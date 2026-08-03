भारत-UK FTA: एस्टन मार्टिन ने बदली हुई कीमतों की घोषणा की

भारत-UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) लागू होने के बाद, एस्टन मार्टिन भारत में अपनी कारों की कीमतें बदलने वाली लेटेस्ट ब्रिटिश लग्ज़री कार कंपनी बन गई है. नई कीमतों के साथ-साथ, कंपनी ने नई वेंटेज S, DB12 S और DBX S को पेश करके अपनी कारों की रेंज को अपडेट किया है. साथ ही, उसने अपनी ओपन-टॉप कारों - वेंटेज S रोडस्टर, DB12 S वोलंटे और वैंक्विश वोलांटे - की कीमतें भी घोषित की हैं.

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मॉडल पुरानी कीमतें नई कीमतें अंतर वेंटेज S कूपे रु.4.99 करोड़ रु.3.15 करोड़ -रु.1.84 करोड़ वेंटेज S रोडस्टर रु.5.26 करोड़ रु.3.35 करोड़ -रु.1.91 करोड़ DB12 S कूपे रु.6.62 करोड़ रु.4.10 करोड़ -रु.2.52 करोड़ DB12 S वोलंटे रु.7 करोड़ रु.4.35 करोड़ -रु.2.65 करोड़ DBX S रु.6.80 करोड़ रु.4.15 करोड़ -रु.2.65 करोड़ वैंक्विश कूपे रु.10.11 करोड़ रु.6.40 करोड़ -रु.3.71 करोड़ वैंक्विश वोलंटे रु.10.92 करोड़ रु.6.90 करोड़ -रु.4.02 करोड़

सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं

नई कीमतों के साथ एस्टन मार्टिन के भारत में मौजूद पोर्टफोलियो की कारों की कीमतों में काफी कमी आई है. अब इस ब्रांड की कारों की शुरुआती कीमत काफी कम हो गई है; उदाहरण के लिए, 'वैंटेज एस कूपे' (Vantage S Coupe) पहले के मुकाबले रु.1.84 करोड़ सस्ती हो गई है. वहीं दूसरी ओर, कंपनी की सबसे खास कार 'वैन्क्विश वोलेंटे' (वैंक्विश वोलंटे) की कीमत में सबसे बड़ी कटौती हुई है, और इसकी कीमत रु.4 करोड़ से भी ज़्यादा कम हो गई है.

एस्टन मार्टिन वैंटेज S

वेंटेज S को स्टैंडर्ड मॉडल से अलग दिखाने के लिए इसमें कई स्टाइलिंग बदलाव किए गए हैं. इसके आगे की तरफ़ नए ब्लेड एलिमेंट के साथ रीडिज़ाइन किया गया बॉनेट है, जबकि पीछे की तरफ़ पूरी चौड़ाई वाला स्पॉइलर दिया गया है जो 111kg का अतिरिक्त डाउनफ़ोर्स बनाता है. नए 21-इंच के अलॉय व्हील और हल्के 'S' बैजिंग के साथ इसके बाहरी हिस्से के अपडेट पूरे होते हैं.

इसके बोनट के नीचे 4.0-लीटर ट्विन-टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन है, जो 680 bhp की ताकत और 800 Nm का टॉर्क बनाता है. एस्टन मार्टिन का दावा है कि यह कार 0 से 100 kmph की रफ़्तार 3.3 सेकंड में पकड़ लेती है, जो इसे स्टैंडर्ड वैंटेज से एक-दसवां सेकंड तेज़ बनाती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 303 kmph ही बनी हुई है.

अंदर की तरफ, कैबिन में ऑप्शनल तौर पर ज़्यादा स्पोर्टी लुक दिया गया है, जिसमें अल्कांतारा और लेदर अपहोल्स्ट्री, सैटिन कार्बन फाइबर ट्रिम और रेड या सिल्वर फ़िनिश वाला एनोडाइज़्ड ड्राइव मोड सेलेक्टर शामिल है.

एस्टर मार्टिन DB12 S

DB12 S भी इसी तरह के फ़ॉर्मूले पर बनी है. इसमें दिखने में कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे कि नए डिज़ाइन वाला फ्रंट स्प्लिटर, बोनट लूवर्स, ग्लॉस-ब्लैक डिटेलिंग, नए अलॉय व्हील्स और फ्रंट फेंडर्स पर लाल रंग का 'S' बैज. पीछे की तरफ़, इस ग्रैंड टूरर में क्वाड-एग्ज़ॉस्ट सेटअप और एक हल्का डकटेल स्पॉइलर दिया गया है.

इसमें 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन लगा है, जिसकी ताकत को 20 bhp बढ़ाकर 700 bhp कर दिया गया है. टॉर्क 800 Nm पर ही बना हुआ है और इसमें वही 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है. ज़्यादा ताकत की वजह से 0-100 kmph की रफ़्तार पकड़ने में अब 3.4 सेकंड का समय लगता है, जबकि टॉप स्पीड 325 kmph ही है.

केैबिन काफ़ी हद तक जाना-पहचाना ही है, लेकिन स्टैंडर्ड DB12 से अलग दिखाने के लिए इसमें ड्राइव मोड सेलेक्टर, सीटबेल्ट और कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग पर लाल रंग के एक्सेंट दिए गए हैं.

एस्टन मार्टिन DBX S

इस परफॉर्मेंस एसयूवी को भी 'S' ट्रीटमेंट दिया गया है. इसके बाहरी हिस्से में किए गए बदलावों में ज़्यादा आक्रामक फ्रंट बंपर, नए व्हील डिज़ाइन, नए सिरे से डिज़ाइन किया गया रियर बंपर और डिफ्यूज़र, और वर्टिकली लगे ट्विन एग्ज़ॉस्ट आउटलेट शामिल हैं.

मैकेनिकल तौर पर, DBX S में मर्सिडीज़-AMG से लिया गया 4.0-लीटर ट्विन-टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन ही लगा है, जो अब 717 bhp की ताकत बनाता है. इसके पीक टॉर्क को भी इस तरह से एडजस्ट किया गया है कि यह ज़्यादा रेव रेंज में उपलब्ध रहे, हालांकि SUV के 0-100 kmph की रफ़्तार पकड़ने का समय 3.3 सेकंड ही बना हुआ है. DBX S में DBX 707 वाले एक्टिव सस्पेंशन और कार्बन-सिरेमिक ब्रेकिंग सिस्टम भी दिए गए हैं.

पहले की तरह, एस्टन मार्टिन पर्सनलाइज़ेशन के कई विकल्प देना जारी रखे हुए है, जिनमें खास पेंट फ़िनिश, अपहोल्स्ट्री के विकल्प, व्हील डिज़ाइन और ट्रिम पैकेज शामिल हैं.

एस्टन मार्टिन वैन्क्विश वोलंटे

अपडेट्स की लिस्ट में आखिरी नाम है 'वैनक्विश वोलान्टे' (Vanquish Volante), जो एस्टन मार्टिन की ओपन-टॉप फ्लैगशिप ग्रांड टूरर कार है. कूप (coupe) मॉडल के मुकाबले, कन्वर्टिबल का वज़न 95kg ज़्यादा है. ऐसा इसलिए है क्योंकि फिक्स्ड रूफ की जगह फैब्रिक सॉफ्ट-टॉप लगाने के बाद कार के स्ट्रक्चर को मज़बूत बनाने के लिए अतिरिक्त काम करना पड़ा था. इसकी 'K-फोल्ड' रूफ को 14 सेकंड में नीचे किया जा सकता है और 16 सेकंड में ऊपर उठाया जा सकता है; इसे 50 kmph तक की रफ़्तार पर गाड़ी चलाते समय भी ऑपरेट किया जा सकता है.

इसमें कूपे वाला ही 5.2-लीटर ट्विन-टर्बोचार्ज्ड V12 इंजन लगा है, जो 823 bhp की ताकत और 1,000 Nm का टॉर्क देता है. इंजन के साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है, जो पिछले पहियों तक पावर पहुंचाता है. यह कार 0 से 100 kmph की रफ़्तार सिर्फ़ 3.4 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 345 kmph बताई गई है.