्ड-तोड़ दौड़ ने ऑटोमोटिव इतिहास में बुगाटी की जगह पक्की कर दी, ठीक वैसे ही जैसे इससे पहले वेरॉन ने की थी.

4. हेनेसी वेनम F5

दावा की गई टॉप स्पीड: 500+ kmph (311+ mph)

Venom F5 के बारे में सब कुछ बहुत ज़्यादा या असाधारण लगता है. इसका ट्विन-टर्बोचार्ज्ड 6.6-लीटर V8 इंजन 1,817bhp की पावर देता है. इसका वज़न कई फ़ैमिली सेडान कारों से भी कम है. और टेक्सास की कंपनी Hennessey Special Vehicles के अनुसार, यह 500 kmph की रफ़्तार को पार करने में सक्षम है. वे ऑफ़िशियल स्पीड रिकॉर्ड बनाने के लिए Venom F5 की टेस्टिंग जारी रखे हुए हैं. लेकिन चाहे वह रिकॉर्ड बने या न बने, F5 अब तक बनी सबसे ज़बरदस्त रोड कारों में से एक बन चुकी है.

5. रिमैक नेवेरा R

टॉप स्पीड: 412 kmph

पहले इलेक्ट्रिक कारों को बिना जान-प्राण वाली मशीनें माना जाता था, जिनसे मज़ा कम और परेशानी ज़्यादा होती थी. फिर आई 'नेवेरा' (Nevera), जिसे क्रोएशिया की कंपनी रिमैक ऑटोमोबिली (Rimac Automobili) ने बनाया है. किसी को उम्मीद नहीं थी कि क्रोएशिया से नेवेरा जैसी कार आएगी, लेकिन नेवेरा R में चार इलेक्ट्रिक मोटर लगी हैं जो 2,000 hp से ज़्यादा ताकत बनाती हैं. इसका नतीजा है इतनी ज़बरदस्त रफ़्तार कि अनुभवी ड्राइवर भी हैरान रह जाते हैं (मिस्टर हैमंड से पूछिए)। स्टैंडर्ड नेवेरा ने पहले ही परफ़ॉर्मेंस के नए बेंचमार्क सेट कर दिए थे. नई नेवेरा R बेहतर एयरोडायनामिक्स, कम वज़न और और भी तेज़ रिस्पॉन्स के साथ इसे एक कदम और आगे ले जाती है.

6. बुगाटी टर्बिलॉन

अनुमानित टॉप स्पीड: 445+ kmph

शिरोन की जगह लेना कभी भी आसान नहीं था. फिर भी, नई बुगाटी टर्बिलॉन और भी ज़्यादा महत्वाकांक्षी लगती है. सिर्फ़ टर्बोचार्जर पर निर्भर रहने के बजाय, बुगाटी ने कॉसवर्थ के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक मोटर्स वाला नैचुरली एस्पिरेटेड 8.3-लीटर V16 इंजन बनाया है. इसकी कुल ताकत लगभग 1,800bhp है. इसकी टॉप-स्पीड का आधिकारिक आंकड़ा अभी तय हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि यह 440 kmph से कहीं ज़्यादा होगी. सबसे ज़रूरी बात यह है कि इससे साबित होता है कि हाइपरकार की दुनिया में बड़े डिस्प्लेसमेंट वाले नैचुरली एस्पिरेटेड इंजनों की अब भी जगह है.

7. कोनिगसेग रेगेरा

टॉप स्पीड: 410 kmph

रगेरा अब तक बनी सबसे अनोखी हाइपरकारों में से एक है. पारंपरिक मल्टी-स्पीड ट्रांसमिशन के बजाय, कोनिगसेग ने एक खास डायरेक्ट-ड्राइव सिस्टम बनाया है जो इलेक्ट्रिक पावर और V8 इंजन की ताकत को मिलाता है. इसका नतीजा यह है कि बिना किसी पारंपरिक गियर शिफ्ट के लगातार तेज़ी (एक्सेलरेशन) मिलती है. 1,500 bhp से ज़्यादा ताकत देने वाली Regera आसानी से 400 kmph की रफ़्तार तक पहुँच सकती है और हाइपरकार सेगमेंट में ड्राइविंग का एक बेहद अनोखा अनुभव देती है.

8. एस्टन मार्टिन वैल्किरी

टॉप स्पीड: 402 kmph

वाल्कीरी कार कम और 'ले मैन्स प्रोटोटाइप' ज़्यादा लगती है, जिसे आप असली नंबर प्लेट के साथ सड़क पर चला सकते हैं. इसे एस्टन मार्टिन ने फ़ॉर्मूला 1 के मशहूर इंजीनियर एड्रियन न्यूई के साथ मिलकर बनाया है. वाल्कीरी में एयरोडायनामिक्स और हल्की बनावट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है. इसका नैचुरली एस्पिरेटेड V12 इंजन 11,000 rpm से ज़्यादा की रफ़्तार पकड़ता है और मॉडर्न मोटरिंग की सबसे ज़बरदस्त आवाज़ों में से एक पैदा करता है. इसकी टॉप स्पीड तो शानदार है ही, लेकिन असली बात इसके रेस-कार जैसे अंदाज़ में है.

9. मैकलारेन स्पीडटेल

टॉप स्पीड: 403 kmph

इस लिस्ट में शामिल पहली मैकलारेन कार, जो सबसे शानदार कारों में से एक है. स्पीडटेल में मशहूर मैकलारेन F1 से प्रेरित सेंट्रल ड्राइविंग पोजीशन और हवा के दबाव (ड्रैग) को कम करने के लिए खास तौर पर डिज़ाइन की गई स्ट्रीमलाइन बॉडी है. इसका हाइब्रिड पावरट्रेन 1,000 bhp से ज़्यादा ताकत बनाता है, जिससे यह अब तक की सबसे तेज़ सड़क पर चलने वाली मैकलारेन कार बन गई है. हो सकता है कि यह इस लिस्ट की कई हाइपरकार के मुकाबले कम आक्रामक हो, लेकिन यह किसी भी तरह से कम खास नहीं है.

10. फेरारी SF90 XX स्ट्राडाले

टॉप स्पीड: 320 kmph

इस लिस्ट की सबसे धीमी कार भी सड़क पर मौजूद लगभग बाकी सभी कारों को पीछे छोड़ देगी. SF90 XX Stradale में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, 'Prancing Horse' की F1 रेसिंग से मिली जानकारी और लगभग 1,030bhp की ताकत का शानदार कॉम्बिनेशन है, जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता है. भले ही इसकी टॉप स्पीड ऊपर बताई गई हाइपरकार्स से कम हो, लेकिन इसका एक्सेलरेशन, हैंडलिंग और ट्रैक पर चलने की क्षमता इसे पैसे से खरीदी जा सकने वाली सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कारों में से एक बनाती है. और क्योंकि इस पर फेरारी का बैज लगा है, इसलिए इसमें एक ऐसा इमोशनल जुड़ाव भी है जिसे सिर्फ़ आंकड़ों से नहीं समझाया जा सकता.

दुनिया की सबसे तेज़ कारें 2026